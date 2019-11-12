 Зеленський підписав закон про дозвіл знищувати посилки з контрафактними товарами на митниці

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зазначається, що закон має на меті наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики Європейського Союзу, що є зобов’язанням нашої держави в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Реалізація закону посилить боротьбу з контрафактними товарами, прискорить переміщення через митний кордон України та митне оформлення оригінальних товарів, сприятиме розвитку міжнародної торгівлі та підвищенню інвестиційної привабливості України.
Закон вносить зміни до Митного кодексу України, зокрема дає визначення термінів: "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності".
Закон передбачає, що заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності не застосовуються до оригінальних товарів, тобто товарів, що були виготовлені за згодою правовласника, або товарів, виготовлених особою, уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, зокрема якщо їхня кількість перевищує обумовлену між цією особою і правовласником.
Також закон встановлює особливості призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.
- А долго шли-то?
- Та недели две...
- Детям, все детям...
Будешь доказывать, что в посылке контрафакта не было, уже после того, как так таможня ее "уничтожит".
Степень контрафактности кто будет устанавливать, интересно?
- Не положено!
- Как н еположено, а на 5 странице?
- А, положено, забирай.
- надо ждать
- как ждать - пол часа уже жду
- надо ж дать
- та сколько в конце концов ждать?
- та соточку мне и соточку начальнику таможни....
А к примеру в детдома отдавать контрабанду не додумались?
То і ясно. Алібаба і аліекспрес - це торгові площадки - інтернет-безерари, засновані українах з надлишком товранрного виробництва. А в Україні що продавати? Спочатку створюється товарне виробнгицтво, а потім площадку, де можна той товар продавати. А Зеленський запропонував навпаки.
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заметьте, только НЕБОЛЬШИХ партий ))
Ініціатива то правильна, якщо ми ідемо до цивілізованого ЄС. Але ж з нашими митниками...
Ну і перед тим, як зарубати українцям можливості щось купити дешевще на тому ж Алі, може зразу підвищити статки українців, щоб вони не на алі могли купити, а в наших "сертифікованих" магазинах?
Добре! Давайте спалимо,
первый этап - кто съест больше
второй - кто выпьет
третий - скурит
(тех не берут! ))))))
Гордон о разговоре с Зеленским: "Он пожалел, что пошел в президенты".
Гордон в эфире трансляции в Интернете рассказал новые подробности своей двухчасовой встречи с президентом Зеленским, которая состоялась около 3 недель назад.
После разговора с президентом Гордон заявил о том, что состояние главы государства произвело на него тяжелое впечатление.
Зеленский сильно устал и постоянно находится в стрессе: мало спит и плохо питается.
По итогам беседы Гордон заявил о сложившемся впечатлении: Зеленский неоднократно пожалел о том, что пошел на пост президента. При этом одна фраза Зеленского по-настоящему очень сильно встревожила журналиста.
"Во время нашей беседы прозвучала фраза, которая меня встревожила. Мы говорили о людях, которые его критикуют, и он говорит: я могу встать и уйти - пусть они руководят страной", - зарядил Гордон.
Прошу, панове,звернути увагу на рівень відповідальності цього неЛоха, Моніки, що вже побила груди.
Це лайно, що може встати та піти, гавкало, як навіжене, та скакало кугутом на стадіоні перед Порошенко, взялося до керма країни, що шостий рік перебуває в стані війни.
Воно ж скакало і гавкало, що знає, як краще, а тепер воно вже хоче встати та кудись піти...
"Я могу встать и уйти - пусть они руководят страной"- це все, що потрібно знати про рівень шмварклі.
"Ради этого всё и писалось" (с) х/ф "День выборов"
P.S. Мопед не мой, а т.н. русске не умеют в русске язык.
Мужиков ну просто попрет.....
Типа уничтожили на месте, и никто не докопается.....
таможенник жене:
- эх, Люся, никакой жизни не стало, сплошные расходы...
- и что ты такое говоришь!!! одеваемся-обуваемся-красимся-моемся-курим-пьем-жрем... и все полностью из контрафакта...
- от дура...а хлеб-то - за свои!!!
мне довелось три дня жить в Стамбульском морпорту
посмотрел на работу таможни
заодно
Так вот
при въезде в порт оформление таможни 13 метровой фуры
это было 20 баксов и езжай
процедура примерно до 2 минут
а вот с пикапчиков
брали целых 10 баксов
но тоже до 2-х минут
Раньше имя "турок" было нарицательным
типа идиот