 Місія МВФ почне роботу в Києві 14 листопада

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.
Нова місія МВФ обговорить умови майбутньої програми про співпрацю.
18 жовтня в МВФ повідомили, що повернуть свою місію назад в Україну найближчим часом. Згодом прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що місія МВФ має прибути до України близько 4 листопада. Однак цього не сталося.
Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що МВФ заморозив співпрацю з Україною, зокрема виплату траншів у межах чинної програми, через судові процеси навколо "ПриватБанку" і ймовірність того, що колишні власники можуть повернути над ним контроль.
За даними видання, в МВФ хочуть, щоб українська влада активно домагалася повернення коштів, які Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вивели з "ПриватБанку" напередодні його націоналізації.
Головком України тепер буде віддавати накази армії по мобільному телефону. Цей уряд дурнуватий у всьому.
В економіці, політиці... а тепер і до зв'язку добралися.
Діджіталізатори хрінови...
Трусики с дистанционным управлением
Для этого товара видеороликов нет...
Вона його "накохала"
Мінфін продав ОВДП на 1,96 мільярда
Вот МВФ хай теперь Рябошапки и прочие слуги Коломойского и расскажут про свои рейдерские наезды на НБУ.
Ну а радіти з приводу МВФ ще рано, поки що вони приїдуть лише на переговори, а далі подивимось.