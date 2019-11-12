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 Політика України
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Все про:ВР (6037) дороги (800)

 Рада підтримала зміни до закону про фінансування дорожнього господарства

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №1041 про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 368 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, цим законопроєктом передбачається, що державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування, на яких заплановано проведення різного роду робіт, затверджується Кабінетом міністрів.

Законопроєктом визначено, що перелік об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів затверджується центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері дорожнього господарства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159253
 
 
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Нормас!
сьогодні парламент голосує майже весь, це означає, що законопроекти потрібні і якісні.
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Ну теперь в случае чего хоть будет когопальцем тыкать, хороший закон. Раньше никто не отвечал вообще ни за что.
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