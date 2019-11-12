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 Економіка, Суспільство
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 Понад 3 тисячі пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі

Ініціатором акції "Вимагаємо земельної реформи!" виступила Громадська коаліція за скасування мораторію на землю і Асоціація вільних землевласників.

Акція на підтримку земельної реформи триває під гаслами "Моя земля – моя справа!", "Ні чорному ринку землі!", "Громадяни мають право розпоряджатися своїм майном!". Понад 3000 представників громадських організацій, сільських рад та власників паїв закликають народних обранців виконати волю виборців, запровадивши цивілізований ринок землі сільськогосподарського призначення. Ініціатором акції "Вимагаємо земельної реформи!" виступила Громадська коаліція за скасування мораторію на землю та Асоціація вільних землевласників. Серед першочергових вимог мітингувальників – запровадження вільного обігу земель сільгосппризначення, можливість власників земельних ділянок розпоряджатися своїм майном, передача державних земель громадам, ліквідація тіньового ринку землі і припинення сірих схем продажу, передає УНІАН.

Понад 3 тисячі пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі 01

"Мета акції – донести до народних обранців та Уряду думку власників паїв, які не можуть повноцінно розпоряджатися своєю власністю вже понад 18 років. Вони позбавлені можливості отримати за свої наділи справедливу ринкову ціну через дію мораторію на продаж та змушені в разі нагальної потреби продавати паї за незрозумілими схемами за заниженою вартістю", - повідомив голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч. За підрахунками організаторів акції, лише за останні два роки за сірими схемами продано понад 460 тис. га, а загалом більш як 1 млн га сільськогосподарської землі. "Земельна реформа – це про справедливість. Кожен українець мусить мати право розпоряджатися власним майном. Ви можете не продавати землю, ніхто не змушує це робити. Але відкриття ринку спонукає до нормальної конкуренції, до зростання орендної плати, і люди зможуть отримати справедливу ціну за свій пай. Земельну реформу потрібно завершувати. Ринок існує усі ці 18 років, проте обслуговується сірими та чорними схемами", - розповідає Галина Сергіївна Бондаренко, власниця земельного паю та громадська активістка.

Понад 3 тисячі пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі 02

"На сьогодні в державі нараховується 41,3 млн га сільгоспземель. З них 37 млн га - під мораторієм. При цьому 27,7 млн га цих земель – вже у приватній власності. В результаті майже 7 млн українців володіють землею, якою вони не можуть розпоряджатися в повній мірі", - резюмує Роман Сластьон, генеральний директор УКАБ. Представники місцевих громад констатують, що головна суть земельної реформи полягає не лише у праві людей продавати власні паї. Потрібно навести лад з рештою сільськогосподарської землі, яка дуже часто обробляється, але незрозуміло ким і на яких підставах. Зняття мораторію розпочне процеси передачі державних земель місцевим громадам, що сприятиме розвитку сільської місцевості, створенню робочих місць, появі фінансових джерел благоустрою територій, покращенню сільської інфраструктури.

У період з 2016 року земель державної та комунальної форм власності поменшало на 10%. Якщо 3 роки тому їх нараховувалося 10,5 млн га, станом на жовтень 2019-го залишилося вже 9,4 млн га. "Земельні ресурси є одними з основних джерел надходжень до бюджету місцевих громад. Їх повна інвентаризація і передача в безпосереднє розпорядження громади дозволить наповнити бюджет та забезпечити розвиток інфраструктури села", - коментує Олена Журавель, голова однієї з ОТГ в Чернігівській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159188
 
   
 Топ коментарі
 
Вместе с распродажей земли укокошат Украину .
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да заберите вы уже у них эту землю ..., она им не нужна!
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в етері віктор Шишкін та еhttps://www.facebook.com/Ukrainianradioua/videos/2709148759141247/кспертка. В.Шишкін дотепно пояснює, що може статись - прослухайте
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https://www.facebook.com/Ukrainianradioua/videos/2709148759141247/ в етері Віктор Шишкін ,дотепно пояснює що до чого ... прослухайте
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мораторий нужно продлить на определенное время, за это время создать полный кадастр земли с указанием, что можно выращивать на каждом клочке земли . землю от имени государств давать в аренду согласно кадастра. бери эту землю, но выращивать тут будешь, к примеру, только помидоры, а тут только виноград, а где-то можно будет и сою, а не взял и я хозяин, что хочу, то и ворочу. соответсвенно и плата за землю будет дифферинцированный. контроль и жуткое наказание за нарушение договора аренды и выплата дивидендов каждому жителю в конце года.
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так відповідай, придурку, як знаєш, чого мямлиш?
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Более 3 тысяч пайсщиков требуют запретить себе продавать землю. Умора))))
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У кого есть земля, требуют рынок зеали, что бы ей можно было распоряжаться, у кого ее нет этого не хотят.
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Беня пайщиків пригнав, бенню на нари з конфіскацією, він вкрав у Українців 6 млрд. дол. з привата, разом з соєвим баригою.
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Хто їх привіз і за чиї кошти цей шабаш? думаю зрозуміло,доки в державі хаос олігархи за безцінь хочуть пробрати земельку і те що немає земельного кадастру ,немає земельного банку їх це не хвилює .
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мораторій вигідний тільки земельним латифундистам. Ця мафія користується землею за копійки. Якщо я отримаю право на продаж своєї землі це не означає що я її поспішу продати. Але це підштовхне до підняття арендної плати і це вигідно власникам паїв.
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допустим я хочу купить пару ГА земли , ну допустим )))) получается, если нельзя продавать , то другой ГРАЖДАНИН будет иметь преимущество имея землю (((( а это ДИСКРИМИНАЦИЯ так как каждый в моей стране РАВНЫЙ в ПРАВАХ !!! я тоже хочу иметь ЗЕМЛЮ (((( если он имеет землю , то и я имею право хотя бы МОЧЬ ее купить .
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От якщо в срачі замінити слово "земля" на "земля сільськогосподарського призначення" усе стане на місця. Йде підміна понять територію плутають з засобом виробництва.
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Іноземці часто купують землю в Україні під виробництво, і не чув, щоб Україна над тими землями втратила суверенитет.
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