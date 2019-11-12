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Все про:Порошенко (9884) Єрмак Андрій (33)

 "Я ніколи не називав Порошенка винним у початку війни на Донбасі", - Єрмак спростовує слова Тейлора

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що ніколи не називав п'ятого президента України Петра Порошенка винним в початку війни на Донбасі, а тільки обговорював під час спілкування з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором та колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Куртом Волкером можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів.

"Я ніколи не називав Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі. Ми з паном Волкером, паном Тейлором і паном Новіковим (позаштатним радником Зеленського. - Ред.) говорили про можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів, зокрема, в армії", - заявив він у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Єрмак зазначив, що під час цієї розмови він згадав, що його сім'ї торкнулася війна, як і більшості інших українських сімей.

"Я хотів би наголосити на необхідності рівності всіх перед законом. На моє глибоке переконання, будь-які факти злодійства і корупції щодо людей, які захищають нашу свободу, неприпустимі і мають бути покарані", - заявив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов

Як повідомлялося, 11 листопада співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент України Зеленський має прямо повідомити, чи давав він своєму помічникові Єрмаку "директиву озвучувати позицію, що збігається з кремлівською, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі". У своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159189
 
   
 Топ коментарі
 
Вот знаешь, зелёненькое, чегой0то словам Тейлора в Конгрессе под присягой больше верится, чем твоим.

Вот хер его знает почему?
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ДОСЬЕ
Ермак - в трех созывах (V, VI,VIІ) Верховной Рады Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева. "Я никогда не называл Порошенко виновным в начале войны на Донбассе", - Ермак опровергает слова Тейлора - Цензор.НЕТ 4944

И ещё много много много интересного. При другой власти, им контрразведка вплотную займётся. Скоро. Ведь йолка не за горами.
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в начале ,возможно , и нет, это он гораздо позже научился приумножать свое добро на войне.
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Даже не знаю кому верить... Сепару, или Тейлору.
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Печально, но констатирую факт: к власти пришли сепары и их ватные прихлебатели
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Это говорит помощник регионала , 4 созывов.
Вата *** на вате.
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Даже статью не читал. Опять "Я этого не говорил, я не это имел ввиду и т.п."? Эта фигня еще до выборов началась. Еще тогда говорил, что после каждого ляпа этих придурков придется все долго объяснять нашим партнерам. Нормальный политик знает цену своим словам и оценивает, как их могут трактовать на Западе. Эти Слуги - дебилы. И я так смотрю, что все - без исключения.
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