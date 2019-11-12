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Все про:залізниця (346) Укрзалізниця (844) Мінінфраструктури (337) Криклій (40)

 Криклій анонсував відкриття нових залізничних маршрутів. ПЕРЕЛІК

Міністерство інфраструктури України після оновлення рухомого складу в 2020 році планує відкрити нові залізничні маршрути в межах України, а також з країнами Євросоюзу і Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час презентації планів на найближчі п'ять років в Харкові у вівторок, в межах країни планується відкрити маршрути Ужгород - Херсон (через Миколаїв і Кривий Ріг), Запоріжжя - Івано-Франківськ (через Дніпро), Запоріжжя - Чернівці, Київ - Ковель, Київ - Запоріжжя (через Кривий Ріг), Лисичанськ - Одеса, Київ - Миколаїв - Херсон.

В залізничному сполученні з країнами ЄС та Білоруссю планується відкрити нові маршрути в Польщу, запустити поїзд Львів - Мінськ (через Ковель і Брест), Гомель - Київ, а також продовжити маршрут поїзда №31 / 32 Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига до Таллінна (Естонія).

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Крім того, Криклій повідомив, що плани міністерства - в 2020 році придбання "Укрзалізницею" 2 тис. вантажних і 26 пасажирських вагонів, укладення договорів на 40 тепловозів і 200 електровозів, електрифікація 110 км шляху для прискорення проходження потягів, а також локалізація виробництва тяги в Україні, що дозволить створювати нові робочі місця.

При цьому він підкреслив, що гроші на ці цілі - не з бюджету, а від продажу непрофільних активів УЗ.

"Орієнтовна сума, яку ми плануємо отримати від того, що продамо непрофільні активи і будемо здавати в концесію, - близько 10 млрд грн", - додав міністр.

Раніше глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомляв, що завдання уряду на наступні п'ять років: збільшити на 10 од. кількість рухомого складу, що використовується на швидкісних маршрутах, збільшивши кількість поїздів "Інтерсіті +" удвічі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159211
 
   
 Топ коментарі
 
Накупят вагонов и локомотивов, потом Бене подарят.
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Тупой вопрос . Можно не отвечать, чтобы тебя не обидеть ?
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Сам понял, что написал? Извини, если обидел.
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Накупят вагонов и локомотивов, потом Бене подарят.
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Ого, а когда єто уже зе-власть новых железных дорог успела понастроить? Криклий анонсировал открытие новых железнодорожных маршрутов - Цензор.НЕТ 4628
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Еще старые , по плану декоммунизации, не уничтожили. Вообщем дел невпроворот.
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Львов - Минск , Гомель - Киев , Минск - Вильнюс - Рига до Таллина . Бацка уже наш друг ?
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Тупой вопрос . Можно не отвечать, чтобы тебя не обидеть ?
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Вот, поэтому и я не стал отвечать на твой вопрос. Криклий анонсировал открытие новых железнодорожных маршрутов - Цензор.НЕТ 5270
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Украина будет жить , когда издохнет вся вата . Извини , вырвалось .
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Сам понял, что написал? Извини, если обидел.
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Поезда Львов-Москва и Киев-Москва как ходили, так и ходят.
Путин ваш друг ?
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Львов - Минск мне подходит. Можно будет ехать в Брест без пересадки в Ковеле на автобус.
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Людей в Европу - это здорово. А где грузовое ж/д сообщение с Европой?
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Нарешті почали класти маршрути захід-схід, було б непогано пару ще запустити в Болгарію, Румунію, Грецію а то Одеса лопне .
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