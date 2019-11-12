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 Політика України
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Все про:мінські угоди (1650) Арахамія (113) нормандська четвірка (662)

 Мінські угоди відпочатку були кабальними для України, - Арахамія

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія назвав умови Мінських угод "кабальними" для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "LIGA.net".

"Щоб відійти від Мінських угод, тому що вони відпочатку були кабальними умовами, які змусили нас підписати під час Іловайська та Дебальцевого. Для того, щоб з них вийти, треба перейти в інший формат", - підкреслив Арахамія.

Водночас, Арахамія вважає, що вигоди від Мінських угод для Росії - ніякої.

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"У неї вигоди немає. Її все влаштовує в такому форматі. Але Росія не вірила, що ці домовленості можна буде виконати. Через те, що така можливість зараз є, у неї не залишається нічого, крім як додавати туди нові умови, або перейти в інший формат на інших умовах. А це нам вигідно", - розповів глава фракції СН.

Арахамія зазначив, що в разі зриву зустрічі в "нормандському форматі" "всі дізнаються через кого".

"Якщо всі бачать, що це робить Росія, то це дає нам підстави переформатуватися по-іншому. Якщо не нормандський формат, то розширмо і покличмо Британію і США", - запропонував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159199
 
   
 Топ коментарі
 
минские соглашения перевели войну из активной фазы где мы теряли несколько десятков в сутки в позиционное противостояние, которое мы успешно тянули с ростом ввп в 3% и намотели хуйлу на шею санкции которые он так рветься снять свалив свое вторжение на "внутренний конфликт" губами вазелиновой власти.
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Тем более, что в ответ на 4 повестки в армию, Бубочка в 2014 четыре раза брал Москву! Практически в одиночку!
Минские соглашения изначально были кабальными для Украины, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3977
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Зато Штайнмайер стал нашим спасением!
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Что оно ляпнуло ? Ненавижу зе , его клоунов и дебилов , которые его выбрали .
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Ви, мародерські тролі, добре знаєте, що Янек, Пєця По і Воха Зє - три російських шпигуна! А їх протистояння удаване, постановочне. І міняють їх в кремлі.
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"мародерські тролі" ? Это что-то новенькое . Спасибо , зе-дебилы ! Смешно , согласен . Мінські угоди відпочатку були кабальними для України, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5708
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Пан росіянин не тільки писати, а ще й читати українською не вміє
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Толку , что ты умеешь , а ненавидишь Украину .
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Тобто, якщо я не мародерський, російський троль, то я Україну ненавиджу? Хм.
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Ты претендуешь , что все в Украине обязаны знать украинский язык . Я знаю многих , которые его не знают , но патриоты . Я знаю многих , которые его знают , но предатели . Я знаю , что на передовой бойцы общаются на том языке , который им понятен .
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Доведу пану цапу, що жити в Україні і не знати мови - НЕМОЖЛИВО! Мінські угоди відпочатку були кабальними для України, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6546
Бо мова тут всюди, куди не поткнись. Хочеш, не хочеш, а знати будеш. Наприклад у побуті я послуговуюсь більшостю російською. Тому, щоб писати українською, громадянину України треба тільки бажання.
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Лечись . 25 лет из 50-ти живу в Украине , раньше жил в раше . Язык понимаю и люблю ( за это время и обезьяна поймёт ) . Не пытаюсь говорить . Не хочу уродовать эту красивую речь .
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шел бы ты в ОПУ.
вон балтийцы спокойно живут.
хошь пользуй государственный, не хошь не пользуй.
и все у них хорошо
о того что ты пользуешь мову, но топишь за капитуляцию твоему "патриотизму" грош цена
а уж когда голосуешь за монику то ваааааще не о чем говорить
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Нет, как вам нравится этот поц, урождённый в Параше, с фамилией ну просто чистокровный и потомственный запорожский козак Арахмания. А ты то, чем в то время занимался и где был, что сейчас умничаешь?
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Так поэтому надо отводить от своих позиций войска,и врага и агрессором не называть а скорее с пуйлом встретится ?
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Надо отводить, чтобы была граница, через которую нельзя переходить...
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А чем его кормить, если не мухами? Хотя... Да, можно исключить из пищевой цепочки лишнее звено, и кормить непосредственно говном. Уверен, араХАМии понравится.
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гринжижице кокс лавров диппочтой через сумщину доставляет в тубусах от зубной феи?
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Мінські угоди були з самого початку кабальними для України, а тепер слуги урода зроблять "контрольний в голову" новими домовленостями.
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Порошенко удалось перевернуть их в свою пользу, когда он стал соглашаться с проведением выборов, но... сначала - обеспечить безопасность их проведения и возможность провести предвыборную гонку...
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Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами четверного союза. Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской красной гвардии. Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской народной Республики.
Брест-Литовский мирный договор, статья VI, 3 марта 1918 года.
Сто лет назад.
Нихуя вас история не учит.
Ничему.(с)
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Зелёные слуги изначально кабальны и губительны для Украины
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Предательства по Минским соглашениям,
Ни разу, никому мы не простим,
Но выполним все пункты - нет сомнения,
И зебов объясненьем угостим...
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"кабальные", но мы с ними как-то жили 5 лет, возвращали нашу землю, и восстанавливали страну и армию.
По этому, эти Зе-ушлепки, подписали "не" кабальные хвормулы штанмаера, по которым мы отдаем нашу землю, судим наших защитников, торгуем с агрессором и собираемся признать власти террористов.

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арахамия или как там тебя берия, скоро будешь говорить, что федерация Украины для путина не выгодна.
и *иот.
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Це у кабальних умовах,цей пи**ун,нажив мільйони?! Росії вигоди ніякої,вона хоче змінити формат і це вигідно Україні?! То він слуга якого народу?!
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Він зароби 20-25 лимонів а ти при будь-якій владі будеш ніщєбродом, бо лінивий та дурний
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а тем временем свынарчукы открыли второй фронт уже в США

Месть Луценко и порохоботы против Йованович: обнародованы показания представителя Госдепа США
заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент давал показания перед членами трех комитетов Палаты представителей Конгресса за закрытыми дверями. Теперь обнародована стенограмма его допроса. Об этом сообщили на сайте Госдепа.
В пресс-релизе к полному тексту стенограммы указано, что на допросе Кент рассказывал о том, что экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в свое время обещал "отомстить" послу США в Украине Мари Йованович. С этой целью он якобы передавал информацию против Йованович непосредственно личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. Также Кент считает, что к отставке Йованович были причастны "порохоботы".
"За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы противостоять России или оппонентам, как они обычно это делают, они осуществляли атаки на посла Йованович и на меня", - рассказал Кент.
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