 Університет мусить боротися за найкращих викладачів, а самих вишів має стати менше, - Новосад

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомила міністерка освіти Ганна Новосад.

За її словами, Міносвіти докладатиме зусиль, щоб виправити цю ситуацію.

"До кінця року ми хочемо змінити дві речі. Змінюючи фінансування вищої освіти, - дати можливість викладачам, які дійсно є кращими, отримувати кращу заробітну платню. Щоб це відбулося, потрібно університет, керівництво університету стимулювати до того, щоб їм потрібні були кращі викладачі. Для цього нам необхідно ввести фінансування, яке базується на результатах діяльності університету. Зараз так не є. Університет має бути природно зацікавленим у боротьбі за найкращих викладачів і має бути природно зацікавленим винагороджувати їх краще. От саме таку систему ми впровадити і хочемо", - зазначила міністерка.

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Новосад також наголосила, що проблемою на шляху до більшої заробітної плати є кількість українських вишів.

"Це питання дуже непопулярне. У нас забагато університетів. У нас їх просто… забагато. І ми не можемо робити вигляд, що ми як країна можемо собі це дозволити. Якщо подивимося на сусідню Польщу, то там немає (я округлю зараз) 300 університетів, включно з приватними. А ці сотні університетів – це те, що ми утримуємо за наші податки. І ми традиційно розмазуємо оті 20 мільярдів, які у нас є на вищу освіту, таким тонесеньким прошарком на всіх викладачів. І тому вони отримують ці 6000 гривень. Чому би нам не зробити систему, за якої у нас менше університетів - але вони потужніші, і в них викладачі, які дійсно кращі, мають кращу платню?" - додала вона.

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