 Затримання Писарука - частина "вендети" Коломойського проти НБУ, - заява "Європейської Солідарності"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Силові дії правоохоронців, спрямовані проти голови правління "Райфайзен банку", одного з колишніх керівників НБУ Олександра Писарука, відомого фахівця в міжнародному фінансовому світі – це частина "вендетти", яку олігарх Ігор Коломойський оголосив не тільки експосадовцям Національного банку, а й усій банківській системі України.
Це помста професіоналам, які провели в Україні банківську реформу, визнану світовими фінансовими експертами однією з найуспішніших. Це банальна розправа з командою Валерії Гонтаревої за націоналізацію "Приватбанку"", - йдеться в тексті заяви.
В "ЄС" підкреслили, що попри те, що рішення про націоналізацію було ухвалене вже після звільнення Олександра Писарука з НБУ, "замовник" цієї спецоперації готовий відіграватися на будь-кому з команди реформаторів.
"Ми маємо констатувати той факт, що головна мета цієї справи – не правосуддя, бо вона носить виключно замовний політичний характер", - підсумували в політсилі.
Як повідомлялося, детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП 11-12 листопада повідомили про підозру експершому заступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку, члену Ради НБУ Миколі Каленському, ексдиректору гендпартамента банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд грн. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.
А п*ять років брехні .кумівства .мародерства *свинарчуків * не бісило !?
..))).З*їш *рошенку * та заспокойся .
......Лідер партії «Європейська солідарність», п'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною відвідав ексголову Національного банку України Валерію Гонтареву в Лондоні. Про це він повідомив у своєму Facebook.
..В Лондоні подружжя Порошенків відвідало Гонтареву і подарувало їй футболку з шаржем - Діло....
«Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банку. Это - в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратным 3 млрд грн кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Стабализационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, VAB Банк не вернул» ©
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