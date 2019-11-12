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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:вакцина (166) медицина (808) ПЦУ (466)

 "Не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів": ПЦУ закликає українців робити щеплення

Українська православна церква вважає, що щеплення населення допомагає сформувати колективний імунітет, уникаючи масових смертей, як це було в стародавні часи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці ПЦУ в Facebook.

"Приходячи у цей світ, людина не лише отримує всі можливості для зростання та пізнання, але також стає носієм покладеної на неї Богом відповідальності. Ми можемо скористатися безліччю технологічних надбань сучасності та досвідом попередніх поколінь. Проте, яким би складним і глобально розвиненим не здавався світ, ми маємо пам’ятати, що він може бути і надзвичайно вразливим. Яскравий приклад – епідемії інфекційних хвороб, які починаються з мікроскопічного, невидимого для ока людини збудника, але здатні призвести до катастрофічних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ПЦУ, на сучасному рівні розвитку медицини дієвим способом захиститися від інфекцій є вакцинація: "Не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів, які досліджували небезпечні для здоров’я людини мікроорганізми та створили вакцини, які забезпечують імунітет проти цих збудників. Щеплення населення допомагає сформувати колективний імунітет, уникаючи масових смертей, як це було у давні часи. Понад двісті років наукових досліджень дозволяють нам зараз уберегтися від кору, правця, дифтерії, гепатитів та інших страшних хвороб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує створити в Україні відновлюваний запас сироваток для хвороб з високою летальністю, - Курпіта

"Ми живемо у суспільстві, безпека і здоров’я якого значною мірою залежать від прийнятих кожною особою рішень. Вакцинуючись, ми турбуємося не лише про себе, але й про своїх рідних та близьких. Звісно, ми маємо пам’ятати, що вакцинуватися можна лише сертифікованими препаратами. Кожен пацієнт має право перевірити строк придатності та якість вакцини перед щепленням та отримати від лікаря відповідні інструкції та застереження. Інструкції до вакцин українською мовою мають бути у кожному кабінеті щеплень, а відповідальність за це несуть керівники медичних установ.

Просімо ж у Господа заступництва від тяжких хвороб, проте пам’ятаймо, що відповідальність за уникнення епідемій лежить і на кожному з нас", - додали в прес-службі ПЦУ.

Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства охорони здоров'я, щеплення від грипу зробили вже понад 90 тис. українців.

Не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів: ПЦУ закликає українців робити щеплення 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159206
 
   
 Топ коментарі
 
Є дві речі, що ніколи не старіють.
Це чорний гумор і невакциновані діти.
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ПЦУ - церква нового покоління, яка розуміє досягнення медицини. Але раніше багато релігійних організацій не вірили у прогрес науки (Джордано Бруно...)...
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Нарешті, адекватна оцінка щеплень православними!
А то конспірологія РПЦ вже дістала
Пам'ятаєте, як РПЦвУ усіх агітувала проти ІПН у 2010-му при ухваленні Податкового кодексу? І проти біометричних паспортів так само. А зараз самі такі паспорти поробили
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ПЦУ - церква нового покоління, яка розуміє досягнення медицини. Але раніше багато релігійних організацій не вірили у прогрес науки (Джордано Бруно...)...
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Оооо, то "нове покоління" вдовбує дітям ті ж самі висери про літаючих мущинок у пір'ї?

І казочки про те що Боб - нафіг затопив як "грішників", так і нормальних(угу, тільки одна сімейка була дуже доброю на землі, ага), а також в мільйони разів більше взагалі ні в чому не винних тварин.(бійтесь дітки "милостивого" Боба, ууууу "Не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей": ПЦУ призывает украинцев делать прививки - Цензор.НЕТ 1865 )
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Що би ти говорив через століття після того, як виявиться хибність уявлень сьогоднішньої науки?
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Ну ясно, твердь небесна, земля плоска і т.д., як на повному серйозі доводить один мулла в СА. З нього навіть свої мусліми сміються.
Якщо для тебе праві такі мулли і попи, ну не знаю.... Тоді й Путіна нема за що судити - може то іншопланетяни все зробили, а його підставили?
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Это религиозный популизм.
На все воля Божья.
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> На все воля Божья <
...
Сподіваюсь, це був чорнушний сарказм.
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прививки населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена. Источник: https://censor.net.ua/n3159206\\\\\\\\\\\

Ахаха, и это высрали те кто лечил эпидемии чумы...... крестными ходами с образочками и молитвочками? А тех ученых и медиков кто старался помочь подыхающим, попы нередко сжигали как "колдунов". б*же, вот это лицемерие.....

Есть такой попик-поцреот Витька Дедюхин.
Высрал: "Бок дал нам мобильную связь".
Я чуть не обосрался. Реально, комми и попы - самое наглое, лживое, подлое и лицемерное что было в истории. Неслыханно - жечь этих бедных ученых, а потом ни в голубом глазу: "Бок дал".
Мракобесные гадкие ссущества в юбках.
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Є дві речі, що ніколи не старіють.
Це чорний гумор і невакциновані діти.
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Действительно кацахол, невакцинированные дети здоровее и поэтому став взрослыми стареют позже.
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І виростають в таке бидло, що одразу кидаються з образами на інших?
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Кацап + хохол? Та вже ж не дуже ввічливо.
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Так это же я просто назвал Ваш старый ник.
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Помилково: в мене один основний акк (плюс іноді корпоративний, якщо цей у лазні).
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Та ні. Я розумію що для тебе всі україномовні здаються одною людиною, але тут ти помилився.
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Мабуть, немає сечі їх розрізнити (чи без щеплень чимось вболівав у годинники молодості, що борошна переніс - але на мозок вплинуло...)
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Повно в кабінетах щеплень- порожньо на дитячих кладовищах.
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Та то активіст-антищепленик, прихильник урінотерапії та атепт віри в фарммафію.
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А "кацап-антипрививочник" - це образа чи похвала для тебе?
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Нещеплені діти- це круто!
Вони назавжди лишаться в пам'яті батьків маленькими.
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У кацапів була така мамочка, Доказувала що СНІД- страшилки фарммафії. Сама, і двоє дітей були інфіковані...
Коротше, діти померли одне за одним, а вона мирно заснула, стромивши голову в духовку і ввімкнувши газ.
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Вот уже и под старым ником появился любитель постращать обывателя "смертями".
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Я тобі вже казав- тобі та твоїм дітям щеплення протипоказані.

Премія Дарвіна має знайти свого героя.
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Эмм...нормальные родители РАЗГОВАРИВАЮТ со своими детьми при помощи языка, а не сообщений, но общий посыл понятен.
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Тут було б доречніше слово "спілкуються", так. Але то вже деталі, не будемо чіплятись ))
Бо в будь-якому випадку розмовляють/спілкуються не шляхом виклику парфумів 👻
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Враховуючи те, що основними противниками вакцинації у інтернетах були і є проплачені боти з лахти (доведено дослідженнями), то з високою імовірністю можна стверджувати, що ти бот.
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Плюс боти для розпалювання антивакцинаторної істерії.
Див. нижче - запостив заслання ( "Не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів": ПЦУ закликає українців робити щеплення - Цензор.НЕТ 5142 ) на скріншот.
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https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2018.304567

Цікава стаття з дослідженням роботи лахтоботів на ниві "антищеплення".
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Там трохи нижче наш фанат-антищепленник теж луснув "Не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів": ПЦУ закликає українців робити щеплення - Цензор.НЕТ 6287
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Нарешті, адекватна оцінка щеплень православними!
А то конспірологія РПЦ вже дістала
Пам'ятаєте, як РПЦвУ усіх агітувала проти ІПН у 2010-му при ухваленні Податкового кодексу? І проти біометричних паспортів так само. А зараз самі такі паспорти поробили
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дуже вчасно і дуже перконливо!
на Бога надейся а сам не плошай... (даруйте за руцький варіант... цікаво чи є таке за змістом на солов"їній ?)
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Сроки хранения вакцинной бодяги заканчиваются весной, а на складах ее еще полно. Вот поэтому и попов вакциновпариватели в бой бросили для стимуляции "спроса".
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І ще питання. Термін придатності всіх вакцин навесні закінчується? Це що, одна партія?
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Чому плаче шестирічна дитина антищеплеників?
А у неї криза середини життя.
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В Украине за первую неделю жизни погибает, в год, около 600 младенцев. Может это "заслуга" вакцновпаривателей накидывающихся на несчастных младенцев сразу после их рождения? А в первый год жизни погибает около 2000 детей, может быть затравленных еще большим количеством "животворных" прививок.
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https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2018.304567

Ось стаття про тебе.
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Ключове слово - "может". А чи не можуть ці борошна бути качаном вторгнення жидорептилоїдів? Ви оперуєте гіпотезами - але ж як агресивно!..
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Не я предполагаю, а иммунолог Андрей Волянский, который уже много лет занимается вакцинированием.
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"Если ребенок совсем не привит, рисков для его здоровья гораздо больше и в садике, и в школе, и вне их пределов. При этом родители часто не осознают масштабов риска и им присущ некий вакцинационный инфантилизм, ведь они сами были привиты где-то в 70-80 годы и в их детстве к обязательному Календарю прививок их родители подходили очень ответственно. Но современные родители под давлением различных внушенных страхов не вакцинируют своих детей и подвергают угрозе их жизнь. К примеру, без прививки против столбняка при определенном инфицировании раны даже экстренная профилактика может не спасти"

Витримка з інтерв'ю Волянського.
Так що не бреши.
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Надай інше посилання. Помийку рашапропу 112 я не дивлюсь принципово.
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Не изображай "спрятавшегося" страуса дешевым приемом. Обсуждаются смыслы, а не твои политпристрастия.
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І що Волянський каже у тому відео? І чи суперечать тези з відео тому, що навів я з його попередніх інтерв'ю? Якщо суперечать- тоді він, як лікар, не має стійкої позиції по цим питанням, а отже- до його думок прислухатись не варто. Бо вже немає сечі сперечатись на цю тему, це суцільні борошна.
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Себто в моєму коменті більше ніщо не засмутило? "Не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів": ПЦУ закликає українців робити щеплення - Цензор.НЕТ 9780
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Еще дремучесть и примитивизм в трактовке.
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Виробники дитячих трун гаряче підтримують рух антищеплеників!
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А может "гаряче підтримують рух" вакциновпаривателей?
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Непоганий піар-хід. За сприянна МОЗу?
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"Активізд", щось тебе тут забагато. Не витрачай марно час своїми висерами проти вакцинації. Я маю вищу медичну освіту і працюю в цій галузі 10 років. Тому твоя несистематизована маячня про смертність дітей від щеплень для мене - ознака #несповнарозуму. Ти часом не з тих, іпанутих, свідків Йоґови? Введення вакцини - це гріх, бо у впкцині міститься свята душа Corinebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, Bordetella pertussis
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Лучше расскажи сколько платил за зачеты и экзамены и как диплом плагиатил.
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Ти зараз використовуєш дешевий прийом "ствердження у запитанні".
"Ти вже припинив колотись героїном?"- ось приклад такої дешевої маніпуляції.
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Когда человек примитивно кичится своим "верхним" образоваием и с апломбом утверждает о своих сакральных медицинских "знаниях", хочется узнать их реальный уровень и рыночную стоимость.
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Ти ж стверджуєш, що він купував заліки та сплагіатив диплом. Що це, як не упереджене ставлення? Трохи вище для прикладу ти навів Волянського, я надав тобі його цитату про щеплення. Цитата для тебе неприємна. Саме тому ти не надав на неї відповіді?
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Я не утверждаю, а спрашиваю. Ведь проблема взяток за зачеты и экзамены в медвузах давно обсуждалась, как опасная для общества проблема. А ответ мой про Волянского ты не заметил?
