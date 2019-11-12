EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  4235  85
Все про:закон (789) Зеленський (3534) Митний кодекс (15)

 Зеленський підписав закон про дозвіл знищувати посилки з контрафактними товарами на митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України" № 202-IX, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що закон має на меті наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики Європейського Союзу, що є зобов’язанням нашої держави в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Реалізація закону посилить боротьбу з контрафактними товарами, прискорить переміщення через митний кордон України та митне оформлення оригінальних товарів, сприятиме розвитку міжнародної торгівлі та підвищенню інвестиційної привабливості України.

Закон вносить зміни до Митного кодексу України, зокрема дає визначення термінів: "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності".

Закон передбачає, що заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності не застосовуються до оригінальних товарів, тобто товарів, що були виготовлені за згодою правовласника, або товарів, виготовлених особою, уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, зокрема якщо їхня кількість перевищує обумовлену між цією особою і правовласником.

Також закон встановлює особливості призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не проти зустрічі із Зеленським, але без належної підготовки вона принесе мало користі, - Пєсков про ідею Назарбаєва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159209
 
 
 Топ коментарі
 
ПА-ЗДРА-ВЛЯ-Ю!!!

Степень контрафактности кто будет устанавливать, интересно?
 показати весь коментар
 
та бульдозерами давіть вже як на росії.
 показати весь коментар
 
Це на перший погляд так просто. Насправді уявіть ситупцію: вам прмюийшла посилка яка сподобалася скажімо митникам, або у когось є інформація, що там не контрафакт, але щось цінне. Митники оголошують помилку контрафактом. Ви їдете на митниці з паке ом документів і адвокатом. А посилки вже нема - "знищена" начебто. 😏
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це на перший погляд так просто. Насправді уявіть ситупцію: вам прмюийшла посилка яка сподобалася скажімо митникам, або у когось є інформація, що там не контрафакт, але щось цінне. Митники оголошують помилку контрафактом. Ви їдете на митниці з паке ом документів і адвокатом. А посилки вже нема - "знищена" начебто. 😏
 показати весь коментар
 
 
"Три шашлыка-выбросила в пропасть" Зеленский подписал закон о разрешении уничтожать посылки с контрафактными товарами на таможне - Цензор.НЕТ 2339
 показати весь коментар
 
 
- Владимир Ильич, к вам ходоки пришли, рыбки свжей принесли.
- А долго шли-то?
- Та недели две...
- Детям, все детям...
 показати весь коментар
 
 
Так а что уничтожать собираются? Где это указано? Что б знать,что можно заказывать заграницей,а что нет. Речь о подделках?
 показати весь коментар
 
 
Контрафакт не обязательно должен иметь одинаковое название с оригиналом. Он может быть похож формой, расцветкой, составом... Для начала потребуйте у продавца сертификат государственного образца, что его товар не является контрафактом. И только тогда можете его заказывать посылкой с описью и фотографией вложенного.
 показати весь коментар
 
А толку-то?

Будешь доказывать, что в посылке контрафакта не было, уже после того, как так таможня ее "уничтожит".
 показати весь коментар
 
 
контрафактную интеллектуальную собственность
 показати весь коментар
 
ПА-ЗДРА-ВЛЯ-Ю!!!

Степень контрафактности кто будет устанавливать, интересно?
 показати весь коментар
 
 
- Пропустите посылку!
- Не положено!
- Как н еположено, а на 5 странице?
- А, положено, забирай.
 показати весь коментар
 
 
- Разрешите посылочку...
- надо ждать
- как ждать - пол часа уже жду
- надо ж дать
- та сколько в конце концов ждать?
- та соточку мне и соточку начальнику таможни....
 показати весь коментар
 
 
******** бытро учиться у своего старшего ***** с рашки.
 показати весь коментар
 
 
о какой собственности речь? кто будет устанавливать - айфон не контрафактный или левис фирменный и так далее - все делают через жопу - не удивительно - лоббисты крупный сетей не зря едет свой хлеб - а потом левис будем покупать не по 50 60 долларов - 1200 - 1500 а по 5000 по 200 долларов - а шо монополия
 показати весь коментар
 
