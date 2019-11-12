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 Політика України
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Все про:ВР (6037) нерухомість (193) Хомутиннік (37) Яценко (32) оцінка (26)

 Ліквідація "майданчиків Яценка": Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 2047-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості і прозорості реалізації майна". Законопроєкт передбачає ліквідацію так званих "майданчиків Яценка".

За проголосували 378 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає, що продавці нерухомості зможуть отримати доступ до модуля Фонду держмайна, що дозволяє оцінити вартість квартири. Такий доступ буде коштувати всього 51 гривню. Зараз за кожну послугу майданчиків-посередників в оцінці майна продавці платять по 1800 гривень.

За даними ЗМІ, щорічно в Україні проводиться приблизно 500-700 тис. угод, що приносило власникам майданчиків не менше 1 млрд грн, підрахував голова правління Українського товариства оцінювачів Олексій Амфітеатров. "Це означає, що щодня вони отримують близько 4 млн грн. Причому, ці кошти не йдуть у бюджет", - говорить він.

Право на підключення до Єдиної бази оцінювачів зараз мають 4 майданчики-оцінювачі. Це Оцінка. online, Професійна оцінка (компанія Про закупівлі), Експрес Оцінка (компанія Акцепт онлайн) і Реєстр оцінка (інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ). Їх пов'язують з депутатом Верховної ради Антоном Яценком і екснародним депутатом Віталієм Хомутинніком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оціночні майданчики заробляють на людях по мільйону гривень в день, - Красносільська закликала винести на розгляд ВР законопроєкт, що ліквідує цю схему

Прямий доступ продавців квартир до бази даних Фонду держмайна призведе до того, що багато оцінювачів залишаться без роботи. "Зараз в Україні видано близько 12 тис. ліцензій на ведення оціночної діяльності, з яких активно працює тільки 6 тис. На мій погляд, близько 4 тис. оцінювачів з цих 6 тис. підуть з бізнесу", - прогнозує Олексій Амфітеатров.

Нагадаємо, спроба ліквідувати майданчика призвела до скандалу в партії "Слуга народу". Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабаря в розмірі 30 тисяч доларів діючими народними депутатами.

За інформацією САП, в рамках розслідування кримінальної справи повинні перевірити поширену в ЗМІ інформацію про те, що 11 народних обранців від партії "Слуга народу", які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тисяч доларів неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем при оцінці об'єктів нерухомості на засіданні комітету.

Читайте: Уявіть, що на вході до РАЦСу з вас просто так беруть 1800 грн, - нардеп від СН Мотовиловець про "майданчики Яценка"

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що пройти перевірку на поліграфі повинні всі члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

23 жовтня поліграф пройшов заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу"). 24 жовтня поліграф пройшли член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"), глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і глава підкомітету з організації та оподаткування грального бізнесу комітету Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Олег Марусяк (фракція "Слуга народу").

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159184
 
   
 Топ коментарі
 
Забавно было слушать ПЕСдюков, как они гневно осуждали эту коррупционную схему. Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 9915
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Но ведь схему в своё время поддержали именно ПЕСдюки, а зебобики провели работу по выявлению гнилых в своих рядах. Разве не так? Ліквідація "майданчиків Яценка": Рада ухвалила законопроєкт за основу - Цензор.НЕТ 82
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Мабуть і Яценко теж проголосував. Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 9890
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За проголосовали 378 народных депутатов.
Наверное, рекорд.
Хорошая новость.
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Мабуть і Яценко теж проголосував. Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 9890
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Забавно было слушать ПЕСдюков, как они гневно осуждали эту коррупционную схему. Рада поддержала ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 9915
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краще зобібіків, які отримали нехилий кеш щоб зберегти цю схему
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Но ведь схему в своё время поддержали именно ПЕСдюки, а зебобики провели работу по выявлению гнилых в своих рядах. Разве не так?
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ну ниче, они отобьют бабки на законе о легализации игорного бизнеса, там серьезные дядьки имеют свой интерес...
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Одні створюють, інші ліквідують і всі при дєлє.
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И что я Вам говорил? Говорил Вам что блок Акум привел к власти соССиалистов? Говорил!Говорил Вам,что соССиалисты вместе с другими депутатами в ошейниках сбросят Маю Санду с лодки? Говорил! И вот Вам результат,-сегодня правительство Санду -ПАЛО! И кто сегодня получаются у власти? Правильно! Те кого Плахотнюк держал в руках,то есть за горло! ДЕБИЛЫ,***!!!
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Чим же вони харчеваться будуть? Мабуть якусь нову схему придумають.
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Пока что первое конструктивние решение. Правда, странно, то этим Рада занимается, а не кабмин.
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Десь засумувала Умань, якій завжди кидав кості яценко в обмін на рекордну підтримку на виборах. Ликвидация "площадок Яценко": Рада приняла законопроект за основу - Цензор.НЕТ 5809

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Это где ж теперь ПЕСики харчуваться будуть ?
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