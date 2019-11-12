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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1219) корабель (595) Росія (20591) Зеркаль (198)

 Визначається місце, в якому можна буде отримати захоплені Росією в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, - Зеркаль

Представники України і Росії ведуть переговори щодо визначення місця, в якому можна буде забрати захоплені в листопаді 2018 року три українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНИАН", про це заявила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Щодо кораблів, наскільки я розумію, триває дискусія про те, в якому саме місці ми зможемо отримати від Російської Федерації наші кораблі, і як це буде відбуватися. Поки робота ще триває", - сказала Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Міжнародного суду ООН у справі України проти РФ варто очікувати не раніше 2022 року, - Зеркаль. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159227
 
 
 Топ коментарі
 
Та пусть буксируют в порт Мариуполя. Сразу там и арестуем котсапов за нарушение границы, ах блин, забыл, щас жешмаркля президент Определяется место, в котором можно будет получить захваченные Россией в Керченском проливе 3 украинских военных корабля, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7827
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я думаю эти корабли можно будет получить из штольни №6 шахты в г.Макеевке у "повстанцев" под расписку....
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Флот днр и лнр, который в шахтах достали? Определяется место, в котором можно будет получить захваченные Россией в Керченском проливе 3 украинских военных корабля, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 751
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Та пусть буксируют в порт Мариуполя. Сразу там и арестуем котсапов за нарушение границы, ах блин, забыл, щас жешмаркля президент
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я думаю эти корабли можно будет получить из штольни №6 шахты в г.Макеевке у "повстанцев" под расписку....
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Получили и простили ? Смотрим "сватов" на "1+1" ? Определяется место, в котором можно будет получить захваченные Россией в Керченском проливе 3 украинских военных корабля, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2491
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Смотрим, но не простили! Затаили глубокую обиду и ненависть к какакцапам.
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на обиженных ... ложат...
так что обиду можно тайно засунуть глубоко в .опу...
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Я знаю место, где русня готова отдать ещё с десяток кораблей - Севастополь.
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Так их предлагали отдать, Петро не захотел. Ведь так денег через Ленинскую кузню не заработаешь.
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кузня уже у сепаров), пьете кишеня дороже)
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А когда предлагали отдать она была где???Она была у Пети и занималась изготовлением Гюрзы.
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тех гюрз, за 5 лет как и исландов, должно было быть как говна....
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Да их уже и забирать опасно - могут нашпиговать чем угодно, и прослушкой и взрывчаткой.
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Оговорите место,где можно будет Крым получить.Думаю-ГААГА.
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Зеркаль в кино не ходит, а отстаивает права Украины .
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зеркаль говорит, говорит, говорит, говорит...
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если на кораблях будет свинчено все что не приварено, а все что приварено разбито в хлам, как в Крыму, значит кацапы Украину еще побаиваются, если все останется в первозданном виде значит по их мнению бобик сдох.
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капец.... там еще в Крыму немерянно захватили...или пьетро все вернул????
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Смотрите как бы кацапы не захватили еще и тех кто поедет за металоломом кораблями.
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Пускай платят козломордые деньгами. Корабли после обстрела и года простоя уже пришли в негодность.
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И не дай Бог там не будет спасательного плотика!
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Якоря надо проверить. Читал, есть такая фишка у моряков, иметь деревянные якоря.
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Нужно было, чтобы моряков освобождали там же - в Керченском проливе. Чтобы доставили на катера, и чтобы моряки закончили рейс - перегнали катера и буксир в Мариуполь.
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Надо понимать, зеко-***** признала "провокационные действия" "папиредников", как того требовала параша?
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