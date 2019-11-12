 Мінські угоди відпочатку були кабальними для України, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "LIGA.net".

"Щоб відійти від Мінських угод, тому що вони відпочатку були кабальними умовами, які змусили нас підписати під час Іловайська та Дебальцевого. Для того, щоб з них вийти, треба перейти в інший формат", - підкреслив Арахамія.

Водночас, Арахамія вважає, що вигоди від Мінських угод для Росії - ніякої.

Читайте також: Якщо нормандський саміт не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що це сталося з вини російської сторони, - посол Франції Понсен

"У неї вигоди немає. Її все влаштовує в такому форматі. Але Росія не вірила, що ці домовленості можна буде виконати. Через те, що така можливість зараз є, у неї не залишається нічого, крім як додавати туди нові умови, або перейти в інший формат на інших умовах. А це нам вигідно", - розповів глава фракції СН.

Арахамія зазначив, що в разі зриву зустрічі в "нормандському форматі" "всі дізнаються через кого".

"Якщо всі бачать, що це робить Росія, то це дає нам підстави переформатуватися по-іншому. Якщо не нормандський формат, то розширмо і покличмо Британію і США", - запропонував він.