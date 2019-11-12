EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1287  21
Все про:перемовини (1403) Мінськ (507) мінські угоди (1650) Оліфер (179) нормандська четвірка (662) Тристороння контактна група (154)

 На переговорах у Мінську щодо Донбасу зняті всі перешкоди для проведення зустрічі в "нормандському форматі". - Оліфер

Прессекретар другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську в середу були зняті всі перешкоди для проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Оліфер зазначила: "Сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи були зняті всі перешкоди на шляху до зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні - розведення сил і засобів в районі н.п. Золоте, Петрівське та Станиця Луганська стало останнім кроком у цьому напрямку. Проведення зустрічі лідерів країн нормандської четвірки найближчим часом прискорить вирішення всіх актуальних питань щодо врегулювання конфлікту.

Оскільки сьогодні в Мінську з технічних причин не відбулося засідання гуманітарної підгрупи, українська сторона наполягла на проведенні завтра, 13 листопада, відеоконференції цієї підгрупи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінські угоди відпочатку були кабальними для України, - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159248
 
 
 Топ коментарі
 
Это да.

Но возникают какие-то стрёмные мысли - красть перестали, а денег не прибавилось.

Как это возможно ?
 показати весь коментар
 
Никакой встречи в "нормандском формате" НЕ БУДЕТ!!! - это вечная морковка от Хуйла для ослика Моники!!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это да.

Но возникают какие-то стрёмные мысли - красть перестали, а денег не прибавилось.

Как это возможно ?
 показати весь коментар
 
 
А откуда такие сведения, что красть перестали? Неужели Зеля новую постанову подписал?
 показати весь коментар
 
 
Ну так нет же больше с каждого телевизора круглосуточно страшных историй про то, что всё вокруг воруется, значит и воровства нет.

Да и все профессиональные борцуны с коррупцией типа Лещенко и Наема ни звука не подают.

Даже Михаэл Николозович Саакашвили неможет найти нигде воровства.
 показати весь коментар
 
 
Для этого стоило мутить лбюдей дурными зрадами!?
 показати весь коментар
 
Это метод украинцев: решить одну проблему путем создания сотни новых, куда более серьезных и сложных проблем. И так по кругу.
 показати весь коментар
 
Никакой встречи в "нормандском формате" НЕ БУДЕТ!!! - это вечная морковка от ***** для ослика Моники!!!!
 показати весь коментар
 
 
А раптом таки буде? І Зеленський нарешті зустрінеться зі своїм кумиром!
 показати весь коментар
 
 
тебе ***** открытым текстом сказал, что поедет туда только тогда, когда предварительно уже обо всём договорятся.

Уже договорились ?
 показати весь коментар
 
Ви взагалі розумієте яка болісна процедура депіляції?
 показати весь коментар
 
 
Что слили на этот раз? слизняки зеленые...
 показати весь коментар
 
 
По данным российских источников, близких к администрации Президента России, основные концептуальные пункты предложений которые Россия собирается озвучить на заседании "нормандской четверки" следующие:
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока. (Сообщение Группы внешнего мониторинга tZE inform).
 показати весь коментар
 
 
"ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта" какого конфликта ?войны с мордором или внутренний?звучит так как немцы с французами и кацапами будут учить Украину прекратить конфликт
 показати весь коментар
 
 
може в фуйла є таємні забаганки, про які нашіптують особисто на вушко нашому вовчику ?
 показати весь коментар
 
Прикольно будет понаблюдать...как зебобик в очередной раз обосрется...в этот раз с нормандским форматом...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору