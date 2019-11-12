 Рада ухвалила в першому читанні зміни до законодавства про держслужбу, що спрощують процедуру звільнення чиновників

За це рішення проголосували 273 народних депутата, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Не голосували в повному складі фракції "Опозиційна платформа - за життя", "Європейська Солідарність" і "Голос".

Доповідаючи на засіданні парламенту, депутат від фракції "Батьківщина" Альона Шкрум заявила, що цей законопроект дасть можливість відділити державну службу "професійно, аполітично від політичного впливу і від інших якихось бізнесових інтересів, в тому числі, політиків". Також вона зазначила, що на сьогодні державна служба "є дуже слабкою за якістю інституцій та міжнародними рейтингами". Крім того, вона наголосила, що законопроектом вносяться зміни до законодавства України щодо застосування електронної форми документів. Народний депутат Олександр Корнієнко повідомив, що даний законопроект впорядковує роботу державних службовців в близько 40 органах влади.



Водночас депутат Ростислав Павленко (фракція "Європейська солідарність") під час розгляду законопроекту зауважив, що "виглядає таким чином, що біг по граблях стає національним спортом цього парламенту".

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За його словами, цей законопроект можна назвати "так званою реформою державної служби", тому що він послаблює права державних службовців і розширює можливості для того, щоб їх можна було звільнити "на догоду політичному моменту, щоб взяти потрібних людей".

Зокрема, законопроект містить ряд норм, які роблять легшим порівняно із сьогоднішньою ситуацію можливість звільнення з посади держслужбовця. Зокрема, передбачено, що при звільненні не застосовується положення законодавства про працю щодо обов’язку суб’єкта призначення отримати згоду виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення. На засіданні парламенту депутати також зазначали, що даним законопроектом при звільненні ряд держслужбовців не отримуватимуть передбачувані на сьогодні соціальні виплати.

Цим законопроектом, зокрема, вносяться зміни до закону про Службу безпеки України, якими передбачено, що кадри СБУ складатимуть, крім військовослужбовців, ще й державні службовці та інші працівники, які уклали трудовий договір з СБУ. Також виписані особливості проходження державної служби в СБУ.

Крім того, законопроектом передбачено зміни до законопроекту про Національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Ними передбачено, що представник Нацради призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, визначеному законом про державну службу, строком на 4 роки. При цьому посада представника Нацради в Криму, областях, містах Києві та Севастополі належить до посад державної служби категорії "Б" (наразі вона відноситься до 3 категорії посад держслужби).

Також законопроектом вносяться зміни до закону про Раду національної безпеки і оборони, яким визначається, що персонал апарату РНБО складається з державних службовців та інших працівників. Також передбачено, що секретар РНБО подає на затвердження голові РНБО положення про апарат та граничну чисельність його персоналу.

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Серед іншого, законопроектом вносяться зміни й до закону про місцеві державні адміністрації, відповідно до яких керівники структурних підрозділів місцевих держадміністрацій без статусу юридичної особи публічного права призначаються та звільняються з посади керівником апарату адміністрації відповідно до порядку, визначеного законом про держслужбу.



