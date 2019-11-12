 Найманці РФ пів години обстрілювали з РПГ і кулеметів опорні пункти ЗСУ поблизу Південного, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку приблизно пів години противник вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Південного з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Повсталий Донбас вирішили приборкати танками та авіабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканалі Медведчука розповів про "громадянський конфлікт". ВIДЕО

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.