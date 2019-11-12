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 Політика України
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Все про:суд (5686) Антикорупційна прокуратура (1002) Бахматюк (66) Антикорупційний суд (495) Писарук (1)

 "Як мінімум 1 млрд... Каленський в курсі", - прокурор в Антикорупційному суді розповів, як виділявся стабкредит VAB Банку

Бізнесмен Олег Бахматюк в 2014 році як бенефіціар VAB Банку вступив у змову з Олександром Писаруком, який був на той момент першим заступником голови Національного банку України (НБУ), про видачу стабілізаційного кредиту під заставу майна, вартість якого була завищена.

Це стверджує прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд сьогодні обирає запобіжний захід членові Ради НБУ Миколі Каленському, якого за версією слідства Писарук задіяв під час його перебування керівником головного управління НБУ по Києву та області.

Прокурор стверджує, що вночі 8 жовтня 2014 року Писарук написав електронне повідомлення директору гендепартаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі про необхідність видати стабілізаційний кредит банку "як мінімум 1 млрд... Каленський в курсі...".

Обвинувачення на адресу Каленського полягають у його згоді з оцінкою майна, хоча була інформація про його недостатність для видачі кредиту на таку суму.

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За версією слідства, кошти стабкредиту виводилися потім із банку, зокрема на "мертвих душ".

Прокурор клопоче про взяття Каленського під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави 20 млн грн, а також про вилучення паспортів і носіння електронного браслета.

Як повідомлялося, детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП 11-12 листопада повідомили про підозру експершому заступникові глави Нацбанку Олександрові Писаруку, членові Ради НБУ Миколі Каленському, ексдиректору гендепартаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд грн. Правоохоронці повідомили, що проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159247
 
   
 Топ коментарі
 
просто Бахматюку принадлежит агрохолдинг "UkrLandFarming", с земельным банком: 570 тыс. га... один из крупнейших в Украине..
и через некоторое время, собственником "UkrLandFarming" станут Богдан и Каломойский..
а дело по НБУ тихо развалится в суде..
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Наконец-то стали расследовать настоящие преступления.
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Наконец-то стали расследовать настоящие преступления.
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Ага, зелебобикам счас тут рассказывать начнут сказки, и за отсутствием полным ума у зеленожопых, верить будут, что папередники луну с неба украли, и Христа распяли. В итоге грабят страну слуги урода вместе с беней и моникой нелохом под доблестные крики "Ура" зеленой быдломассы.
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це все тільки слова та набір усіх штампів: моніка, беня, нелох)) це ніякої сили не має
а в статті - діло)
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Шот какая-то слабодоказуемая муйня.

Т.е. доказать конечно не вопрос, но только при условии, что уже сфабрикованы все СМС-сы и телефонные разговоры 5-летней давности.
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А почему собственно сфабрикованы? Вы даже не допускаете мысли о том, что они могут быть подлинными?
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Это же гонения на честных коррупционеров бизнесменов !!!
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Я вам ниверю! Выфсеврети! Это давление на инвесторов! Моника! Зебилы! Аррряя!
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просто Бахматюку принадлежит агрохолдинг "UkrLandFarming", с земельным банком: 570 тыс. га... один из крупнейших в Украине..
и через некоторое время, собственником "UkrLandFarming" станут Богдан и Каломойский..
а дело по НБУ тихо развалится в суде..
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Вірно.Крутиє рєбята натякнули,що треба ділитись.
Фурса тут трохи розіклав на полички :Бахматюк украл деньги. Судят НБУ.
А для лошків фільмєц покажуть про непідкупного Сцитника.
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Так *миронівський * вже заявив ..(ТВ новини ).що може повертати по 500 лямів гривасов відомо ..щороку .. "Как минимум 1 млрд... Каленский в курсе", - прокурор в Антикоррупционном суде рассказал, как выделялся стабкредит VAB Банку - Цензор.НЕТ 9266
Дупа то горить !? ..
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под любой банк можно смело копать. кредиты населению не дают а денег у банков якобы нет совсем перед рефинансированием. свои офшорки зато прокредитованы на 300%
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НБУ это вотчина Порошенко. Там все его кадры.
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Постепенно и до Гонтаревой с Порошенко дойдет
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Главное, зеленожопый, шоб тебя честного вместе с моникой не тронули!)))))))) А до Гонтаревой с Порошенко не дойдет! Смени памперс, кремлевскую методичку, выпей галопередолу и узбагойся, ущербный!
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Сколько неожиданностей жидает европейцев, когда узнают чем на самом деле зниамался Порошенко. Будут долго руки мыть те, кто с ним за руку здоровоался. Даже европейская вывеска его преступлений не спасет.
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Зебилы думают, что уменее европейских эспертов. Но пока там считают преступником и воров хозяина текущего президента - коломойского.
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Думаю, что для европейцев никаких неожиданностей не будет. Они в курсе.
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Скільки грошей ізстабфонду Приватбанку було виведено Коломойським з Дубілетами в тому числі і за допомогою структур 95 кварталу? Де поюідозри? Де САП і НАБУ? Ось чому це все лише димова завіса, яка до речі зеленим вийде боком. Причому всім - і трускавецьким студентам, і 73 відсотка зубожілих бідаків, і прокурора зі слідчим, і безперечно замовникам і організатора цього дійства.
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Яправильно понимаю, что у них есть доказательво сговора? Нашли переведенные деньги или еще что? А то ведь просто сам факт - он ведь не о чем не говорит. Ту кроме зебилов, те на кого на г+г укажут - натех и гавкают.
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Бахматюк написал открытое заявление Зеленскому о давлении силовиков на бизнес. Под угрозой оказалась компания, в которой работает 27 000 человек, которая производит 1% ВВП, платит 3 миллиарда гривен налогов и которая выплачивает более 3.5 млрд гривен зарплаты.

Это к тому, как зеленожопые разрушают нормальный бизнес, для того, чтобы прихватизировать все кАломойше и монике, сироткам

Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского. Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука - блокировать кредиты **** и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией". Точку в этом должна поставить т.н. "нормандская встреча" на которой ему подсунут очередную пустую бумажку под серьезные уступки. Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.
Итоги "переговоров" по протестам аграриев между Зеленским и Тимошенко - арест фигурантов дела VAB банка, принадлежащего Бахматюку., руководителю одной из крупнейших агрокомпаний Украины UkrLandFarming.
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Справа шита білими нитками і тримається лише на зелених шмарклях. Головна мета цього зє-балагану це рейдерське захоплення с/г земель на користь Бєні. З цим тут все зрозуміло. Не зрозуміло чому до цього часу САП відмовчується з питання крадіжки 5,5 мільярдів доларів з Привату тим же Бєнєй і коли нарешті почуємо думку прокурора з цього питання? 😕
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Осторожно что бы не сглазить, а то сорвется,жирный карась.
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Бахматюка на этих страницах почти ежедневно в лоб целуют.Зашквар сурьёзный.МВФ продолжает поддерживать бывших грабителей в НБУ.Это вам не Беня.,который с правящей бандой не поделился
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еще забыли парочку банков
Бахматюка
Банки закрыли Деньги с Гонтаревой поделили
вкладчикам государство выплатило из фонда Гарантирования вкладов
Шоколадно-Гонтаревская реформа
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