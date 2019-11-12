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 Найманці РФ пів години обстрілювали з РПГ і кулеметів опорні пункти ЗСУ поблизу Південного, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, ворог обстріляв позиції українських військовослужбовців один раз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку приблизно пів години противник вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Південного з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159182
 
 
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Салют от повстанцев в поддержку мирных инициатив Нашего Народного Президента Владимира свет Александровича?
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Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на ёлке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем -
Он стоит среди пловцов.

Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!(Агния Барто. "Володин портрет". Написано в 1957 году)
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