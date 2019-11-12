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Все про:ГПУ (3346) Гонтарева (365) Рожкова Катерина (45)

 ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку

Генеральна прокуратура України на підставі матеріалів розслідування Національної поліції України підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій, а також першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

Підозри на розгляді Генерального прокурора Руслана Рябошапки вже два тижні і в суд вони поки не передані.

За інформацією джерел, Гонтареву і Рожкову підозрюють у скоєнні низки кримінальних злочинів, а саме: зловживання службовим становищем (тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України); службове підроблення (тобто вчинена за попередньою змовою групою осіб видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки - кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України) та умисне невиконання службовою особою ухвали суду, яка набрала законної сили (тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, на посаді глави НБУ, Гонтарева за допомогою своєї заступниці Рожкової організувала безпідставне і незаконне виведення з банківського сектору України комерційного банку ПАТ "Укрінбанк" з метою продажу його активів і майна на користь третіх осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гонтарева піддала "терору" мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про "терор" свого соратника, - Гриценко

Таким чином, за даними правоохоронців, навмисними і протиправними діями Гонтаревої та інших посадових осіб Нацбанку України ПАТ "Українська інноваційна компанія", яке є правонаступником ПАТ "Укрінбанк" було завдано збитків на загальну суму 79,5 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159183
 
   
 Топ коментарі
 
Это на Зебильном языке?
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знаючи що саме вони в свій час насолили бєні- то всі ці підозри і так ясно що шиті білими нитками. і те що у мвф буде привід відмовити у кредиті- то і коню ясно. але ж зебіли мозком абіжєні ГПУ подготовила подозрения Гонтаревой и Рожковой за злоупотребление служебным положением и подлог - Цензор.НЕТ 5618
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Це палитишеские рипресиии луччих банкиров во вселенной и международных инвесторов вышшей школы каномики в Лондоне! ГПУ подготовила подозрения Гонтаревой и Рожковой за злоупотребление служебным положением и подлог - Цензор.НЕТ 534
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хочу прочитать где Суд Лондона такое признал относительно ПриватБанка... знаю там что-то такое с татнефтью вроде, но какое дело Рябошапкам, Трубам, Аваковым до татнефти?
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Да хоть здесь:

"Несмотря на то, что судья признал банк жертвой масштабных мошеннических действий - на сумму от $329 млн до $1,2 млрд, он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его экс-собственников", - сообщили в Приватбанке.

https://nv.ua/biz/finance/sud-londona-priznal-privatbank-zhertvoy-masshtabnogo-moshennichestva-2509182.html

Правда Беня поспешно смылся из Швейцарии в Израиль, чтобы уйти из-под юрисдикции Лондонского суда, но суд все-таки констатировал, что факт масштабного мошенничества был.
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банк жертва масштабных мошеннических действий
VS
признал факт масштабных мошеннических действий Коломойского (написанное ранее тобой)


Вроде не одно и тоже... Нет?
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Не так?
Кого по мнению Махно Лондонский суд признал мошенником?
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никого, там по твоей же ссылке написан вывод суда - суд не имеет юрисдикции...
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Выше написано почему не имеет юрисдикции.
Суд установил, что факт масштабного мошенничества был, но не понял, кто его совершил?
Такое получилось бы впаривать зрителям "Г+Г". Я не из них.

Оттуда же:
"Согласно пресс-релизу, судья пришел к выводу, что доказательства основным образом указывают на "тщательно спланированные мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах"."

И кто же это отмывал деньги в банке Бени во то время, когда он им владел?
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это всё твоё мнение не более, всё это не имеет ничего общего с тем, что называется решение суда...


"Ответчики признают, что банк имеет достаточно обоснованное дело для рассмотрения объемом более сотни миллионов долларов США и что договоры поставок, обжалованные Приватбанком, являются мнимыми, использованными в качестве прикрытия для оправдания утечки огромных сумм средств из банка", - говорится в пресс-релизе.

а решения суда нет, крути хоть так, хоть так
есть вывод суда и пресс-релиз
ну "представляю" себе как суд Лондона обвиняет Гонтареву, тебе не приходила мысль, что именно поэтому нет решения? ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку - Цензор.НЕТ 9601
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Мне переписывать сюда всю статью по абзацу, потому что кто-то или не умеет читать, или прикидывается шлангом?

"Суд сохранил в силе принятое в декабре 2017 года решение о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести связанных с ними компаний на сумму более $2,5 млрд."

