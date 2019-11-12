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 Політика України
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Все про:Ляшко (736) Герус (79)

 Жодних відшкодувань від Ляшка не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення виконував, - Герус

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення той виконував.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я жодних відшкодувань від нього (Ляшка. - Ред.) не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення він там виконував. В принципі, це і так зрозуміло. Але раптом він би підтвердив, щоб усі це розуміли", - сказав Герус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом

Раніше Герус на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Ляшко очікував його в аеропорту "Бориспіль" і висунув претензії щодо імпорту електроенергії з РФ. "Усе нормально, постраждала лише сорочка", - написав депутат.

Олег Ляшко зі свого боку оприлюднив у Facebook відео бійки з Герусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159181
 
 
 Топ коментарі
 
А я вважаю, що Ляшко мало йому натовк.
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В мене до цього Ляшка претензія - де кров, де вибиті зуби, де кишки намотані на кулак? Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 6151
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Пусть свинья Герус расскажет для какого олигарха он покупает электроенергию из Роиси?
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Герус, ты тупой? Вся страна знает, а он не знает. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 4224
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ну по сравнению со стефанчуком, то герпес - апполон, конечно
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Я взагалі-то по дівчатам. Але якщо б я був Ляшком, то хто мені суддя?)
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Жодних відшкодувань від Ляшка не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення виконував, - Герус - Цензор.НЕТ 8930

Вальдемар і заказав і указ сам підписав Жодних відшкодувань від Ляшка не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення виконував, - Герус - Цензор.НЕТ 6992
Зекретіно
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Жаль. По Шляшку тюрьма плачет.Или СИЗО лет на 5.
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Правильно мислите - так як і Ляшко. Посадіть його в СІЗО, а навесні його рейтинг зашкалить 73%.
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В мене до цього Ляшка претензія - де кров, де вибиті зуби, де кишки намотані на кулак? Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 6151
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Переодягання в кожані прибамбаси і володіння батогом не вимагає таких жертв Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 198
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І все-таки шоу виглядає прісним. Хочу як шуфрича на Майдані! ЗІ Дригаю ногами від нетерпіння. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 2673
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Можливо, це було б цікаве шоу. Звісно, я маю на увазі ноги).
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Жінки - це взагалі задоволення не з дешевих. Але ви мані нагадали анекдот про англійську королеву).
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Треба думати про позитив та користь, а не гаманець
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Користь надихає. Позитив незмінно твердий, немов держак від Ольчиних вил. Але ніякого гаманця не вистачить. Доводится постійно працювати.)
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Зважаючи на наші два дискурси, нехай буде така відповідь, щодо обох: ài wū jí wū.
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Змусили мене шукати переклад ! )) Цікаво ж !
І це китайська мова. Може ви в Чайніз ? Жодних відшкодувань від Ляшка не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення виконував, - Герус - Цензор.НЕТ 5181
Англомовні сайти трактують цю приказку чи прислів'я так -
1.Love me, love my dog
2.Love the house and its crow
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Я вас розчарую - у мене неголені ноги, грубий голос і я взагалі не жінка. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 7505
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А я вважаю, що Ляшко мало йому натовк.
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Пані, Ви така витончено кровожерлива. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 8955
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А шо ? ))
Я би всіх зелених пропустила через вила Ляшка ))))
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Навіщо вила!? Достатньо дозволити Ляшку прилаштуватись ззаду у ЗЕ-лених...
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У Яременка через його "вила" тепер проблема, а Ви хочете, щоб Ляшко свої в хід пустив
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Вибачаюсь що встрягаю, але вила Ляшка... якою стороною - там де гостро чи там де черенок? Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 5755
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Естетично - "Партия должна быть секси"(с) А Корниенко.
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Всех нельзя, голова - их слабое место, а бьют по роже, а не по паспорту. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 1739
После последнего заявления Арахамии о "кнопкодавстве по дурости" слуг народа в Раде страшно себе представить, что они будут делать после встречи с Ляшком. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 1739
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голосуєш за коломойського - буває...
але дорого обходиться - країні.
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Ксения, Вы производили раньше впечатление умной девочки, сегодня разочаровали ...
"голосуєш за коломойського" - на каких выборах? Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 2167
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Миколцю, ну як же на яких виборах ?
На тих самих. На двох останніх. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 4162
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- это рожа что должна означать? Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 4814 вот эта рожа означает мой гомерический смех ...

Ксения, примитивно мыслите, если бы Вы потрудились изучить статистику выборов президента в 2019 году, то смогли бы открыть для себя нечто новое, в саме ...
на выборах принял и участие 63% избирателей от 36 млн. зарегистрированных в реестре избирателей, в первом туре приняли участие 18 мил. избирателей, а во втором туре только 17 млн ... перевожу Вам на понятный язык, 1 млн +/- активных избирателей голосовавшие в первом туре, отказались участвовать в этом ШАПИТО от слова вАще!!! ...
а теперь скривитесь еще раз ...
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це не рожа, а смайлик.
рожа в джеркалі, в яке ви дивитесь.
статистика по виборах мені відома, за кого ви голосували, чи не голосували, я знати не зобов'язана.
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"за кого ви голосували, чи не голосували, знати не зобов'язана." и
"голосуєш за коломойського" ... Ксюха, твоя "логика" мне понятна ...,

