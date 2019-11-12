 Найманці РФ пів години обстрілювали з РПГ і кулеметів опорні пункти ЗСУ поблизу Південного, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, на луганському напрямку приблизно пів години противник вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Південного з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на ёлке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем -
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!(Агния Барто. "Володин портрет". Написано в 1957 году)