 "Не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів": ПЦУ закликає українців робити щеплення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці ПЦУ в Facebook.
"Приходячи у цей світ, людина не лише отримує всі можливості для зростання та пізнання, але також стає носієм покладеної на неї Богом відповідальності. Ми можемо скористатися безліччю технологічних надбань сучасності та досвідом попередніх поколінь. Проте, яким би складним і глобально розвиненим не здавався світ, ми маємо пам’ятати, що він може бути і надзвичайно вразливим. Яскравий приклад – епідемії інфекційних хвороб, які починаються з мікроскопічного, невидимого для ока людини збудника, але здатні призвести до катастрофічних наслідків", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в ПЦУ, на сучасному рівні розвитку медицини дієвим способом захиститися від інфекцій є вакцинація: "Не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів, які досліджували небезпечні для здоров’я людини мікроорганізми та створили вакцини, які забезпечують імунітет проти цих збудників. Щеплення населення допомагає сформувати колективний імунітет, уникаючи масових смертей, як це було у давні часи. Понад двісті років наукових досліджень дозволяють нам зараз уберегтися від кору, правця, дифтерії, гепатитів та інших страшних хвороб".
"Ми живемо у суспільстві, безпека і здоров’я якого значною мірою залежать від прийнятих кожною особою рішень. Вакцинуючись, ми турбуємося не лише про себе, але й про своїх рідних та близьких. Звісно, ми маємо пам’ятати, що вакцинуватися можна лише сертифікованими препаратами. Кожен пацієнт має право перевірити строк придатності та якість вакцини перед щепленням та отримати від лікаря відповідні інструкції та застереження. Інструкції до вакцин українською мовою мають бути у кожному кабінеті щеплень, а відповідальність за це несуть керівники медичних установ.
Просімо ж у Господа заступництва від тяжких хвороб, проте пам’ятаймо, що відповідальність за уникнення епідемій лежить і на кожному з нас", - додали в прес-службі ПЦУ.
Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства охорони здоров'я, щеплення від грипу зробили вже понад 90 тис. українців.
І казочки про те що Боб - нафіг затопив як "грішників", так і нормальних(угу, тільки одна сімейка була дуже доброю на землі, ага), а також в мільйони разів більше взагалі ні в чому не винних тварин.(бійтесь дітки "милостивого" Боба, ууууу )
Якщо для тебе праві такі мулли і попи, ну не знаю.... Тоді й Путіна нема за що судити - може то іншопланетяни все зробили, а його підставили?
На все воля Божья.
...
Сподіваюсь, це був чорнушний сарказм.
Ахаха, и это высрали те кто лечил эпидемии чумы...... крестными ходами с образочками и молитвочками? А тех ученых и медиков кто старался помочь подыхающим, попы нередко сжигали как "колдунов". б*же, вот это лицемерие.....
Есть такой попик-поцреот Витька Дедюхин.
Высрал: "Бок дал нам мобильную связь".
Я чуть не обосрался. Реально, комми и попы - самое наглое, лживое, подлое и лицемерное что было в истории. Неслыханно - жечь этих бедных ученых, а потом ни в голубом глазу: "Бок дал".
Мракобесные гадкие ссущества в юбках.
Це чорний гумор і невакциновані діти.
Вони назавжди лишаться в пам'яті батьків маленькими.
Коротше, діти померли одне за одним, а вона мирно заснула, стромивши голову в духовку і ввімкнувши газ.
Премія Дарвіна має знайти свого героя.
Бо в будь-якому випадку розмовляють/спілкуються не шляхом виклику парфумів 👻
Див. нижче - запостив заслання ( ) на скріншот.
Цікава стаття з дослідженням роботи лахтоботів на ниві "антищеплення".
А то конспірологія РПЦ вже дістала
Пам'ятаєте, як РПЦвУ усіх агітувала проти ІПН у 2010-му при ухваленні Податкового кодексу? І проти біометричних паспортів так само. А зараз самі такі паспорти поробили
а як же "бог дав - бог взяв"?
на Бога надейся а сам не плошай... (даруйте за руцький варіант... цікаво чи є таке за змістом на солов"їній ?)
А у неї криза середини життя.
Ось стаття про тебе.
Витримка з інтерв'ю Волянського.
Так що не бреши.
"Ти вже припинив колотись героїном?"- ось приклад такої дешевої маніпуляції.
https://tsn.ua/ru/kyiv/v-kieve-sessiya-studentu-mediku-obhoditsya-v-6-tysyach-grn-vzyatok-311928.html