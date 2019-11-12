 Затримання Писарука - частина "вендети" Коломойського проти НБУ, - заява "Європейської Солідарності"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Силові дії правоохоронців, спрямовані проти голови правління "Райфайзен банку", одного з колишніх керівників НБУ Олександра Писарука, відомого фахівця в міжнародному фінансовому світі – це частина "вендетти", яку олігарх Ігор Коломойський оголосив не тільки експосадовцям Національного банку, а й усій банківській системі України.

Це помста професіоналам, які провели в Україні банківську реформу, визнану світовими фінансовими експертами однією з найуспішніших. Це банальна розправа з командою Валерії Гонтаревої за націоналізацію "Приватбанку"", - йдеться в тексті заяви.

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В "ЄС" підкреслили, що попри те, що рішення про націоналізацію було ухвалене вже після звільнення Олександра Писарука з НБУ, "замовник" цієї спецоперації готовий відіграватися на будь-кому з команди реформаторів.

"Ми маємо констатувати той факт, що головна мета цієї справи – не правосуддя, бо вона носить виключно замовний політичний характер", - підсумували в політсилі.

Як повідомлялося, детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП 11-12 листопада повідомили про підозру експершому заступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку, члену Ради НБУ Миколі Каленському, ексдиректору гендпартамента банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку VAB Банку в сумі 1,2 млрд грн. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.