Арестовывают имущество невиновных?
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ну так ты переписываешь отдельно взятые абзацы, а мне нельзя ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку - Цензор.НЕТ 1580

арест имущества это не конфискация
Арешт майна - накладання заборони на право розпоряджатися майном з метою його збереження до визначення подальшої долі цього майна. Застосовуються органами суду і прокуратури для забезпечення цивільного позову або виконання вироку про конфіскацію майна.

опять же нет решения суда
да арестовать могут имущество невиновных
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Суд констатирует, что совершены мошеннические действия, накладывает арест на имущество Бени и Боголюбова, заставляет ИХ же оплатить судебные издержки, но Махно настаивает, что суд их не считает причастными к преступлению
Зе-логика, такая же как у запоребриковой ваты, близнецы-братья.
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ой да ладно, хватит сказок про целомудренность, Приват уже национализированный тоже выплачивал Бене издержки, и Зе логика у Зе почитателей, у меня ровное отношение к Бене и Гонтаравевой мне пофиг кто из них виноват, вина должна быть доказана в законный способ и ущерб должен быть возмещён государству... Национализированный Приват чья теперь собственность? А кто ответит за судебные издержки выплаченные Бене? Управление Привата из собственных зарплат?
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Мы еще не закончили с логикой Лондонского суда.
Нет у Махно конструктива по этому вопросу, нечего влезать в следующие, все равно будет то же блюдо "уж на сковороде". Это не мое меню...

Кивать на решения бениных содержанок из Окружных судов не комильфо.
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ты судья суда Лондона чтобы заканчивать?
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"шикарно" Петя отреформировал ВС, где Бенины содержанки по-твоему ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку - Цензор.НЕТ 3616
как тебе такая логика ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку - Цензор.НЕТ 7101
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Не нужно мне рябошапковское кривосудие.
Беня не дурак, с тем же Пинчуком судился именно в Лондонских судах.
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Так какие у тебя проблемы? Приват выиграл апелляцию у Бени в Лондоне, жди решения суда, и не неси отсебятину. А Рожковы с Писаруками пусть наслаждаются Петиными судебными реформами
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Петины реформы не успели дойти до окружных судов.
А Вовиными, которые раскритиковали в ЕС, придется "наслаждаться" не только Рожковой и Писарукам, но и лохам, которые за него голосовали.
Беня и его бригады очень прожорливы, проглотят много.
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ты мне хочешь доказать что окружной суд это высшая инстанции у нас или что? или у тебя гугл не работает... ну хорошо, щас, попью кофе, найду тебе пару ссылок
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к примеру Беня выиграл:

https://finance.liga.net/bank/novosti/privatbank-proigral-sud-po-delu-aviakompanii-kolomoyskogo-na-15
http://finbalance.com.ua/news/verkhovniy-sud-privatbank-ma-pohasiti-borh-pered-kolomoyskim
к примеру Беня пролетел:
https://censor.net.ua/news/3134622/verhovnyyi_sud_v_tretiyi_raz_podderjal_privatbank_v_spore_s_kolomoyiskim
https://hromadske.ua/posts/velika-palata-verhovnogo-sudu-vpershe-uhvalila-rishennya-na-korist-privatbanku

Тут попытка свести в таблицу основные дела по Привату, там не только Беня и окружной суд (вместе или по отдельности) и далеко не все около 600 дел, о которых говорится в начале статьи

