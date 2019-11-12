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 Місія МВФ почне роботу в Києві 14 листопада

Місія Міжнародного валютного фонду почне працювати в Україні 14 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТВ.

Нова місія МВФ обговорить умови майбутньої програми про співпрацю.

18 жовтня в МВФ повідомили, що повернуть свою місію назад в Україну найближчим часом. Згодом прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що місія МВФ має прибути до України близько 4 листопада. Однак цього не сталося.

Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що МВФ заморозив співпрацю з Україною, зокрема виплату траншів у межах чинної програми, через судові процеси навколо "ПриватБанку" і ймовірність того, що колишні власники можуть повернути над ним контроль.

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За даними видання, в МВФ хочуть, щоб українська влада активно домагалася повернення коштів, які Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вивели з "ПриватБанку" напередодні його націоналізації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159245
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, що зедібіли... знищення України триває.
Головком України тепер буде віддавати накази армії по мобільному телефону. Цей уряд дурнуватий у всьому.
В економіці, політиці... а тепер і до зв'язку добралися.
Діджіталізатори хрінови...

Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября - Цензор.НЕТ 2371
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А ви не знаєте куди подівалися люди які страждали від боргів МВФ які будуть віддавати їх діти?

Мінфін продав ОВДП на 1,96 мільярда

Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября - Цензор.НЕТ 2325
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ООО!!!

Вот МВФ хай теперь Рябошапки и прочие слуги Коломойского и расскажут про свои рейдерские наезды на НБУ.
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Ну, що зедібіли... знищення України триває.
Головком України тепер буде віддавати накази армії по мобільному телефону. Цей уряд дурнуватий у всьому.
В економіці, політиці... а тепер і до зв'язку добралися.
Діджіталізатори хрінови...

Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября - Цензор.НЕТ 2371
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Диджитализация:

Трусики с дистанционным управлением

Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября - Цензор.НЕТ 4232

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русня, діджіталізація на марші. Депутат фракції «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва вже з новим айфоном 11 Max pro, який можна купити зі знижкою за 40 999 грн.

Місія МВФ почне роботу в Києві 14 листопада - Цензор.НЕТ 1027
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По губах видно, шо слуга. Це іі робочий інструмент.
Вона його "накохала" Місія МВФ почне роботу в Києві 14 листопада - Цензор.НЕТ 3958
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Немає ніякого кролика. ЗЄлений удав проковтне власний хвіст. Уроборос.
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А ви не знаєте куди подівалися люди які страждали від боргів МВФ які будуть віддавати їх діти?

Мінфін продав ОВДП на 1,96 мільярда

Миссия МВФ начнет работу в Киеве 14 ноября - Цензор.НЕТ 2325
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Хммм, новый кабмин включительно с министерством финансов начал работу 29 августа 2019 года. Новость за 14 августа 2019 года. Кто же продал эти облигации внутреннего займа на 2 миллиарда?
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а шо, бєня вже повертає гроші, вкрадені в Привату?
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До сьогодні повинен був повернути, а там хто знає ..? Може ще раз бюджетнми грошима перекрили
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ООО!!!

Вот МВФ хай теперь Рябошапки и прочие слуги Коломойского и расскажут про свои рейдерские наезды на НБУ.
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Порохоботы скулят об избирательном задержании и мести за приват. А жирный порохобот из резерва ПЕС Фурса угрожает срывом миссии МВФ и дефолтом, если не прекратится давление на самый независимый Нацбанк. Коболев все переписывает на маму во Флориде.
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А коли слуга народу Дубинський всі 24 квартири і 17 авто перепише на маму? Чи їй вистачить і одного Мазераті?
Ну а радіти з приводу МВФ ще рано, поки що вони приїдуть лише на переговори, а далі подивимось.
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громко плачет парашенко на офшоры не вкрадет
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Ану, про офшори з подробицями і фактами Місія МВФ почне роботу в Києві 14 листопада - Цензор.НЕТ 7240
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Хм. А ПЕСы столько кричали, что МВФ все
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Да никуда тот МВФ не денется. Это как пчелы против меда.
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