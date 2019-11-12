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 Політика України
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Все про:ВР (6037) земля (413) Корнієнко (63)

 Можливо, потрібно буде провести додаткові консультації з іншими фракціями, - Корнієнко про те, чому зняли з порядку денного законопроєкти про ринок землі

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що законопроєкти про ринок землі зняли з порядку денного, оскільки ще можуть знадобитися додаткові консультації з іншими фракціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Можливо, потрібно буде (провести. - Ред.) додаткові консультації з іншими фракціями. Я знаю, що вчора ввечері зустрічався наш голова комітету з іншою фракцією", - сказав Корнієнко.

Він не розповів, про яку фракцію йдеться.

"Я думаю, що цього тижня є ймовірність, що вони (законопроєкти про ринок землі. - Ред.) будуть на порядку денному. Дивімося по ситуації", - сказав Корнієнко.

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На запитання чи достатньо голосів для зняття мораторію з землі, він сказав: "Ми працюємо над цим. Я думаю, що після вчорашньої зустрічі з прем'єром ще додатково з'явилися прихильники цієї ідеї. Загалом фракція "за", але є багато застережень різних депутатів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159175
 
 
 Топ коментарі
 
А теперь - самое главное и самое важное. Ни в одном из проектов по земле, которые планировали протащить сегодня, нет ни слова о продаже, собственно, паев. Так что тетеньки с квартирами дИтям могут покурить в сторонке. Речь идет исключительно о продаже государственной сельхоз-земли.
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Не хочуть брати на себе відповідальність, бо рейтинг обвалиться до рівня, де Петро буде стукати в підлогу , яка є стелею для членів і членянок СН, Можливо, потрібно буде провести додаткові консультації з іншими фракціями, - Корнієнко про те, чому зняли з порядку денного законопроєкти про ринок землі - Цензор.НЕТ 753
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да, Беня этих скотов за людей не считает, отсыпал, шо худобе и пусть молоко дают, а то на шкуродерню ( Моника это называет досрочным роспуском рады)
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ідіоти, зробіть нормальний законопроект, спрямований на розвиток дрібних і середніх фермерських господарств Возможно, надо будет провести дополнительные консультаций с другими фракциями, - Корниенко о том, почему сняли с повестки дня законопроекты о рынке земли - Цензор.НЕТ 8972 які 300 тис ГА в одні руки, які, в опу іноземці?
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Надо было голосовать за барыгу Вальцмана, он не еврей, он дьякон РПЦ МП из Молдавии.
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Так а что же ты так лохонулся, и вместо барыги Вальцмана, проголосовал за Сруль Иваныча ЗЕленского!?...
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Роздайте вільну землю громадянам України, а потім у власників запитайте, про ринок.
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Вже роздали підприємства. Тепер цілі галузі в руках кількох сімей. Чому на цей раз має бути инший, ліпший, результат?
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Тем кто работал на земле, уже давно раздали паи. Ты свйо ваучер на заводы пробухал, не трогай чужое.
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Ты свйо ваучер на заводы пробухал,

