 "Я тобі довіряв і довіряю", - ексміністр оборони Полторак підтримав генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Полторак підкреслив: "Дмитро Марченко, я довіряв тобі і довіряю. Ти - один із тих, хто не побоявся брати участь у запеклих боях на Сході, а згодом, і ламати корупційні схеми в оборонному відомстві. Обурює, що офіцери ЗСУ нині на лаві підсудних. І саме тому, я дуже сподіваюся на неупереджене розслідування і справедливе рішення суду. А ті реформи, які були запроваджені, успішно розвиватимуться".

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Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст. 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) та ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн.