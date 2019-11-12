 "Не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів": ПЦУ закликає українців робити щеплення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці ПЦУ в Facebook.

"Приходячи у цей світ, людина не лише отримує всі можливості для зростання та пізнання, але також стає носієм покладеної на неї Богом відповідальності. Ми можемо скористатися безліччю технологічних надбань сучасності та досвідом попередніх поколінь. Проте, яким би складним і глобально розвиненим не здавався світ, ми маємо пам’ятати, що він може бути і надзвичайно вразливим. Яскравий приклад – епідемії інфекційних хвороб, які починаються з мікроскопічного, невидимого для ока людини збудника, але здатні призвести до катастрофічних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ПЦУ, на сучасному рівні розвитку медицини дієвим способом захиститися від інфекцій є вакцинація: "Не варто нехтувати працею багатьох поколінь лікарів, які досліджували небезпечні для здоров’я людини мікроорганізми та створили вакцини, які забезпечують імунітет проти цих збудників. Щеплення населення допомагає сформувати колективний імунітет, уникаючи масових смертей, як це було у давні часи. Понад двісті років наукових досліджень дозволяють нам зараз уберегтися від кору, правця, дифтерії, гепатитів та інших страшних хвороб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує створити в Україні відновлюваний запас сироваток для хвороб з високою летальністю, - Курпіта

"Ми живемо у суспільстві, безпека і здоров’я якого значною мірою залежать від прийнятих кожною особою рішень. Вакцинуючись, ми турбуємося не лише про себе, але й про своїх рідних та близьких. Звісно, ми маємо пам’ятати, що вакцинуватися можна лише сертифікованими препаратами. Кожен пацієнт має право перевірити строк придатності та якість вакцини перед щепленням та отримати від лікаря відповідні інструкції та застереження. Інструкції до вакцин українською мовою мають бути у кожному кабінеті щеплень, а відповідальність за це несуть керівники медичних установ.

Просімо ж у Господа заступництва від тяжких хвороб, проте пам’ятаймо, що відповідальність за уникнення епідемій лежить і на кожному з нас", - додали в прес-службі ПЦУ.

Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства охорони здоров'я, щеплення від грипу зробили вже понад 90 тис. українців.