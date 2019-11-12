 Жодних відшкодувань від Ляшка не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення виконував, - Герус

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я жодних відшкодувань від нього (Ляшка. - Ред.) не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення він там виконував. В принципі, це і так зрозуміло. Але раптом він би підтвердив, щоб усі це розуміли", - сказав Герус.
Раніше Герус на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Ляшко очікував його в аеропорту "Бориспіль" і висунув претензії щодо імпорту електроенергії з РФ. "Усе нормально, постраждала лише сорочка", - написав депутат.
Олег Ляшко зі свого боку оприлюднив у Facebook відео бійки з Герусом.
Вальдемар і заказав і указ сам підписав
Зекретіно
І це китайська мова. Може ви в Чайніз ?
Англомовні сайти трактують цю приказку чи прислів'я так -
1.Love me, love my dog
2.Love the house and its crow
Я би всіх зелених пропустила через вила Ляшка ))))
После последнего заявления Арахамии о "кнопкодавстве по дурости" слуг народа в Раде страшно себе представить, что они будут делать после встречи с Ляшком.
але дорого обходиться - країні.
"голосуєш за коломойського" - на каких выборах?
На тих самих. На двох останніх.
Ксения, примитивно мыслите, если бы Вы потрудились изучить статистику выборов президента в 2019 году, то смогли бы открыть для себя нечто новое, в саме ...
на выборах принял и участие 63% избирателей от 36 млн. зарегистрированных в реестре избирателей, в первом туре приняли участие 18 мил. избирателей, а во втором туре только 17 млн ... перевожу Вам на понятный язык, 1 млн +/- активных избирателей голосовавшие в первом туре, отказались участвовать в этом ШАПИТО от слова вАще!!! ...
а теперь скривитесь еще раз ...
рожа в джеркалі, в яке ви дивитесь.
статистика по виборах мені відома, за кого ви голосували, чи не голосували, я знати не зобов'язана.
"голосуєш за коломойського" ... Ксюха, твоя "логика" мне понятна ...,
но главное другое, это то, что ты точно знаешь где посмотреть на свою рожицу ...
МЫ ГЛУМИМСЯ.
Раньше я на российские форумы ходила, а теперь еще и на censor.
Каждый день с замиранием сердца жду, какую еще глупость сообразили Слуги Народные.
Но глумится - не конструктивно, и ничего мне не дает.
"Вы там держитесь как-нибудь"(С), слуги народные.
ибо ваш Петя, как и Юля на прямой финансовой прикормке от Ахметова, лоббируют его интересы, но лично вы можете и дальше считать, что вы там над кем то глумитесь ...
Хотя... Какая нах история у воспитанных телевизором и кварталом?
Даже пописять в баночку на анализ цена разная (мочи, конечно, подгонят и мочу младенца для ценного клиента).
Проверено Владимиром Александровичем в клинике нардепа "*** вам в сраку"(С)
... мне нужна дешевая электроэнергия и адекватный тариф на нее,
а лично тебе я не запрещаю покупать её у Ахметова и дальше.
(если тебя интересуют фамилии собственников этой промышленности, гуугл тебе в помощь)
стадо "полезных идиотов" вообржающие себя большими патриотами ..
Так их, зеленых обезьянок!!!
Ляшко:
- Сейчас прольётся чья-то кровь
Сейчас прольётся чья-то кровь
Сейчас прольётся чья-то кровь
Сейчас, прольётся, прольётся...
Герус:
- Ах неужели навсегда закроются мои косые очи
И не увижу я тебя, моя любовь
Моя морковь!
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Невже Герус погодиться з будь-якою відповіддю Ляшка? Ляшко скаже: я виконував замовлення свого сумління! А Герус: от бачите, який він, я ж вам казав?