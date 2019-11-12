 Без голих, жебраків і музикантів: Київрада затвердила нові правила користування метрополітеном

За нові правила проголосували 62 депутати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київської міської ради.

Згідно з нововведеннями, у столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, голосно вмикати музику та грати на музичних інструментах.

Також під заборону потрапило проведення на станціях метро масових заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київський метрополітен вводить нові правила: заборонено співати, здійснювати підприємницьку діяльність й оголюватися

Вхід у метрополітен буде заборонено частково одягненим пасажирам, пасажирам у нижній білизні або без взуття. Також у метро не можна їздити на самокатах, роликових ковзанах і скейтах.

"Попередні правила столичної підземки, які були затверджені Київрадою в 1995 році, застаріли і не враховують вимог законодавства про міський електричний транспорт", - зазначили у пресслужбі Київради.