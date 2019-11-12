 Підвищення тарифів на транспортування газу призведе до зупинки виробників міндобрив, а це вигідно РФ, - Союз хіміків

Про це заявив на круглому столі в ФРУ президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, передає 112.

"Газ в Україні і так дорожчий, ніж у сусідів у Східній Європі. Нове підвищення призведе до того, до чого призвело минуле – до зупинки підприємств, на яких працює близько 20 тис. співробітників", - сказав Голубов, зазначивши, що ціна газу в собівартості азотних добрив становить близько 80%. Зараз підприємства змушені працювати на межі збитковості – середня рентабельність не перевищує 1,3%.

За його словами, зупинка українських виробників мінеральних добрив вигідна основним конкурентам – російським підприємствам.

"Росія буде тільки рада зупинці українських виробників добрив, вона все для цього робить. І те, що ми опираємося і якось живемо, то це не завдяки, а всупереч тим умовам, які нам створюються. До недавнього часу, за рівних з російськими підприємствами технологій для наших підприємств газ був у 3,5 рази дорожче. Напевно, ми навіть менше споживаємо газу на одиницю продукції, але різниця в рази нівелює всі наші зусилля", - каже президент Союзу хіміків.

Голубов наголошує, що витіснення української продукції з ринку і заміна її російською, не буде означати зниження ціни на добрива для аграріїв: навпаки, ціни зростуть.

"Українські підприємства вже зупинялися у зв'язку з різким зростанням ціни на газ в 2017 році. Але відразу ж після їх зупинки ціна на газ зросла на близько 30%. Якщо занапастити наші підприємства, ціна може підскочити мінімум удвічі. Росіяни дають лише тимчасове послаблення українським аграріям, за рахунок великого люфту та очевидної переваги у вигляді низької ціни на газ", - сказав Олексій Голубов.

Президент Союзу хіміків також зазначив, що завдяки ціні на газ росіяни вже практично витіснили українські підприємства з експортних ринків. Якщо в 2012 році мінеральних добрив експортувалося на 5,9 млрд дол, то зараз – лише на 1,3 млрд дол. Зі зростанням цін на газ, у зв'язку з підвищенням тарифів на транспортування, ситуація тільки погіршиться, каже експерт.

Голубов підкреслив, що в кращі часи, у період, коли українські виробники добрив працювали з повним завантаженням, вони споживали більше за всі галузі природного газу – близько 8,3 млрд кубів, а останнім часом споживалося не більше 3 млрд куб м. Податкові відрахування в бюджет галузі в кращі часи становили 5-7 млрд грн. Якщо підприємства зупиняться, це призведе до серйозних втрат.

Президент Союзу хіміків вважає, що рішення про підвищення тарифів на транспортування газу є наслідком неефективної роботи "Нафтогазу", "зарплати співробітників якого вищі, ніж у провідних компаніях світу". Він зазначив, що "Нафтогаз" не виконує ніякої ролі, окрім "перекладання паперів", і надбудову було би правильно скоротити.

Нині ознайомитися з проєктом підвищення тарифів можна на сайті ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в розділі "Тарифи". Там зазначено, що з 1 січня 2020 роки для внутрішніх точок входу тариф збільшиться в 3,5 рази (з 91,87 до 320,77 грн / 1000м3), для внутрішніх точок виходу - в 4,7 рази (з 157,19 до 735,36 грн / 1000м3).