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"Если бюджетникам в 2016-м приходилось набирать 159-191 балл для поступления в медвуз, то контрактники смогли стать студентами, чуть-чуть перевалив за 100 баллов. Проще говоря, при наличии денег для обучения на контракте в ряды студентов-медиков могут попасть и откровенные троечники. "Контрактник с низким уровнем знаний - дойная корова для университета, ведь это возможность его "дополнительно обучать", "помогать с экзаменами" и решать другие вопросы. А в конце выдать диплом, с которым этот "врач" потом пойдет лечить живых людей", - возмущаются в Минздраве.
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Тобто ці медики не зможуть зробити паркан сечі і тин крові?
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В 2007 наше семья прошла медицинские тесты для планирования первой беременности, все анализы - идеальны. Рожали в роддоме.Выписаны - мать и ребенок - здоровы.Вакцинированы от гепатита В, Через 40 минут, дикие постоянные крики, рвота, судороги, потеря сознания, недержание. Реанимация, 6 месяцев, 2 остановки сердца, на МРТ мозг превратился в губу, слой "нормального" мозга около 0,5 см. Забирали ребенка под подписку , что ребенок на момент выписки , не имеет функций высшей нервной системы( нет реакции на раздражители - горячее, холодной, укол, шум и т.д.... нет глотательного рефлекса, постоянное судорожное состояние, дыхание на ЭВЛ, отсутствие зрения и слуха, это все называется - вегетативное состояние). .. . Врачи давали 15 минут жизни после выписки. Но мы уже знали, как сонировать, воду из легких, как кормить, что принимать для вывода из такого состояния, что делать для восстановления жизненных функций ребенка. Потом было 3 года восстановлнения в домашних условиях, Ребенок, научился глотать, плакать, вышел из постоянных судорг, появился слух, восстановилась реакция на все внешние раздражители. По специальной системе научили ползать по наклонной плоскасти, появился сознательный хватательный рефлекс, реакция на голос, стало улучшаться зрение. Когда ездили в поезде, соседи по купе всегда спрашивали, почему текая хорошенькая девочка, так часто спит, не могли поверить, что ей 3 года ( выглядела на 1,5) и она особенная... Ребенок стал рости, но появилась проблема с легкими, мы не смогли их решить... ребенка не стало. Маленький гроб и ребенка перевозили с морга домой на своих жигулях. Все это время, мы прошли еще кучу тестов, хождений по кабинетам МОЗ Украины, руку жали, говорили о сочуствии, о том , что мы герои, но " вы понимаете , такое редко, что бы родители так боролись за своего ребенка, всегда, отказ и все. так что .... . Подали заявление в милицию, прокуратуру, Нашу историю распростроняли по интернету. Прокуратура открыло дело, началось движение... Тут появляются руские ( мы жили в 5 км от Луганска) Фсе , занавес.До вакцинации ребенка , наша семья была обычная, верила, что МОЗ - это венец человеческого знания о здоровье и работает на благо людей, что медицинские работники - принципиальные, грамотные и не причинят вреда человеку. Что медицинская наука, которую нам показывают по телевизору и рекламируют в больницах и реабилитационных центрах - проверенная и не несет вред здоровью. По правде , все выглядит так - когда то , из благих побуждений, была создана такая организация как ВОЗ,. Но как всегда, отсутствие должного контроля , узколобость , жадность, безсовестность одних, привела идею всемирной помощи к всемирной схеме борьбы добра и зла. Кто то делает лекарство от болезни , кто то превращает его в бизнес схему на смертях. Теперь, мы знаем, КАК надо рожать, что бы мама и ребенок были здоровы( 2 деток ), КАК и ЧЕМ надо личиться, даже от самых тяжелых заболеваний, КАКАЯ система реабилитации на самом деле восстановит таких детей. Почему вакцинированные дети имеют плохое зрение, отставание в учебе, агрессивность , множество заболеваний. Это явно не от "плохих по здоровью" мамочек.. Самое главное, что когда спала эта пелена всеобщего верия в систему человеческого системоустройство, то стало так понятно, почему не стоит ждать второго пришествия - Богу не с кем тут говорить.
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Можно ще святой водой уколоться.Эффект тот же,як от прививок
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