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/18/652688/

ну нормально так национализировали 600 дел в судах, цаца Гонтарева "лучший банкир в мире" ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку - Цензор.НЕТ 6952
успехов тебе в подсчётах кто из низ больше выплат получит Беня или Приват, гугл только почини, и не забудь вспомнить (про сколько там) 158 млрд рефинанса от Гонтаревой.... посчитаешь сообщи пожалуйста результат, сколько государство потеряло от этого (это если не говорить об остальных банках)
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А де ж ті сотні мільярдів збитків державі?
80 млн грн... Пляць, таке тільки зелебобіки можуть схавать і не скривитися.
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У зебилов вышло жалкое подобие левой руки...
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Ну що ти будеш робити ... Які "співпадіння". 12.11.19 11:58 "Гонтарева подвергла "террору" миллионы украинцев, а сейчас, прячась в Лондоне, заговорила про "террор" своего соратника, - Гриценко". І знову щось "якийсь істочнік" повідомляє. Та ще й це
"Суд Лондона обязал Коломойского оплатить расходы ПриватБанка до 12 ноября"
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А ведь если сделать экстрадицию всех полит мигрантов из папиредников и вернуть все что было нареформировано, то и землю продавать не придется и в карманах ФОПов шариться не надо.
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Астанавитесь. Вы шо, у порохоботов щас так полыхнет шо дупы луснут
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Глупость такой же грех, как и воровство, Паша...
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Это все, что рябошапки сумели накопать по заказу Бени Первого?! Юридически - чушь собачья! Но прокуроров и судей посадили на крючок сокращениями и аттестациями (реформа типа) и можно мочить всех, на кого укажет Великий и ужасный...
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А ПОЧЕМУ ,,ЮЛЬКАВАРОВКА" НИКУДА И НЕ ОТ КОГО НЕПРЯТАЛАСЬ???????
А ПОЧЕМУ ,,ЧЕСТНАЯ" ГОНТАРЕВА БОИТСЯ ПРАВОСУДИЯ?????? ОНА ЖЕ ВО ВСЁМ ЧИСТА АКИ СТЁКЛЫШКО??????? 😂😅😂
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Соевая псарня громко заскулила от политических реперссиях самых талантливых банкиров в мире. Ружья нарезаны и заряжены, паяльные лампы прогреты. Сезон охоты на свиней открыт!!!
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У мисливців різне буває, ось нещодавно вбили самих мисливців, Міша
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Госпада инвесторы, приходите в Украину, очень ждем".
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А теперь расскажите Англии про свое честное расследование, зебилы
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По і боти запевай:"Всі на Майдан -ето палитическое преследование чесних банкіров нашей України!!!"Валерія Гонтарева з своєю командою з 2014-го лишила ліцензій 132 банки за 2-а роки. Хоч вона подала у відставку у квітні 2017 року-ще й досі відлунюється ехом.Сьогодні звинувачують у кражі 49 млн. долларів її замістника Олександра Писарчука.На неї саму поки що знайшли підтвердження тільки по одному банку на 17 млн,але все тільки починається.
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"лишила ліцензій 132 банки" - це що ви взагалі брякнути, містєр, хотіли? Кого і яких "ліцензій" Гонтарєва "лишила"?
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Рыли носом, копали, и все что смогли накопать - "злоупотребление" на 80 млн.грн.?
А где же "миллиарды долларов" которые она украла, как зебилы распинались из каждого утюга?
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Это только в одном банке нашли. А закрыли 132. Надо помножить на 132 банка.
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Что помножить? Вы юрист? Специалист в банковской сфере? НБУ как мог спасал все эти банки, кредиты стабилизационные выдавал на десятки миллиардов. Под гарантии и поручительство в том числе владельцев типа Живаго (Финансы и Кредит) и самые большие -под поручительство Великого и ужасного сами знаете какого жителя Швейцарии (тогда). Кредиты благополучно "освоили", но отдавать никто не стал, в том числе поручители. Против Живаго, Бени и прочих кучу исков НБУ предъявил, Почти все удовлетворили,но по Коломойскому еще суды по существу даже и не начинали рассматривать!
Много чего можно говорить и возмущаться по поводу скончавшихся банков, но криминала со стороны НБУ там точно не было. Такое и в Америке регулярно случается, не то, что в воюющей и расчлененной Украине.
Но здешних тупорылых шариковых миллионные цифры, конечно, завораживают. Хочется крови! Ну и денег тоже хочется...
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Вы вести рефинанс в проблемном банке без ведома НБУ невозможно.
А вообще получилось много красивых печатных букв в посте.
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Так она их не украла, эти 80 миллионов. Следователи просто считают, что своими решениями закрыть и так уже убитый владельцами банк она нанесла этим владельцам ущерб в 80 миллионов гривен. Вполне может быть. Я не специалист по оценке устойчивости банков. Но, подозреваю, что следователи ещё меньшие в этом специалисты, чем я. Но этот эпизод в жизни Гонтаревой ну вот никак не позволяет её обвинить, что она там что-то украла. А нас тут обобщенный Г+Г уже год кормит обвинениями, что Гонтарева из Нацбанка тырила деньги миллиардами. Вот в чем проблема - в том, что ложь, тысячу раз повторенная по телевизору, становится истиной.
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Приведу пример.
Аудит Привата делал Прайс Ватерхауз Куперс.
Оценки залогов он же.
Вопрос: как в НБУ могли этого конфликта интересов не заметить?
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А в чем тут заключается конфликт интересов? В том, что они произвольным образом могли толковать залоги? Так они и так, и так, могли это делать, всё держится исключительно на репутации самой компании. Пока Прайсы не зашкварятся, как Артур Андерсен, они будут оставаться наиболее авторитетной компанией на этом рынке и ей будут поручать такие работы. Не вижу в этом никакого злого умысла.
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Чи Гонтарєва з Рожковою сидітимуть,а от тупорила Рябокєпка так сяде точно.
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це може статись лише за певних умов... але вірогідність їх - дуже не певна
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Гонтарева хвасталась, что в Украину зашли 4 ярда долларов. Умолчала только, что с подельником Порошенко строит пирамиду ОВГЗ с доходностью 15-18%, а с учетом курса и до 30% в валюте. Это сознательный прямой путь к дефолту. А виноватым сделают Зеленского
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Была бы это пирамиды МВФ бы бабки не давало
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КТО бы сомневался, что Гонтарева и порохоботы в один голосок все будут вопить, что ЭТО политическое преследование. ЭТО в команде Порошенка стало за правило - если их берет за оппу, то это политическое преследование, а жители Украины которые их НЕ поддерживают все агенты Путина. Гонтареву нужно расстрелять только за то, что она по закрывала банки, а вкладчиков - простых жителей Украины КИНУЛА, и не вернула им согласно Закона деньги.
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Все банки, которые отчисляли деньги в Фонд гарантирования вкладов, при закрытии списки вкладчиков передавали в другой банк, и там они все получили деньги. Но, как оказалось, люди несли деньги в то, что даже формально банком не являлось, поскольку не имело банковской лицензии. Но в том, что эти люди - лохи и идиоты по жизни, виновата Гонтарева, да, это несомненно.
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Каждый должен сидеть за своё. Гонтарева и Рожкова в украинской тюрьме за воровство. А Коломойский в американской за укрытие от налогов. Рябошапка, не такой честный как Сакварелтдзе, но может тоже хватит здравого смысла никого из них не покрывать.
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Так что там Гонтарева украла? В уголовных делах на неё ни слова о том, что она что-то украла. Но раз телевизор сказал "украла" - значит она украла, и не надо никаких уголовных дел и судов? Пока я вижу только месть со стороны Коломойского, которому она хвост прищемила.
PS А 364-я статья УК - очень стремная, тяжело доказать именно злой умысел. А без него обвинение рассыплется в суде. Я так понимаю, что через год-два этим всё и закончится.
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В судах, троль, ніколи нічого не "сипєтса". Там продажні корумповані судді приймають неправосудні рішення, а сиплються тільки гроші в їх кишені або вони танцюють свої мафіозні танці.
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ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку - Цензор.НЕТ 9292 Romk@