Я принципиально не брал- это был грабеж под благовидным предлогом
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Такое ощущение, что вы пришли продать землю и разбежаться. Иностранцам продавать не будете, значит схемы как продавать иностранцам уже придуманы. В стране война, а они деребан последний собрались совершить. Из-за земель на нас напали, а они их ещё и распродать решились...В Украине достаточно проблем, решите их, покажите, что вам можно доверять, а потом уже поднимайте эту тему. Сейчас народ против
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Никаких схем, они купят сами по дешевке и потом продадут иноземцам, но по Эвропейской цене. А деньги есть, залоги по 100 миллионов. Заводы и фабрики уже наши, так и с землей.
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КУПЯТ У КОГО? Процентов 50-70 людей сдали земли в аренду на 40-50 лет? Они в аренде, народ денег с этого не получит, так что рассказы о рынке земли, который даст обычным людям капитал - ЛАПША НА УШАХ.
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У людей никто не будет скупать, скупят ту, что в государстве и неучтенную. А ее больше половины. Кому нужны мои 2 га. Будут покупать тысячами га.
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Если ЮВТ не одобрит, Сн и Зе незамедлительно пойдут ко дну.
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Если не прогарантируют премьерства не одобрит, она то точно не лох
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Гарантировать премьерство надо было Саакашвили. Но Саакашвили этой банде не подошёл. Сакварелидзе как Генпрокурор им тоже не подошёл. Тот может и Коломойского за воровство посадить. Экономист Лановой "Слугам " тоже не подходит, не будет их шуры -муры с распродажей земли одобрять, Смешко- в министры обороны не подходит, образования нет.
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Хай живе Кнурошенко - нестримний борець за мораторій на землю!
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А теперь - самое главное и самое важное. Ни в одном из проектов по земле, которые планировали протащить сегодня, нет ни слова о продаже, собственно, паев. Так что тетеньки с квартирами дИтям могут покурить в сторонке. Речь идет исключительно о продаже государственной сельхоз-земли.
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Дякуємо Даніловичу, що розпаював землю, а то б було те, що сталося з підприємствами. ЗІ Продаю пай 1,5 га 12 км від Кєва. Дорого.
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Видать решают увеличить продажу земли до 1млн. га в одни руки, так чтобы олигархи могли скупать целые области вместе с населением, тогда как в цивилизованных странах разрешено не более 300 га в одни руки...
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Слідом за цим законом приймуть "непомітно" закон про подвійне громадянство. А дальше випишуть кому потрібно паспорт і хай скуповує землю. І все по закону б**.
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НЕТ ПРОСТО УВИДЕЛИ РЕАКЦИЮ И ПОКА НАЗАД В КУСТЫ ЧТОБ УСПОКОИЛИСЬ А ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ КОГДА ВСЕ БУДУТ ОТВЛЕЧЕНЫ ПОДГОТОВКОЙ К ПРАВЗДНИКАМ С ПЕРВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПРОТЯНУТ А ТАМ ПРАЗДНИКИ ПОКА НАРОД ПОЙМЕТ ОБМАН ОНИ УЖЕ БУДУТ В ШВЕЙЦАРСКОМ ШОКОЛАДЕ
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Карочь, нет у вас, скоты народа, голосов. Мало забашлял Беня, пусть не жмется
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Йому ще не повернули "компенсації" за Приват. Тому й економить.
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да, Беня этих скотов за людей не считает, отсыпал, шо худобе и пусть молоко дают, а то на шкуродерню ( Моника это называет досрочным роспуском рады)
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Не хочуть брати на себе відповідальність, бо рейтинг обвалиться до рівня, де Петро буде стукати в підлогу , яка є стелею для членів і членянок СН, Можливо, потрібно буде провести додаткові консультації з іншими фракціями, - Корнієнко про те, чому зняли з порядку денного законопроєкти про ринок землі - Цензор.НЕТ 753
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Эта ненажерлева пошисть не угомонится поки ее не накормят землей. Опозиции законопроэкт об экономическом паспорте украинца где будет его частка земель,надр лесов и рек то шо зеля обещал а сейчас хочет украсть. Тогда дело пойдет веселей.
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Та видайте їм по відру землі - нехай заспокояться. Можливо, потрібно буде провести додаткові консультації з іншими фракціями, - Корнієнко про те, чому зняли з порядку денного законопроєкти про ринок землі - Цензор.НЕТ 5907
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Бо за закриття цього питання латифундисти в Раду занесли 50 лямів баксів.І готові занести ще.
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Ну и почему у меня през нарик с лишаем на пузе, и какой то алкаш выступает -так выглядить до 35ти -нонсенс... А, зебанаты?
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Говори как есть, можете не собрать большинство, + разделить ответственность с другими политсилами. Зе же вроде во внеочередном твитерофейсбукоютубовском видео шлаке сказал, что остальные фракции могут на работу не ходить, что изменилось?
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Слуги народа это партия п#даров и фашистов.
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Ясно одно, что готовящаяся распродажа земель будет проводиться в интересах олигархов. потому размер участков не ограничен. После этого нас ждёт такой же кризис как и после рынка земли в Аргентине. Но уже ничего не поделаешь. Земля распродана. Фермеров собственников нет. Надо делать революцию и забирать обратно землю.
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