 ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

Підозри на розгляді Генерального прокурора Руслана Рябошапки вже два тижні і в суд вони поки не передані.

За інформацією джерел, Гонтареву і Рожкову підозрюють у скоєнні низки кримінальних злочинів, а саме: зловживання службовим становищем (тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України); службове підроблення (тобто вчинена за попередньою змовою групою осіб видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки - кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України) та умисне невиконання службовою особою ухвали суду, яка набрала законної сили (тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, на посаді глави НБУ, Гонтарева за допомогою своєї заступниці Рожкової організувала безпідставне і незаконне виведення з банківського сектору України комерційного банку ПАТ "Укрінбанк" з метою продажу його активів і майна на користь третіх осіб.

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Таким чином, за даними правоохоронців, навмисними і протиправними діями Гонтаревої та інших посадових осіб Нацбанку України ПАТ "Українська інноваційна компанія", яке є правонаступником ПАТ "Укрінбанк" було завдано збитків на загальну суму 79,5 млн гривень.