Вот же клятые троли с МВФ, ЕС и США оценившие высоко реформу банковского сектора, тут вас лягушатник прокацапский бить собрался.
ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку - Цензор.НЕТ 9292 Алла Новосад 5b57f84f

Да нет, МВФ громко заявляет, на весь мир.
На банковой стены слишком толстые и смартфон сломался?

Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів МВФ не буде - WSJПро те, що МВФ заявляє докладно написано тут. І заявляє він не те, про що виє зграя шакалів і гієн на тролефермі офшорного кондитера.
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Две воровки. Кольцо вокруг Остапа Ибрагимовича Задунайского-Порошенко неуклонно сжимается.
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так Порошенко еще 21 апреля сбежал в Ростов и вообще давно сидит в украинской тюрьме. Не?
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Ну, переписывать на сына фабрики и заводы уже начал ))
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И то правда. Ведь старенький он уже. В дом престарелых уезжает? ))
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А ти сидиш на його тролефермі і щибаєш центики з тих 15 млрд. доларів іноземних кредитів, які вкрали в Україні за останні роки.
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Каждый труд должен быть оплачен. Мне все равно из чьих денег мне капают центики, теперь это мои центики. А вы, лохи, несите денежки в новые банки..
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В оконцовочке лохом останешься ты и тебе подобные индивидуумы))))))))))))))))))
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пока что я и другие порохоботы на вытащенные у вас центики хлеб с маслом кушаем А вы дальше рассуждайте в стиле "Бохнакажэт!"
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Я заніс вже кілька тисяч гривень в Приват. Вперше з того часу, як на початку 90-х приволік додому на спині з Ощадбанку свої трудові заощадження, майже 10 тис. карбованців, і потім купив собі за них труси і шкарпетки.
Зараз ризик мінімальний - пропадуть і хрін з ними, зато держава в смартфоні разом з аліекспресом.
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Сектантов порошенко мало, но они страшно вонючие
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штаны поменяй. Или нос прищепкой закрой.
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ну судя по всему - "беневские прокуроры" подсунули новому генпрокурору Рябошапка это гнилое дело, а тот сидит и думает.... То ли подмахнуть это не имеющее судебные перспективы дело , то ли нет - и получить булинг от бени. А Беня как раз был против Рябошапки. А дело об Укринбанке старое и давно решенное по всем судам вплоть до ВСУ. ....https://finance.liga.net/bank/novosti/aktivami-ukrinbanka-pytayutsya-zavladet-neizvestnye---fgvfl https://finclub.net/news/iz-likvidiruemogo-ukrinbanka-pytayutsya-vyvesti-aktivy.html
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Их нужно на пожизненный срок закрыть и конфисковать все и все у их родственников и окружения! Все счета при помощи ФБР найти! Под их ногами должна гореть земля! Они развалили экономику в пух и прах!
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От сидить Рябошапка і думає - передавати єнто дєло в суд чи не передавати?
Суду в Україні то, все одно, нема. Та й який суд попре проти мільярдів, хіба, що китайський. Ну, в них там все на мільярди.
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да хрен ты и передаш в суд, только ля-ля-ля, дальше сдвигов никаких, многие сидят по таким делам???
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Сидят животные в тюрьме.
-Волк за что сидишь?
-Да по пьяне в ларёк залез.
-А ты мишка?
-Вломил оному не по детски.
-А ты петух?
-Я политический
-Как так?
-Да я пионэра в жопу клюнул.

