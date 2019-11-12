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 Політика України, Події
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Все про:Коломойський (637) помста (7) Європейська Солідарність (151) Писарук (1)

 Затримання Писарука - частина "вендети" Коломойського проти НБУ, - заява "Європейської Солідарності"

У партії "Європейська Солідарність" вважають, що затриманий НАБУ голова правління "Райффайзен банку" та ексзаступник голови Нацбанку Олександр Писарук став жертвою помсти Коломойського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Силові дії правоохоронців, спрямовані проти голови правління "Райфайзен банку", одного з колишніх керівників НБУ Олександра Писарука, відомого фахівця в міжнародному фінансовому світі – це частина "вендетти", яку олігарх Ігор Коломойський оголосив не тільки експосадовцям Національного банку, а й усій банківській системі України.

Це помста професіоналам, які провели в Україні банківську реформу, визнану світовими фінансовими експертами однією з найуспішніших. Це банальна розправа з командою Валерії Гонтаревої за націоналізацію "Приватбанку"", - йдеться в тексті заяви.

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В "ЄС" підкреслили, що попри те, що рішення про націоналізацію було ухвалене вже після звільнення Олександра Писарука з НБУ, "замовник" цієї спецоперації готовий відіграватися на будь-кому з команди реформаторів.

"Ми маємо констатувати той факт, що головна мета цієї справи – не правосуддя, бо вона носить виключно замовний політичний характер", - підсумували в політсилі.

Як повідомлялося, детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП 11-12 листопада повідомили про підозру експершому заступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку, члену Ради НБУ Миколі Каленському, ексдиректору гендпартамента банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд грн. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159235
 
 
 Топ коментарі
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і до ворожки не ходи...бєня завжди мститься...колись ця "мстя" його і загубить....бо лють очі застить..
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Не на ту ногу вдягли!))) Трошки помилились.
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шо ж ти за гидота така, Дмитрику??? Збочинець зашкварений...Задовбав!!! 5 років брудом Пороха обливаєш!!! Мерзота! Зєлєгнійне лайно вбиває державу, а ти все Пороха ганьбиш! Чмо ти кончене!
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...Бісить ?То добре !
А п*ять років брехні .кумівства .мародерства *свинарчуків * не бісило !? Затримання Писарука - частина "вендети" Коломойського проти НБУ, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 1800
..))).З*їш *рошенку * та заспокойся .
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ой, насмішило ти, лайно парашинське!!!! кумівство в оточенні зєлєбєні тобі не видно? таку юхню морозиш...на рівні кісціль ТБ...вали вже на парашинські сайти, там твої каки з'їдять...Набридло вже своїми картинками з фсб-ного букварика...
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вже навіть "надрюкався" дещо по-українськи писати...от тільки клава твоя парашинська без апострофа та нашого українського "Є" видає тебе, гидото...Шо, фсб фінансування обмежив, на клаву не вистачило? чи все на кокс іде?
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Так воно вже на своїх кидається .. Затримання Писарука - частина "вендети" Коломойського проти НБУ, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 3052
......Лідер партії «Європейська солідарність», п'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною відвідав ексголову Національного банку України Валерію Гонтареву в Лондоні. Затримання Писарука - частина "вендети" Коломойського проти НБУ, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 3052 Про це він повідомив у своєму Facebook. Затримання Писарука - частина "вендети" Коломойського проти НБУ, - заява "Європейської Солідарності" - Цензор.НЕТ 3052
..В Лондоні подружжя Порошенків відвідало Гонтареву і подарувало їй футболку з шаржем - Діло....
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Не может такого быть, у Бени сейчас дела по важнее, новый дерибан в стране.
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якась вони гидка ця єврейська солідарність, про тупорилість її, зараз промовчу.
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ще одне чмо!!! А зєлєЧМОніка хто? невже "**** православна"?
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чому одне? таких чмо як ти, тут повно, але харі у вас усих на одну колодку зроблені
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ти що заміж вийшла? бери подвійне призвіще --тобі личить
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тобі, кацапорила наволоч, тіль пекельна пательня личитиме!
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такая , она, эта вендетта ...

«Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банку. Это - в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратным 3 млрд грн кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Стабализационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, VAB Банк не вернул» ©
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навіть дебілу зрозуміло, що бєня мститься за Приват , а з ним і парашинці, банки яких порубала Гонтарєва...Так що всі, хто з цим не погоджується- підіслана ватяна наволоч, або бєніни шавки! Третє виключається!
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Benia stojit za etim.Mne interesno pocemu nikto neicet gde propali 155 miliardov gryven s privatbanka.Vyvodi vet jasny i Londonski sud jasno vsio skazal kto jest kto.
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Всі ці вкрадені 5,5 лярдів баксів "знайдені" в США, що задокументовано американськими слідчими. Тому бєня і втік з Ізраїлю, бо ці країни- стратегічні партнери, Ізраїль би видав цю жидяру (не єврея!) Феміді США. В Україні він ховається і паскудить, прибираючи до рук бюджетні потоки та відбираючи потихеньку частини бізнесу інших олігархів
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ооо...і лалалашечка на вахту заступила...все лайно надвечір злазиться паскудити на цензор...
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Так пусть "ЕС" объяснит по сути уголовного дела и подозрения. То есть, выскажет свою точку зрения на подозрение и будущую судебную перспективу.
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Я гляжу, Игорь Валерьевич, кому не помстится, так на ворюгу попадает. Ну хоть таким способом карма их настигает.
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геть під лавку, шака парашинська! Іди валєжнік збирать,- зима скоро!
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это ты не мне, а само себе о себе сказало. прочти само себе: "геть під лавку, шака парашинська! Іди валєжнік збирать,- зима скоро!"
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навіть клепки на відповідь в тебенемає...Хіба що цитату чужу запостити ладне...мокшанський довбень!
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"Суд Лондона обязал Коломойского оплатить расходы ПриватБанка до 12 ноября". Хто в курсі, заплатив?
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Ну почему ПЕСы Порошенко защищают то воровку Гонтареву, то монопольные сверхдоходы Ахметова
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Завопили твари... Заскавчали... Все там будете, вместе с ПоРошеном.
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а ти з твоїм рідним кремлівським х*йлом! напару з бєнєю...Потихеньку притинуть останнього за причетні місця...нікуди не дінеться...хіба шо на ростов..
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ПЕСи загавкали...
кільце навколо Петінга-панамського звужується
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Если ПЁСы за этого организма заступаются - точняк нада сажать. Тут уж точно не ошибёшься.
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Не прошло и дня, как бенефициары рефинанса нарисовались.
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Беня плохо закончит свои дни: не в постели в окружении и заботе скорбящих детей и родни, а обдрьістаньій в придорожной канаве.
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не думаю...парашинська клоака прийме в свої смердючі обійми
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Пафосное заявление, значит популистское и пустое. Я за разбирательство и установление истины. Если это возможно.
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