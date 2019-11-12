 ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.
Підозри на розгляді Генерального прокурора Руслана Рябошапки вже два тижні і в суд вони поки не передані.
За інформацією джерел, Гонтареву і Рожкову підозрюють у скоєнні низки кримінальних злочинів, а саме: зловживання службовим становищем (тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України); службове підроблення (тобто вчинена за попередньою змовою групою осіб видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки - кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України) та умисне невиконання службовою особою ухвали суду, яка набрала законної сили (тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, на посаді глави НБУ, Гонтарева за допомогою своєї заступниці Рожкової організувала безпідставне і незаконне виведення з банківського сектору України комерційного банку ПАТ "Укрінбанк" з метою продажу його активів і майна на користь третіх осіб.
Таким чином, за даними правоохоронців, навмисними і протиправними діями Гонтаревої та інших посадових осіб Нацбанку України ПАТ "Українська інноваційна компанія", яке є правонаступником ПАТ "Укрінбанк" було завдано збитків на загальну суму 79,5 млн гривень.
"Несмотря на то, что судья признал банк жертвой масштабных мошеннических действий - на сумму от $329 млн до $1,2 млрд, он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его экс-собственников", - сообщили в Приватбанке.
https://nv.ua/biz/finance/sud-londona-priznal-privatbank-zhertvoy-masshtabnogo-moshennichestva-2509182.html
Правда Беня поспешно смылся из Швейцарии в Израиль, чтобы уйти из-под юрисдикции Лондонского суда, но суд все-таки констатировал, что факт масштабного мошенничества был.
VS
признал факт масштабных мошеннических действий Коломойского (написанное ранее тобой)
Вроде не одно и тоже... Нет?
Кого по мнению Махно Лондонский суд признал мошенником?
Суд установил, что факт масштабного мошенничества был, но не понял, кто его совершил?
Такое получилось бы впаривать зрителям "Г+Г". Я не из них.
Оттуда же:
"Согласно пресс-релизу, судья пришел к выводу, что доказательства основным образом указывают на "тщательно спланированные мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах"."
И кто же это отмывал деньги в банке Бени во то время, когда он им владел?
"Ответчики признают, что банк имеет достаточно обоснованное дело для рассмотрения объемом более сотни миллионов долларов США и что договоры поставок, обжалованные Приватбанком, являются мнимыми, использованными в качестве прикрытия для оправдания утечки огромных сумм средств из банка", - говорится в пресс-релизе.
а решения суда нет, крути хоть так, хоть так
есть вывод суда и пресс-релиз
ну "представляю" себе как суд Лондона обвиняет Гонтареву, тебе не приходила мысль, что именно поэтому нет решения?
"Суд сохранил в силе принятое в декабре 2017 года решение о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести связанных с ними компаний на сумму более $2,5 млрд."
Арестовывают имущество невиновных?
арест имущества это не конфискация
Арешт майна - накладання заборони на право розпоряджатися майном з метою його збереження до визначення подальшої долі цього майна. Застосовуються органами суду і прокуратури для забезпечення цивільного позову або виконання вироку про конфіскацію майна.
опять же нет решения суда
да арестовать могут имущество невиновных
Зе-логика, такая же как у запоребриковой ваты, близнецы-братья.
Нет у Махно конструктива по этому вопросу, нечего влезать в следующие, все равно будет то же блюдо "уж на сковороде". Это не мое меню...
Кивать на решения бениных содержанок из Окружных судов не комильфо.
как тебе такая логика
Беня не дурак, с тем же Пинчуком судился именно в Лондонских судах.
А Вовиными, которые раскритиковали в ЕС, придется "наслаждаться" не только Рожковой и Писарукам, но и лохам, которые за него голосовали.
