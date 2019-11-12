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 Зеленський призначив Синєгубова головою Полтавської ОДА. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олега Синєгубова головою Полтавської ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ, Указ Президента №843/2019 від 11 листопада оприлюдненому на сайті глави держави у вівторок.

"Призначити Синєгубова Олега Васильовича головою Полтавської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.

Указом ж №842/2019 від 11 листопада Зеленський звільнив Олега Пруглу від тимчасового виконання обов'язків голови Полтавської ОДА.

Олег Синєгубов - юрист і підприємець - народився 10 серпня 1983 року в Харкові. З листопада 2015 року до сьогодні є деканом факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ.

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У 2017 році - претендент на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації. У 2018 році був претендентом на посаду судді Вищого антикорупційного суду України, але не пройшов конкурсний відбір. У 2019 під час виборів до Верховної Ради був довіреною особою кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" по виборчому округу №180 Олексія Красова.

У жовтні 2019 року уряд погодив призначення Синєгубова головою Полтавської ОДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159191
 
 
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Зеленський призначив Синєгубова головою Полтавської ОДА - Цензор.НЕТ 7344
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...в Тернопольской ОДА уже появился приколист с многообещающей фамилией Сопель, себя любимого вплоть до носков своих вчера демонстрировавший на камеры, не помню на каком канале только, большой покрасоваться любитель ... Зеленський призначив Синєгубова головою Полтавської ОДА - Цензор.НЕТ 1218...
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І тут москаль. ЗЕбобіки, де ви їх стільки берете?
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