но главное другое, это то, что ты точно знаешь где посмотреть на свою рожицу ...
Жодних відшкодувань від Ляшка не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення виконував, - Герус - Цензор.НЕТ 277
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Не, мы, порохоботы, не симпатизируем.
МЫ ГЛУМИМСЯ.
Раньше я на российские форумы ходила, а теперь еще и на censor.
Каждый день с замиранием сердца жду, какую еще глупость сообразили Слуги Народные.
Но глумится - не конструктивно, и ничего мне не дает.
"Вы там держитесь как-нибудь"(С), слуги народные.
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вы. порохоботы? ... так вы прямые союзники Ахметова,
ибо ваш Петя, как и Юля на прямой финансовой прикормке от Ахметова, лоббируют его интересы, но лично вы можете и дальше считать, что вы там над кем то глумитесь ... Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 4420
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Типа никто не знает чей. На Ахме- начинается, на -тов заканчивается.
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Ну тогда уж до кучи нужно озвучивать чей заказ выполняет сам Герус, внеся поправку позволившую закупать э/э в россосии. На Коломойский начинается! На Игорь Валерьевич заканчивается!
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Неудобно вышло для монополиста Ринат Лианидыча. Он собирался вместе с введением "рынка" продавать свою электроэнергию по европейским ценам, а всех продавцов с ценами ниже - отрезать. Но не тут то было, Коломойский вам не лох какой-то.
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То есть "НІТ ТОРГІВЛІ НА КРОВІ!" - это смотря кто торгует? Если бабушка Народного Президента, то что уж там? Пусть торгует. Ну подумаешь там у русни покупает? Хоссспаде...
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А ты не задумывался что в словосочетании "торговля на крови" новая власть хочет убрать кровь, а не торговлю?
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Путем капитуляции? Жопу кацапскую будешь целовать зато мир.
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Торговля с руснёй - это ВСЕГДА кровь. Вас, долбо...бов 73%-ных история совершенно ничему не учит.

Хотя... Какая нах история у воспитанных телевизором и кварталом?
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А то.
Даже пописять в баночку на анализ цена разная (мочи, конечно, подгонят и мочу младенца для ценного клиента).
Проверено Владимиром Александровичем в клинике нардепа "*** вам в сраку"(С)
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ну вообщем этот заказ от Державы Украина, от её граждан и от промышленности Украины в первую очередь (так как в этот перечень попадает и ферросплавы Коломойского, то и от него в частности), ибо с ахметовскими тарифами на э/э промышленная продукция имеет заоблачную себестоимость и не может конкурировать с аналогичной продукцией, но более дешевой на внешнем рынке. Нет продаж, предприятие банкрот, нет рабочих мест, нет налогов в бюджет ...
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Ну тоді, давайте розкажіть кожний, хто з вас чию хотєлку виполнял...
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Герпес, а чей заказ по покупке эл.эн. из балалайни ты выполняешь?
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мой,
... мне нужна дешевая электроэнергия и адекватный тариф на нее,
а лично тебе я не запрещаю покупать её у Ахметова и дальше.
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Ну и насколько дешевле ты стал покупать эл.энергию? напиши конкретные цифры.
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Пусть свинья Герус расскажет для какого олигарха он покупает электроенергию из Роиси?
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для всей промышленности Украины, продукция произведенная в Украине должна быть конкурентоспособная на внешнем рынке от этого зависит сумма выплаченных налогов до бюджету Державы.
(если тебя интересуют фамилии собственников этой промышленности, гуугл тебе в помощь)
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Бєня з Ахметкою *********, а у цих чуби тріщать. Никакие возмещения от Ляшко не хочу. Единственное, что бы я хотел, чтобы он сказал, чей заказ выполнял, - Герус - Цензор.НЕТ 6295
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Слабо тріщать - от якби Ляшко приніс на ниточках очі Геруса...
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100%
стадо "полезных идиотов" вообржающие себя большими патриотами ..
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Хочет повторить, но стесняется сказать.
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Ляшко, Молодец!!!

Так их, зеленых обезьянок!!!
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dd13 еще один "полезный идиот" работающий на прибыль для Ахметова
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Единственный для него выход- ПУБЛИЧНО ОПЕТУШИТЬ ШЛЮШКО!
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Герусу понравилось! Ляшко, надо повторить.
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Опера. «Пиф-паф, ой-ой-ой».
Ляшко:
- Сейчас прольётся чья-то кровь
Сейчас прольётся чья-то кровь
Сейчас прольётся чья-то кровь
Сейчас, прольётся, прольётся...
Герус:
- Ах неужели навсегда закроются мои косые очи
И не увижу я тебя, моя любовь
Моя морковь!
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может кто-то помнит рубрику журнала "Крокодил" "вилы в бок"?
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"...Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення він там виконував. В принципі, це і так зрозуміло. Але раптом він би підтвердив, щоб усі це розуміли..."
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Невже Герус погодиться з будь-якою відповіддю Ляшка? Ляшко скаже: я виконував замовлення свого сумління! А Герус: от бачите, який він, я ж вам казав? Жодних відшкодувань від Ляшка не хочу. Єдине, що б я хотів, щоб він сказав, чиє замовлення виконував, - Герус - Цензор.НЕТ 8470
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Ага, скажет тебе шалава ахметовская у кого сосет...
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Возвращение к Средневековью еще никто не отменял. Главное, чтобы бывшим-политикам- ублюдкам и их хозяевам - ворам было комфортно.
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Чей заказ ? Пусть будет мой и милионов таких как я . Я б сама ему сурло натовкла за теку зраду
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