Беня и его бригады очень прожорливы, проглотят много.
https://finance.liga.net/bank/novosti/privatbank-proigral-sud-po-delu-aviakompanii-kolomoyskogo-na-15
http://finbalance.com.ua/news/verkhovniy-sud-privatbank-ma-pohasiti-borh-pered-kolomoyskim
к примеру Беня пролетел:
https://censor.net.ua/news/3134622/verhovnyyi_sud_v_tretiyi_raz_podderjal_privatbank_v_spore_s_kolomoyiskim
https://hromadske.ua/posts/velika-palata-verhovnogo-sudu-vpershe-uhvalila-rishennya-na-korist-privatbanku
Тут попытка свести в таблицу основные дела по Привату, там не только Беня и окружной суд (вместе или по отдельности) и далеко не все около 600 дел, о которых говорится в начале статьи
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/18/652688/
ну нормально так национализировали 600 дел в судах, цаца Гонтарева "лучший банкир в мире"
успехов тебе в подсчётах кто из низ больше выплат получит Беня или Приват, гугл только почини, и не забудь вспомнить (про сколько там) 158 млрд рефинанса от Гонтаревой.... посчитаешь сообщи пожалуйста результат, сколько государство потеряло от этого (это если не говорить об остальных банках)
80 млн грн... Пляць, таке тільки зелебобіки можуть схавать і не скривитися.
"Суд Лондона обязал Коломойского оплатить расходы ПриватБанка до 12 ноября"
А ПОЧЕМУ ,,ЧЕСТНАЯ" ГОНТАРЕВА БОИТСЯ ПРАВОСУДИЯ?????? ОНА ЖЕ ВО ВСЁМ ЧИСТА АКИ СТЁКЛЫШКО??????? 😂😅😂
А где же "миллиарды долларов" которые она украла, как зебилы распинались из каждого утюга?
Много чего можно говорить и возмущаться по поводу скончавшихся банков, но криминала со стороны НБУ там точно не было. Такое и в Америке регулярно случается, не то, что в воюющей и расчлененной Украине.
Но здешних тупорылых шариковых миллионные цифры, конечно, завораживают. Хочется крови! Ну и денег тоже хочется...
А вообще получилось много красивых печатных букв в посте.
Аудит Привата делал Прайс Ватерхауз Куперс.
Оценки залогов он же.
Вопрос: как в НБУ могли этого конфликта интересов не заметить?
PS А 364-я статья УК - очень стремная, тяжело доказать именно злой умысел. А без него обвинение рассыплется в суде. Я так понимаю, что через год-два этим всё и закончится.
Вот же клятые троли с МВФ, ЕС и США оценившие высоко реформу банковского сектора, тут вас лягушатник прокацапский бить собрался.
Алла Новосад 5b57f84f
Да нет, МВФ громко заявляет, на весь мир.
На банковой стены слишком толстые и смартфон сломался?
Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів МВФ не буде - WSJПро те, що МВФ заявляє докладно написано тут. І заявляє він не те, про що виє зграя шакалів і гієн на тролефермі офшорного кондитера.
Зараз ризик мінімальний - пропадуть і хрін з ними, зато держава в смартфоні разом з аліекспресом.
Суду в Україні то, все одно, нема. Та й який суд попре проти мільярдів, хіба, що китайський. Ну, в них там все на мільярди.
-Волк за что сидишь?
-Да по пьяне в ларёк залез.
-А ты мишка?
-Вломил оному не по детски.
-А ты петух?
-Я политический
-Как так?
-Да я пионэра в жопу клюнул.
К чему это я,всё это политические преследования
Тому, треба обмежитися винесенням догани Гонтарєвій за порушення правил дрес-коду і продовжувати рехворми.
А зробити рехворму - це вам не палац в Лондоні купити по сусідству з Єлизаветою ІІ.
"Рехворми йдуть нелехк" (Вождь Кучмичмон, кінець ХХ, початок ХХІ ст.ст. нашої ери)
Якщо посадять цих двох, обіцяю три місяці не чіпати Рябошапку.
ЦН, не знущайтесь!!! підозра вручається особі, а не передається до суду. До суду скеровується обвинувальний акт!!!!
У Гонтаревой не рыло в пушку, а вся она, от пяток и до макушки .