 
Ох сколько теперь на OLX появится "уничтоженной" контрафактной продукции😁 Зеробили їх разом 😀
 показати весь коментар
 
 
Вот это жнива для таможеников.. Это, получается, им весь контрабас просто подарили?
 показати весь коментар
 
 
Получається подарували все, разом з контрабасом.
 показати весь коментар
 
 
Потужно! Наконец то зелохам покращення подвалило, не только же Бене и Портнову.
 показати весь коментар
 
 
Можно устроить обмен контрафактами. И все раздавать пенсионерам.
 показати весь коментар
 
 
Це він так Джека Ма з Аліекспреса до співпраці спонукає? Маладец який! Зеленский подписал закон о разрешении уничтожать посылки с контрафактными товарами на таможне - Цензор.НЕТ 2486
 показати весь коментар
 
 
Усё ужо, как у Параше то. Ну пАчти ужо.
А к примеру в детдома отдавать контрабанду не додумались?
 показати весь коментар
 
 
Они скорее додумаются упразднить детдома.
 показати весь коментар
 
 
Ну вот не верю, что самые честные во всем мире украинские таможенники не найдут способа на этом законе построить себе и своим потомкам светлое будущее
 показати весь коментар
 
 
Шота последнее время страна идёт только на уничтожение всего. Страшно даже перечислять... Что там еще неуничтоженного у нас осталось...
 показати весь коментар
 
 
Бореться з Китаєм? Мабуть Джек Ма повертів пальцем біля скроні порозмовлявши з Вовою.

То і ясно. Алібаба і аліекспрес - це торгові площадки - інтернет-безерари, засновані українах з надлишком товранрного виробництва. А в Україні що продавати? Спочатку створюється товарне виробнгицтво, а потім площадку, де можна той товар продавати. А Зеленський запропонував навпаки.
 показати весь коментар
 
 
Также закон устанавливает особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Источник: https://censor.net.ua/n3159209
=================================
заметьте, только НЕБОЛЬШИХ партий ))
 показати весь коментар
 
 
Например, знакомые периодически высылали внучке из-за границы одежду, канцтовары, жвачки. Ну сколько той посылки то? Нет же ш, её обязательно всю прошманают, половину отберут, а остальное отдают адресату-получателю. Сейчас же вообще ничего внучке не достанется...
 показати весь коментар
 
 
Продукты будут уничтожатца сжиранием!
 показати весь коментар
 
 
сигареты - скурением... алкоголь - спиванием... ))))
 показати весь коментар
 
 
Знову ж таки... Як в статті про продаж землі.

Ініціатива то правильна, якщо ми ідемо до цивілізованого ЄС. Але ж з нашими митниками...

Ну і перед тим, як зарубати українцям можливості щось купити дешевще на тому ж Алі, може зразу підвищити статки українців, щоб вони не на алі могли купити, а в наших "сертифікованих" магазинах?
 показати весь коментар
 
 
Так видається, що Вова - контрафактний президент. Давайте його спалимо.
 показати весь коментар
 
 
Ну нащо зразу "спалимо"? Можна ж... ну там... цей во...

Добре! Давайте спалимо,
 показати весь коментар
 
 
И ничего плохого не случится. Русские польского президента грохнули, кроме президента всю руководящую верхушку и ничего с Польшей не случилось, рванула вперёд так, что нам её 50 лет догонять надо, если Польша будет стоять на месте.
 показати весь коментар
 
только по конкурсу...
первый этап - кто съест больше
второй - кто выпьет
третий - скурит
(тех не берут! ))))))
 показати весь коментар
 
 
А не будет, как в "Кавказской пленнице", три бутылки выбросила в пропасть?
 показати весь коментар
 
 
Круто. Цензура, контрафакт давити бульдозерами. Адін народ?
 показати весь коментар
 
 
Мощная борьба с коррупцией Вот так взять и купить таможню одним росчерком пера Зеленский подписал закон о разрешении уничтожать посылки с контрафактными товарами на таможне - Цензор.НЕТ 4577
 показати весь коментар
 
Це точно - як наслідок після візиту Джека Ма. Клоун здурів і воює з китайським інтернет-базаром.
 показати весь коментар
 
 
Я МОГУ ВСТАТЬ И УЙТИ - ПУСТЬ ОНИ РУКОВОДЯТ СТРАНОЙ.

