 Мінські угоди відпочатку були кабальними для України, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "LIGA.net".
"Щоб відійти від Мінських угод, тому що вони відпочатку були кабальними умовами, які змусили нас підписати під час Іловайська та Дебальцевого. Для того, щоб з них вийти, треба перейти в інший формат", - підкреслив Арахамія.
Водночас, Арахамія вважає, що вигоди від Мінських угод для Росії - ніякої.
"У неї вигоди немає. Її все влаштовує в такому форматі. Але Росія не вірила, що ці домовленості можна буде виконати. Через те, що така можливість зараз є, у неї не залишається нічого, крім як додавати туди нові умови, або перейти в інший формат на інших умовах. А це нам вигідно", - розповів глава фракції СН.
Арахамія зазначив, що в разі зриву зустрічі в "нормандському форматі" "всі дізнаються через кого".
"Якщо всі бачать, що це робить Росія, то це дає нам підстави переформатуватися по-іншому. Якщо не нормандський формат, то розширмо і покличмо Британію і США", - запропонував він.
Бо мова тут всюди, куди не поткнись. Хочеш, не хочеш, а знати будеш. Наприклад у побуті я послуговуюсь більшостю російською. Тому, щоб писати українською, громадянину України треба тільки бажання.
вон балтийцы спокойно живут.
хошь пользуй государственный, не хошь не пользуй.
и все у них хорошо
о того что ты пользуешь мову, но топишь за капитуляцию твоему "патриотизму" грош цена
а уж когда голосуешь за монику то ваааааще не о чем говорить
Брест-Литовский мирный договор, статья VI, 3 марта 1918 года.
Сто лет назад.
Нихуя вас история не учит.
Ничему.(с)
Ни разу, никому мы не простим,
Но выполним все пункты - нет сомнения,
И зебов объясненьем угостим...
По этому, эти Зе-ушлепки, подписали "не" кабальные хвормулы штанмаера, по которым мы отдаем нашу землю, судим наших защитников, торгуем с агрессором и собираемся признать власти террористов.
и *иот.
Месть Луценко и порохоботы против Йованович: обнародованы показания представителя Госдепа США
заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент давал показания перед членами трех комитетов Палаты представителей Конгресса за закрытыми дверями. Теперь обнародована стенограмма его допроса. Об этом сообщили на сайте Госдепа.
В пресс-релизе к полному тексту стенограммы указано, что на допросе Кент рассказывал о том, что экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в свое время обещал "отомстить" послу США в Украине Мари Йованович. С этой целью он якобы передавал информацию против Йованович непосредственно личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. Также Кент считает, что к отставке Йованович были причастны "порохоботы".
"За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы противостоять России или оппонентам, как они обычно это делают, они осуществляли атаки на посла Йованович и на меня", - рассказал Кент.