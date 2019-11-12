 На переговорах у Мінську щодо Донбасу зняті всі перешкоди для проведення зустрічі в "нормандському форматі". - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Оліфер зазначила: "Сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи були зняті всі перешкоди на шляху до зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні - розведення сил і засобів в районі н.п. Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останнім кроком у цьому напрямку. Проведення зустрічі лідерів країн нормандської четвірки найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань щодо врегулювання конфлікту.

Оскільки сьогодні в Мінську з технічних причин не відбулося засідання гуманітарної підгрупи, українська сторона наполягла на проведенні завтра, 13 листопада, відеоконференції цієї підгрупи".

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