К чему это я,всё это политические преследования ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку - Цензор.НЕТ 896
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От, якби службовий кабінет Рябошапки був на Місяці, то може він щось і зробив би. А в Києві він нічого не зробить. В Києві атмосфера дуже нервозна, а охорона біля дверей Рябошапки не дуже надійна.
Тому, треба обмежитися винесенням догани Гонтарєвій за порушення правил дрес-коду і продовжувати рехворми.
А зробити рехворму - це вам не палац в Лондоні купити по сусідству з Єлизаветою ІІ.
"Рехворми йдуть нелехк" (Вождь Кучмичмон, кінець ХХ, початок ХХІ ст.ст. нашої ери)
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Укринбанк - первое финучреждение-банкрот, которому удалось успешно "уйти" от Фонда гарантирования вкладов и НБУ. Сейчас он близок к тому, чтобы закрепить этот статус в суде. Пока банк существует в виде обычного юрлица с похожим названием. Победа в ВСУ даст ему право требовать возврата долгов от всех должников банка. Цена вопроса - 5,8 млрд активов банка на момент банкротства в декабре 2015 года. О депозитах новый-старый Укринбанк может не беспокоиться: Фонд гарантирования уже выплатил его вкладчикам 1,8 млрд грн компенсаций... НБУ признал его неплатежеспособным в конце 2015 года. В середине 2016-го финучреждение переименовали, собственники (неформальное влияние на банк приписывают экс-главе НБУ Владимиру Стельмаху, официальный мажоритарий - Владимир Клименко) перерегистрировали банк в обычное юрлицо и "перевезли" его из Киева в Северодонецк.
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ГПУ підготувала підозру Гонтарєвій та Рожковій.

Якщо посадять цих двох, обіцяю три місяці не чіпати Рябошапку.
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Подозрения находятся на рассмотрении Генерального прокурора Руслана Рябошапки уже две недели и в суд они пока не переданы.

ЦН, не знущайтесь!!! підозра вручається особі, а не передається до суду. До суду скеровується обвинувальний акт!!!!
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Заверещали соєві підстилки і ботоферма. У слідства достатньо улік на Лєрку "два лимони". А Рожкова засвітилась з такими словами у телефонних розмовах.
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Ничего и никогда в любом коммерческом банке Украины не проводилось и не проводится без ведома и соглашения с НБУ . Кто в теме тот знает что называлось "чёрным четвергом" у банкиров. Это день, когда в НБУ собирались все управляющие, а иногда и собственники банков . И все "движения" банков были разрешены только после согласования с мадам "сгорела хата" . Сам факт её побега в Лондон говорит сам за себя . Рыжкова получила большие рычаги управления в НБУ только после "увольнения" Гонтаревой . Даже Яша Смолий после назначения управдомом денежным был в худшей позиции чем Рожкова .
У Гонтаревой не рыло в пушку, а вся она, от пяток и до макушки .
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Тут не тока хата запалае - Гонтарева усих здасть !
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