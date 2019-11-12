 "Як мінімум 1 млрд... Каленський в курсі", - прокурор в Антикорупційному суді розповів, як виділявся стабкредит VAB Банку

Це стверджує прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд сьогодні обирає запобіжний захід членові Ради НБУ Миколі Каленському, якого за версією слідства Писарук задіяв під час його перебування керівником головного управління НБУ по Києву та області.
Прокурор стверджує, що вночі 8 жовтня 2014 року Писарук написав електронне повідомлення директору гендепартаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі про необхідність видати стабілізаційний кредит банку "як мінімум 1 млрд... Каленський в курсі...".
Обвинувачення на адресу Каленського полягають у його згоді з оцінкою майна, хоча була інформація про його недостатність для видачі кредиту на таку суму.
За версією слідства, кошти стабкредиту виводилися потім із банку, зокрема на "мертвих душ".
Прокурор клопоче про взяття Каленського під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави 20 млн грн, а також про вилучення паспортів і носіння електронного браслета.
Як повідомлялося, детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП 11-12 листопада повідомили про підозру експершому заступникові глави Нацбанку Олександрові Писаруку, членові Ради НБУ Миколі Каленському, ексдиректору гендепартаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд грн. Правоохоронці повідомили, що проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.
а в статті - діло)
Т.е. доказать конечно не вопрос, но только при условии, что уже сфабрикованы все СМС-сы и телефонные разговоры 5-летней давности.
коррупционеровбизнесменов !!!
и через некоторое время, собственником "UkrLandFarming" станут Богдан и Каломойский..
а дело по НБУ тихо развалится в суде..
Фурса тут трохи розіклав на полички :Бахматюк украл деньги. Судят НБУ.
А для лошків фільмєц покажуть про непідкупного Сцитника.
Дупа то горить !? ..
Это к тому, как зеленожопые разрушают нормальный бизнес, для того, чтобы прихватизировать все кАломойше и монике, сироткам
Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского. Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука - блокировать кредиты **** и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией". Точку в этом должна поставить т.н. "нормандская встреча" на которой ему подсунут очередную пустую бумажку под серьезные уступки. Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.
Итоги "переговоров" по протестам аграриев между Зеленским и Тимошенко - арест фигурантов дела VAB банка, принадлежащего Бахматюку., руководителю одной из крупнейших агрокомпаний Украины UkrLandFarming.
Бахматюка
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