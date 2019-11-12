 Без голих, жебраків і музикантів: Київрада затвердила нові правила користування метрополітеном

За нові правила проголосували 62 депутати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київської міської ради.
Згідно з нововведеннями, у столичному метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, голосно вмикати музику та грати на музичних інструментах.
Також під заборону потрапило проведення на станціях метро масових заходів.
Вхід у метрополітен буде заборонено частково одягненим пасажирам, пасажирам у нижній білизні або без взуття. Також у метро не можна їздити на самокатах, роликових ковзанах і скейтах.
"Попередні правила столичної підземки, які були затверджені Київрадою в 1995 році, застаріли і не враховують вимог законодавства про міський електричний транспорт", - зазначили у пресслужбі Київради.
Источник:https://censor.net.ua/n3159237
Вроде бы на велосипеде не запрещено в метро...
https://youtu.be/ayzlYWhyOgg
В ФИЛАРМОНИИ ЗАПРЕТИТЬ ГРОМКУЮ МУЗЫКУ И ИГРАТЬ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.
В БАССЕЙНАХ ЗАПРЕЩЕНО ХОДИТЬ ПОЛУОДЕТЫМИ!
Везде так везде.
Можно спросить: если грабители снимут с мужика ботинки, то мужика в метро не пустят? Будет через весь Киев пешком идти? Помню, у моего знакомого сперли туфли в поезде по дороге в Киев. Теперь он не сможет доехать до обувного магазина?
А музыкантам вообще нельзя будет заходить, даже по дороге на работу в консерваторию? Или без инструмента можно? А если инструмент зачехлен? А с губной гармошкой в кармане? А если зайти с инструментом и начать играть уже в вагоне?