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 Політика України
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Все про:Кличко (760) СБУ (4883) Баканов Іван (73)

 Не нарили на мене, взялися за підлеглих, - Кличко звинуватив СБУ в маніпуляціях

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до голови Служби безпеки України Івана Баканова з проханням взяти під контроль прозорість і об'єктивність розслідувань щодо порушень столичними чиновниками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичного голови, про це він заявив на початку засідання Київради.

"У міст не тільки забирають життєво важливі кошти, а й створюють інші перешкоди в роботі місцевої влади. Наприклад, останнім часом ми чуємо гучні заяви про нібито виявлені факти корупції і порушень у Києві. Але робляться вони, на жаль, голослівно і без подальшого доведення правдивості оприлюдненої інформації", - підкреслив Кличко.

Він навів один із прикладів, коли було порушено кримінальну справу та поширено некоректну інформацію у ЗМІ про начебто розкрадання коштів під час закупівлі спортивних човнів для столичної ДЮСШ "Регата". А до цього департамент молоді та спорту разом із правоохоронними органами провели розслідування щодо використання коштів.

"І що? Човни знайшлися, тендерні процедури відбувалися згідно із законом. Але ми чуємо гучні заяви про кримінал і так далі. Це тільки один випадок я навів, - сказав Кличко. - І лунає сьогодні ця "сенсаційна" інформація від столичного СБУ! Підкреслю: ми завжди допомагаємо правоохоронним органам. Ми самі постійно проводимо внутрішній аудит", - наголосив мер Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нехай перевіряють, - Кличко про судове рішення, що зобов'язує НАБУ почати кримінальне провадження проти мера Києва

Він підкреслив, що за останніх кілька років міська влада передала правоохоронним органам стоси паперів – результати майже 400 перевірок щодо виявлених порушень. А довели до логічного завершення – до суду - одиниці розслідувань.

"Я звертаюся до глави СБУ України – взяти під контроль прозорість і об'єктивність розслідувань. Бо я чув, що зараз деякі діячі намагаються хоч щось "нарити" на Кличка. Не вдається, бо нічого немає. Тому взялися за підлеглих і дестабілізацію роботи міської влади. Ще раз зазначу: ми готові надавати всю необхідну інформацію. Ми співпрацюємо з правоохоронцями в усіх розслідуваннях. І не для показухи та маніпуляцій", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що всі корупціонери мають бути притягнуті до відповідальності. Але не потрібно призначати винних без доведених фактів і суду виключно заради чиїхось інтересів і медійних сенсацій.

"Давайте працювати професійно, а не займатися маніпуляціями! Люди очікують справедливості і дотримання законів у державі. А не чергових шоу, які їм намагаються згодувати!" - зазначив мер Києва.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про викриття розкрадання бюджетних коштів посадовими особами одного із закладів Департаменту молоді та спорту Київської міськдержадміністрації, призначених для спортивних шкіл.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159198
 
   
 Топ коментарі
 
Мои знакомые друзья -харьковчане часто ездят в Киев и говорят.Грязный,неухоженный.Больше власти надо отдать районам.Чтобы каждый район мог развивать свои общественные места.Больше мостов нужно.Кличко -не стратег .Кличко - дворник.
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рыло, нарыли, ---вот во что превращают человека постоянные удары по харе.
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"Аудит" от Кличка за 5 лет превратил КГГА в подпольную торговую биржу по сделкам мошенничества, откатам, взяткам и разграблению бюджета, не уступающим в бытность другого сказочного еврейского мэра Черновецкого и уничтожению города Киева. А сам мэр Кличко - махинатор, лодырь и позорник каких свет не видел.
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Карманный Баканов в действии на службе у Зелени. Больше СБУ нечем заняться, как политические заказы выполнять, это уже понятно.
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Мои знакомые друзья -харьковчане часто ездят в Киев и говорят.Грязный,неухоженный.Больше власти надо отдать районам.Чтобы каждый район мог развивать свои общественные места.Больше мостов нужно.Кличко -не стратег .Кличко - дворник.
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отче наш не помогает, никакие молитвы, псалмы. что я придумал, я нашел заговор на желание, можете любой взять, и начал читать чтоб черная дыра съела солнце. пару часов почитал и боли отступают. поняли, кто вам болячки и кризисы крутит? вот так вот..

если ребенка вашего болезнь сводит в могилу и денег нет на лекарства, или ничего не помогает, тоже самое, читайте и увидите что дрянь отпустит ваших детей. если в заложники взяли близких, или без вести пропал, это всё ваш господь вытворяет.

начните массово читать на желание чтоб черная дыра разорвала или съела солнце и война с украины сразу уйдет. требуйте чтоб будете читать пока украина не станет богатой как великобритания или германия. Мессия.
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Истину говорю вам натолкнётся земля на небесную ось
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Виталька, ты того, осторожнее - летеха Баканов может и зуб выбить, если что. Я переживаю за тебя.
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Виталька, не с трибуны надо ...,
там сегодня так не понимают, там только Бакланову и Ко по клюву и все сразу встанет на свои места, это ты то делать умеешь?
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рыло, нарыли, ---вот во что превращают человека постоянные удары по харе.
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"...Мер Києва Віталій Кличко звернувся до голови Служби безпеки України Івана Баканова з проханням..."
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Найгірший хід з усіх можливих.
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"Аудит" от Кличка за 5 лет превратил КГГА в подпольную торговую биржу по сделкам мошенничества, откатам, взяткам и разграблению бюджета, не уступающим в бытность другого сказочного еврейского мэра Черновецкого и уничтожению города Киева. А сам мэр Кличко - махинатор, лодырь и позорник каких свет не видел.
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это как с "мародерам-барыгой", каждый малорос знает, что воровал, но никто доказывать типа не хочет или некогда и вообще "ой, утюг забыл выключить" как только разговор доходит до "иди в суд докажи"
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Миксину очень трудно удержать в руках, к тому же она еще и кусается. Но! Будет вам и белка,будет и свисток!))
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а есть ссылка на переводчик с "твоего языка" на нормальный....мне прям интересно, что такое миксина и какие белки имелись ввиду и почему
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так что ты тогда делаешь в интернете,неуч?! Оставался бы тогда с цыганами в таборе в кибитке, что тебе у них не понравилось, почему ты сбежал с табора?!)
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ты подвязывал бы с таблетками или шо ты там принимаешь, бо с виду уже видно, шо ты явно из тех кого не прокапали вовремя
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Там бы у Коломойского порыть, нароют столько, что девать некуда будет. Зелёные позорники. Стыдно за них, но больший стыд испытываешь за тех, кто их поддержал(Тищенко Кольку-надувну ляльку, Мамахахатал, х фотографов, ******, снимателей ******, таких вот кварталовцев а СБУ и прочих х@евых елоуноа на других постах, даже на самом высоком. Стыдно, перед другими державами звиздец как.
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Если нарыли на твоих подчиненных, это дискредитирует тебя, как руководителя. Невозможно в такой ситуации сказать, я здесь ни причем.
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я так полагаю, на тебя ещё и не рыли. Потерпи!
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