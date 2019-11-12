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 Політика України
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Все про:ВР (6037) законопроект (849) бурштин (351)

 Рада підтримала за основу законопроєкт про врегулювання питання видобутку бурштину

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт проголосували 342 народні депутати.

Згідно з текстом законопроєкту, спеціальні дозволи на видобуток бурштину надаватимуть на п'ять років. Передбачається, що такі спецдозволи продаватимуть на онлайн-аукціонах.

Подати документи на отримання дозволу можна буде через електронний кабінет користувача на офіційному сайті Держслужби геології і надр. Площа ділянки надр, на яку надається спеціальний дозвіл, має бути щонайбільше 10 гектарів. У документі встановлено ​​початкову ціна за 1 га - 3400 грн.

Крім того, документ також забороняє до 1 січня 2021 року експортувати з України необроблений бурштин-сирець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне законопроєкти про ринок електроенергії, видобуток бурштину, реформу ДБР та ліквідацію корупційної схеми у сфері оцінювання нерухомості

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159200
 
 
 Топ коментарі
 
Да. И специальное разрешение на добычу янтаря в придачу.
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Опубликуют список лиц, которым можно там копать? Полагаю это подработок для слуг народа? "не воруй гражданина, дай ему лопату, пусть копает для страны"
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Уже природе нечего не угрожает?
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Да. И специальное разрешение на добычу янтаря в придачу.
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Стоимостью в лопату из какого-то редкоземельного металла?
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Опубликуют список лиц, которым можно там копать? Полагаю это подработок для слуг народа? "не воруй гражданина, дай ему лопату, пусть копает для страны"
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Та никому здесь не нужен позитив.
Его неудобно обсуждать.
Некуда руський мат прицепить. Рада поддержала за основу законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря - Цензор.НЕТ 4673
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А рекультивація після "видобутку" чиїм коштом? Рада підтримала за основу законопроєкт про врегулювання питання видобутку бурштину - Цензор.НЕТ 401
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3400 за га на 5 лет, тут копачи говорят при удаче сто баксов за день поднимают, если это не конец эпохи зубожиння, то вы зажрались...
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з гектару? Ага. Там написано: не більше 10га, щось сумніваюся що ваші копачі з 10га піднімають 100 баксів у день, хіба що там ще росте маріхуана
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