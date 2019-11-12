 "Я тобі довіряв і довіряю", - ексміністр оборони Полторак підтримав генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Полторак підкреслив: "Дмитро Марченко, я довіряв тобі і довіряю. Ти - один із тих, хто не побоявся брати участь у запеклих боях на Сході, а згодом, і ламати корупційні схеми в оборонному відомстві. Обурює, що офіцери ЗСУ нині на лаві підсудних. І саме тому, я дуже сподіваюся на неупереджене розслідування і справедливе рішення суду. А ті реформи, які були запроваджені, успішно розвиватимуться".
Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст. 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) та ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн.
Схоже, зелені на догоду рейтингу Вовчика тягають по судах невинну людину.
Ті ж самі броніки постачають в Нацгвардію. І за це мовчать. Фірму, яка виготовляє, взагалі ні в чому не обвинувачують. Як так ????
Номер картки для збору коштів на адвокатів для генерала Марченка і для його офіцерів - команди "піратів Марченка".
4149 5100 6274 7284
Райффайзен БАНК Богаченко Наталья
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока. (Сообщение Группы внешнего мониторинга tZE inform).
- випустіть 7000 патріотів яких посадив режим Порошенка!
- не можна
- а чо?
- їх нема
- і шо робить?
- шоб їх випустити то треба їх посадити
- садіть
Але будуть. При ЗЕ таки будуть.
Офіційної експертизи не було. Виробник надав всі документи, які підтверджують якість та проби. Пішли якісь чутки, за ними справу намалювали.
До того ж. зелені депутати та інша челядь у своїх вояжах на схід використовує самі ці броніки !!!
Ну вы и ТУПЭ!!!!!!!
В принципе и не ожидал!!!!!
Вам, зебам, не доходит, что для разных целей разные бронежилеты и невозможно круглосуточно находится в бронежилете с защитой не только от осколков, но и от прямого попадания пули.
А больше она нигде не находится?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальная_гвардия_Украины
Тупэ.... Ты разницу МВД от Минобороны видишь? Хотя бы в количестве букв!
Ой ржу не могу с клоуна!!!!!
Шо ще ляпнешь?
В нас такі круті бої з населенням ?
Посмотри какая защита у сапёров, так она точно защитит от пуль и от мин, сладкоречивый ты наш.
Вы совсем выпали из реальности!+ У вас явно мания величия и комплекс БОГА (только ОН всеведущ)!!!!
Не позорься..... Перед тем как что то тявкнуть учи мат часть
https://censor.net.ua/blogs/3125337/noveyishiyi_sredniyi_razvedyvatelnyyi_korabl_korruptsiya
Совсем ты боярой мозги разжижил!
кстати, мои комменты в под той самой статьёй: 04.05.2019 11:55, 04.05.2019 12:15,
И в твоем поносе ни одного факта не было и нет!
и так, и на кого ж я работаю?!
Мне ваши обострения в дурке не понять!
Ничего нового..... Твой тупой базар 2018го .....
Темники же одни и те же....
К чему этот высер? Он шо то доказывает? Опровергает?
Нет.
Тупое бла бла....
Прям такие же?
Может фамилии сбросишь?
Ну что бы я сравнил!!!!!!
Вдумайтесь: ми живемо в країні, де судять наших захисників! Моя думка - лише для того, щоб «посадити хоч когось».
Чому? Тому що звинувачення необґрунтовано слабке.
Абсолютно так само, як це робив янек до Майдану.
Рубають бюджети, знищують систему харчування, зупинили всі програми по наданню житла військовим, арештовують і зберігають в неналежних умовах броніки, призначають керівником укроборонпрому надто сумнівну людину, деморалізують армію відступами і знищують людей, які обороняли країну від навали, вбиваючи ініціативу в інших.
Тепер кожен службовець Міноборони буде боятися приймати будь-що для армії. Навіщо це йому, якщо його завтра арештують з заставою 100 мільйонів? Де він візьме такі гроші?
Тепер переслідують і добровольців. Почитайте цей хоррор від Ігор Лапін (Игорь Александрович Лапин). Відомство, яке очолює завгосп кварталу, питає добровольців, які захищали завгоспа в 2014, чого вони вбили росіянина в трусіках з автоматом. І можна було б посміятися, але кримінальна справа то відкрита, людям тюрма загрожує, за захист своєї землі.
І так, через короткий період часу армії в нас не стане. Не буде ні кому оборонятися, нічим оборонятися.
А потім дурік поїде на переговори і знайде аргументи тиску на хйла. Да-а-а
А головне, вони зараз нас свідомо штовхають на хаос, бо терпіти це стає неможливо. Але й хаосом кремль теж скористається.
А теперь смотрите, расскажу вам быль, а не сказку. Если вы думаете, что вас это не коснётся, то я вам открою глаза.
Итак, все кто был на майдане - участники государственного переворота.Все кто собирал деньги на карточку - не заплатил с них налоги. Уход от налогообложения в крупных размерах.Все кто привозил броники, каски, оптические прицелы, квиклот и все прочее - контрабанда.Нахождение добровольцев в зоне АТО - преднамеренные убийства.Вывоз раненных, без извещения ( а тогда хер его знает кого нужно было извещать) - дезертирство.Перевоз снарядов гражданскими с позиции на позицию - можно торговлю оружием нарисовать.Изменения ТУ в МО - написание ТУ под одного производителя. Закупка - Хищение в крупных размерах.Перечисление денег на карточку волонтеров - эмммм... передача денег лицу, уклоняющимся от уплаты налогов, финансирование терроризма.Лечение раненных добровольцев - пособничество убийце.Это я вам так навскидку накидала. Был бы человек- статья найдётся.
Ну раз назвался груздем, полезай в кузов тоже, Полторак!