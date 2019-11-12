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 Політика України, Суспільство
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Все про:внз (283) Міносвіти (528) Новосад (32)

 Університет мусить боротися за найкращих викладачів, а самих вишів має стати менше, - Новосад

На сьогодні українські виші не мають можливості стимулювати найкращих викладачів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомила міністерка освіти Ганна Новосад.

За її словами, Міносвіти докладатиме зусиль, щоб виправити цю ситуацію.

"До кінця року ми хочемо змінити дві речі. Змінюючи фінансування вищої освіти, - дати можливість викладачам, які дійсно є кращими, отримувати кращу заробітну платню. Щоб це відбулося, потрібно університет, керівництво університету стимулювати до того, щоб їм потрібні були кращі викладачі. Для цього нам необхідно ввести фінансування, яке базується на результатах діяльності університету. Зараз так не є. Університет має бути природно зацікавленим у боротьбі за найкращих викладачів і має бути природно зацікавленим винагороджувати їх краще. От саме таку систему ми впровадити і хочемо", - зазначила міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В українських дистанційних класах навчаються 4,5 тис. дітей з окупованих територій, - Новосад

Новосад також наголосила, що проблемою на шляху до більшої заробітної плати є кількість українських вишів.

"Це питання дуже непопулярне. У нас забагато університетів. У нас їх просто… забагато. І ми не можемо робити вигляд, що ми як країна можемо собі це дозволити. Якщо подивимося на сусідню Польщу, то там немає (я округлю зараз) 300 університетів, включно з приватними. А ці сотні університетів – це те, що ми утримуємо за наші податки. І ми традиційно розмазуємо оті 20 мільярдів, які у нас є на вищу освіту, таким тонесеньким прошарком на всіх викладачів. І тому вони отримують ці 6000 гривень. Чому би нам не зробити систему, за якої у нас менше університетів - але вони потужніші, і в них викладачі, які дійсно кращі, мають кращу платню?" - додала вона.

Повне інтерв'ю з Ганною Новосад читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159195
 
   
 Топ коментарі
 
Много лишних украинцев, особенно с образованием. Но ничего, зекоМанда это исправит.
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900 вышив в стране , больше чем во Франции , Германии и Англии вместе взятых!!! почему находимся в ОЧКЕ ????
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меньше вузов, меньше солдат, меньше заводов, меньше земли все лишнее продать, двигаемся-двигаемся товарищи! бояре из масквы едут, нужно место освободить...
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900 вышив в стране , больше чем во Франции , Германии и Англии вместе взятых!!! почему находимся в ОЧКЕ ????
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А без сарказма и вообще
юмора нашу жизнь, Василий, просто не пережить, недалеко до инфаркта.
Но если серьезно- да, универов слишком много, но кто их открывал? Где девушка была раньше, она же была советницей у министра освиты, чего тогда молчала?
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капитализм
спрос предложение
кормовая база сужается (кол. студент. демогр.)
конкуренция
бизнес ничего личного
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Потому, что экономику создают производства. А у нас их - мизер. Вузы, сколько б их не было, работают вхолостую - штампуют безработных. Гуманитариев и госслужащих в расчёт не берём - это надстройка. А вот почему производства нет (и уже не будет) - это другой вопрос, тут в недалёкую историю углубиться нужно.
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Багато дитсадків переобладнали під "університети".
Ось і нинішній генпрокурор навчався у чомусь схожому
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много это сикоко ??? было 930 ))))) 930 были вузы даже без ДОКТОРОВ и ПРОФФЕСОРОФ !! )))) ДОЦЕНТЫ были !!!
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меньше вузов, меньше солдат, меньше заводов, меньше земли все лишнее продать, двигаемся-двигаемся товарищи! бояре из масквы едут, нужно место освободить...
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Много лишних украинцев, особенно с образованием. Но ничего, зекоМанда это исправит.
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900 вышив в стране

Плюс филиалы Донецкого медицинского университета - в нескольких городах. В них обучают индусов и граждан из Африки. Общаг нету для них. Иностранцы квартируют где попало. Это - да, можно... При том, что сам Донецкий университет прекрасно продолжает работать и никуда не девался.
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Вообще нафига те ВУЗы?

Для основной массы населения достаточно телевизора с кварталами. А ежели кто в люди выбъется случайно, то месячных курсов в Трускавецком ВУЗе будет достаточно.

Однозначно сокращать!
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ВУЗІВ, ОДНОЗНАЧНО ПОВИННО БУТИ МЕНШЕ! У деяких вузах, просто відбувається заробляння грошей! Студенти навіть на заняття не ходять. а на сесію із заліковками і грошима приходять їх батьки! КОМУ ПОТРІБНА ТАКА В,О. І наукова степінь, іноді, теж куплена , тому хто буде визначать кращих викладачів???
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правильно всего надо меньше чтобы было
вузов студентов рабочих крестьян
главное депутатов побольше и мусоров с прокурорами! нафига нам вузы и мозги мы будет депутатов размножать вот где море таланта что не депутат то миллионер и не сам миллионер а вместе с женами и детьми!
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Цитирую: "Университет должен бороться за лучших преподователей, а самих вузов должно стать меньше", - Новосад . Невже пані міністерка МОН не може вивчити мову? Ну хіба таке можливо, помилки робити ну просто усюди(((((
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Я пам'чтаю як у деяких юридичних вишах викладали колишні дільничі. То був сміх та гріх.
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ну, да , сначала посредственный педин в кажом областном городе стал универом, а в одном даже медучилище --академией, проффесора сидят по ростовам, надо что то делать!
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Настоящих ВУЗов не так и много. Просто техникумы, курсы и бурсы вдруг стали считаться Вышами. Но ЗНО скоро выдавит абитуру за бугор и вышы сами растворятся, окромя тех, куда придут китайцы
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А про бюджет лукавит. Есть спецфонд, т.е. студенты могут учиться за свой счет - не все претендуют на бюджетное место.
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Новоссад, ёпт, а кто и как будет определять лудшесть преподавателя? По каким критериям? Очередное бла-бла-бла от зегопоты
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