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 Політика України
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Все про:Інтерпол (257) Польща (2006) Зеркаль (198) Мазур Ігор (23)

 Найближчим часом Мазура мають зняти з обліку Інтерполу, - Зеркаль. ВIДЕО

Заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль заявила, що найближчим часом український доброволець, ветеран війни на Донбасі Ігор Мазур має бути виключений із переліку Інтерполу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Перелік Інтерполу і співпрацю з Інтерполом веде міністерство внутрішніх справ, і вони тримають це зараз на контролі. Я щойно контактувала з паном Геращенком (заступник міністра внутрішніх справ. - Ред.), і він сказав, що найближчим часом Мазур має бути виключений з цього переліку", - сказала Зеркаль.

За її словами, відповідне прохання було подано ще в суботу, і очікується, що найближчим часом генеральний секретар Інтерполу ухвалить відповідне рішення.

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Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159238
 
   
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)))Інтерпол неприбуткова організацая. Гроші знімуть з москалів за інтриги та параною за УПА-ОУН-ПС-УНА-УНСО...
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I don't понимать, что есть Mazur быть снять must be.
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мазур должен быть снять пока канада не устала от канады
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Хорошо что в польше прокулол не югик, уже б отдали кацапам
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Люблю цю юридичну сарматку! Для Тополі буде воля і це головне!!!
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Все рівно помстимося! Най не святкують!
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Те що Ігор Мазур зможе повернутись додому - це безумовно приємно чути. Та дивує позиція Польщі. Для мене стало неприємним відкриттям, що в Польщі, на вимогу кацапстану заарештували вже 20 (!!!) українських воїнів, учасників російсько-української війни. Наші ЗМІ про це майже нічого не пишуть, а закордонні тим паче. Ми не маємо права залишати наших воїнів в ворожому полоні. Треба розгорнути кампанію по їх звільненню з польських в'язниць. Ось що пише про це видання "Новинарня".

Як передає "Новинарня", про це заявив представник Уповноваженого ВР з прав людини з питань партнерства з інститутами громадянського суспільства Андрій Мамалига в ефірі "Громадського радіо".
"Насправді Ігор Мазур - не перший доброволець, учасник АТО, який затриманий в Польщі. За нашими даними, там уже знаходяться біля 20 осіб, які затримані на вимогу Росії. Деякі під вартою в Польщі вже півтора року", - сказав адвокат Мамалига.
"Із цих 20 осіб вдалося шляхом правової допомоги та через МЗС витягнути і звільнити лише одну особу, це було в минулому році. Решта перебувають у підвішеному стані: нібито Польща заявляє, що їх видавати не будуть, але Польща відмовляється їх звільняти", - зазначив правозахисник.
"Тому що запущений так званий екстрадиційний механізм, який чітко виписаний у відповідних конвенціях. З одного боку Польща каже: "Ми виконуємо взяті на себе міжнародні зобов'язання, в тому числі перед Росією". З іншого боку - "ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти Росії". В тому і вся складність", - пояснив Андрій Мамалига. https://novynarnia.com/2019/11/11/polshha-na-vimogu-rf-zatrimali-blizko-20-***********-veteraniv-pravozahisnik/
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