Гордон о разговоре с Зеленским: "Он пожалел, что пошел в президенты".
Гордон в эфире трансляции в Интернете рассказал новые подробности своей двухчасовой встречи с президентом Зеленским, которая состоялась около 3 недель назад.
После разговора с президентом Гордон заявил о том, что состояние главы государства произвело на него тяжелое впечатление.
Зеленский сильно устал и постоянно находится в стрессе: мало спит и плохо питается.
По итогам беседы Гордон заявил о сложившемся впечатлении: Зеленский неоднократно пожалел о том, что пошел на пост президента. При этом одна фраза Зеленского по-настоящему очень сильно встревожила журналиста.
"Во время нашей беседы прозвучала фраза, которая меня встревожила. Мы говорили о людях, которые его критикуют, и он говорит: я могу встать и уйти - пусть они руководят страной", - зарядил Гордон.

Прошу, панове,звернути увагу на рівень відповідальності цього неЛоха, Моніки, що вже побила груди.

Це лайно, що може встати та піти, гавкало, як навіжене, та скакало кугутом на стадіоні перед Порошенко, взялося до керма країни, що шостий рік перебуває в стані війни.
Воно ж скакало і гавкало, що знає, як краще, а тепер воно вже хоче встати та кудись піти...

"Я могу встать и уйти - пусть они руководят страной"- це все, що потрібно знати про рівень шмварклі.
 показати весь коментар
 
 
Щось явашвирок і вибріватєль волосся на грудях швидко здувся. А скільки було піжонства та дешевих понтів для бидла перед виборами...
 показати весь коментар
 
 
тобто скоро очікуємо спецмагазини з конфіскатом..побуттехніки,телефонів. брендового одягу та бухла...під кришою митниці!
 показати весь коментар
 
 
И кто, угадайте, будет выгодополучатель? Зеленський підписав закон про дозвіл знищувати посилки з контрафактними товарами на митниці - Цензор.НЕТ 6990
 показати весь коментар
 
 
Не исключено. Но у меня перед глазами стоит "бородатая бабушка". Зеленський підписав закон про дозвіл знищувати посилки з контрафактними товарами на митниці - Цензор.НЕТ 2376
"Ради этого всё и писалось" (с) х/ф "День выборов"
 показати весь коментар
 
 
Вовіка треба негайно геть. Дострокові.
 показати весь коментар
 
 
ніхрєна! зебілята мають по повній скуштувати того зеленого..уя,намазати своє зубажіння на хліб, оплатити комуналку по новому Зеленський підписав закон про дозвіл знищувати посилки з контрафактними товарами на митниці - Цензор.НЕТ 4472
 показати весь коментар
 
Алкоголь расстреливать, сыр давить, хамон вешать. Главное, не перепутать.
 показати весь коментар
 
 
Ні, контрафакт то погано, питань нема, але ж не нашим митникам то дозволяти! Контрабанда, не контрабанда, а хто то буде визначати і хто контролювати? Тепер, будь-яка посилка з-за кордону може просто не дійти до адресата - скажуть, що знищили, і хрен що докажеш. О це так золоте дно для митників, то звіздець. Тепер дійсно, а нахрена їм хабарі брати - бери собі просто конфіскуй і воно вже твоє. А з другого боку, ви купляєте товар закордоном, оплачуєте покупку, вона ваша, але ж відповідальність за товар на продавцю, а не покупцю. Так само можна і при виході з магазину товар конфіскувати і сказати, що він знищений. Херня то якась чергова від зебілів.
 показати весь коментар
 
 
Да, история с гусями была эпичной.


