 Найближчим часом Мазура мають зняти з обліку Інтерполу, - Зеркаль. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Перелік Інтерполу і співпрацю з Інтерполом веде міністерство внутрішніх справ, і вони тримають це зараз на контролі. Я щойно контактувала з паном Геращенком (заступник міністра внутрішніх справ. - Ред.), і він сказав, що найближчим часом Мазур має бути виключений з цього переліку", - сказала Зеркаль.
За її словами, відповідне прохання було подано ще в суботу, і очікується, що найближчим часом генеральний секретар Інтерполу ухвалить відповідне рішення.
Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.
Як передає "Новинарня", про це заявив представник Уповноваженого ВР з прав людини з питань партнерства з інститутами громадянського суспільства Андрій Мамалига в ефірі "Громадського радіо".
"Насправді Ігор Мазур - не перший доброволець, учасник АТО, який затриманий в Польщі. За нашими даними, там уже знаходяться біля 20 осіб, які затримані на вимогу Росії. Деякі під вартою в Польщі вже півтора року", - сказав адвокат Мамалига.
"Із цих 20 осіб вдалося шляхом правової допомоги та через МЗС витягнути і звільнити лише одну особу, це було в минулому році. Решта перебувають у підвішеному стані: нібито Польща заявляє, що їх видавати не будуть, але Польща відмовляється їх звільняти", - зазначив правозахисник.
"Тому що запущений так званий екстрадиційний механізм, який чітко виписаний у відповідних конвенціях. З одного боку Польща каже: "Ми виконуємо взяті на себе міжнародні зобов'язання, в тому числі перед Росією". З іншого боку - "ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти Росії". В тому і вся складність", - пояснив Андрій Мамалига. https://novynarnia.com/2019/11/11/polshha-na-vimogu-rf-zatrimali-blizko-20-***********-veteraniv-pravozahisnik/