P.S. Мопед не мой, а т.н. русске не умеют в русске язык.
 показати весь коментар
 
 
Трындец Барабашово и 7-му километру
 показати весь коментар
 
 
Гуси вже напружилися і ховаються від усіх проїжджаючих повз них бульдозерів...
 показати весь коментар
 
 
От то, блин, таможня разжиреет......
Мужиков ну просто попрет.....
Типа уничтожили на месте, и никто не докопается.....
 показати весь коментар
 
 
А Вы заметили, что все, кто при погонах, толстые и богатые?)) Но не очень умные при этом)). Теперь то, после закрытия университетов, все пойдут в таможенники. Там можно без лишних движений жить и не тужить))
 показати весь коментар
 
 
***
таможенник жене:
- эх, Люся, никакой жизни не стало, сплошные расходы...
- и что ты такое говоришь!!! одеваемся-обуваемся-красимся-моемся-курим-пьем-жрем... и все полностью из контрафакта...
- от дура...а хлеб-то - за свои!!!
 показати весь коментар
 
 
Сыр всякий, абрикосы, цыплят и гусят - всё под бульдозер.
 показати весь коментар
 
 
Фури Зе(Нєфьодов) пропускає навіть не перевіряючи, за хабарі, а посилки від заробітчан будуть нищити. Вовік робить умови, щоб українці або виїхали з України назавжди, або залишились без засобів для існування. Олігархи досі не платять взагалі ніяких податків, а з митниці за останній місяць держава недоотримала 40 млрд. гр. Митники пропускають контрофакт за хабарі і загоняють "кабанчиків" йому в Офіс.
 показати весь коментар
 
 
От би хтось передав через кордон величезну нелегальну посилку з лайном.... Зеленський підписав закон про дозвіл знищувати посилки з контрафактними товарами на митниці - Цензор.НЕТ 1210
 показати весь коментар
 
 
Це до АфриканСвиридовича. Він входить у наукову колегію, може підказати кілька варіантів.
 показати весь коментар
 
 
Закон сам по себе неплохой. Но кто его будет применять, честные таможенники от которых по словам президента страна теряет каждый год 3-4 миллиарда долларов на таможне? Мне уже смешно...
 показати весь коментар
 
таможенники будут в ШЕКАЛАДЕ !!!! а кто будет определять ???? понравилось -не понравилось (((((
 показати весь коментар
 
як барижили лайном так і будуть, тільки робитимуть через порти в контейнерах в більших маштабах , великий бізнес дайот добро
 показати весь коментар
 
Бачу контрабандистам підгоряє!!! Закон респет. Ще б його виконували!!!
 показати весь коментар
 
в 90-е, когда Турция была на гребне подъема
мне довелось три дня жить в Стамбульском морпорту
посмотрел на работу таможни
заодно
Так вот
при въезде в порт оформление таможни 13 метровой фуры
это было 20 баксов и езжай
процедура примерно до 2 минут
а вот с пикапчиков
брали целых 10 баксов
но тоже до 2-х минут
Раньше имя "турок" было нарицательным
типа идиот
 показати весь коментар
 
ну це Україну наближає до клятой расії...
 показати весь коментар
 
Это только говорят, что будут уничтожать посылки с контрафактными товарами на таможне. На самом деле их будут отправлять на Донбасс кормильцам.
 показати весь коментар
 
Параша дефакто сидит в кабмине и потихоньку дела черные делает, а все то о хрене пишут то о Порошенке. Молчат даже лидеры ЕС ибо Зе им ничего не говорит, по заказу сообщил, что во всем виноват порох, а они покумекали и решили, что ну вас нахрен с вашей Украиной. Вот что зе со своей шоблой натворил!
 показати весь коментар
 
Ось він начебто і правильно робить,але якось не послідовно...Адже спочатку потрібно було прийняти закон про знищення митників-корупціонерів,а вже потім про знищення контрафакту на митниці...
 показати весь коментар
 
бомба... теперь зеленского можно отправить посылкой в ростов ))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору