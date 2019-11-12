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 Економіка
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Все про:мінеральні добрива (2) Тарифи на газ (148) Голубов (4)

 Підвищення тарифів на транспортування газу призведе до зупинки виробників міндобрив, а це вигідно РФ, - Союз хіміків

Підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо, на чому наполягає "Оператор ГТС", призведе до значного зростання цін на газ, у зв'язку з чим українські виробники мінеральних добрив "Черкасиазот", "Рівнеазот", "Дніпроазот", Одеський припортовий завод можуть зупинитися, що на руку основному конкуренту України – Росії.

Про це заявив на круглому столі в ФРУ президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, передає 112.

"Газ в Україні і так дорожчий, ніж у сусідів у Східній Європі. Нове підвищення призведе до того, до чого призвело минуле – до зупинки підприємств, на яких працює близько 20 тис. співробітників", - сказав Голубов, зазначивши, що ціна газу в собівартості азотних добрив становить близько 80%. Зараз підприємства змушені працювати на межі збитковості – середня рентабельність не перевищує 1,3%.

За його словами, зупинка українських виробників мінеральних добрив вигідна основним конкурентам – російським підприємствам.

"Росія буде тільки рада зупинці українських виробників добрив, вона все для цього робить. І те, що ми опираємося і якось живемо, то це не завдяки, а всупереч тим умовам, які нам створюються. До недавнього часу, за рівних з російськими підприємствами технологій для наших підприємств газ був у 3,5 рази дорожче. Напевно, ми навіть менше споживаємо газу на одиницю продукції, але різниця в рази нівелює всі наші зусилля", - каже президент Союзу хіміків.

Голубов наголошує, що витіснення української продукції з ринку і заміна її російською, не буде означати зниження ціни на добрива для аграріїв: навпаки, ціни зростуть.

"Українські підприємства вже зупинялися у зв'язку з різким зростанням ціни на газ в 2017 році. Але відразу ж після їх зупинки ціна на газ зросла на близько 30%. Якщо занапастити наші підприємства, ціна може підскочити мінімум удвічі. Росіяни дають лише тимчасове послаблення українським аграріям, за рахунок великого люфту та очевидної переваги у вигляді низької ціни на газ", - сказав Олексій Голубов.

Президент Союзу хіміків також зазначив, що завдяки ціні на газ росіяни вже практично витіснили українські підприємства з експортних ринків. Якщо в 2012 році мінеральних добрив експортувалося на 5,9 млрд дол, то зараз – лише на 1,3 млрд дол. Зі зростанням цін на газ, у зв'язку з підвищенням тарифів на транспортування, ситуація тільки погіршиться, каже експерт.

Голубов підкреслив, що в кращі часи, у період, коли українські виробники добрив працювали з повним завантаженням, вони споживали більше за всі галузі природного газу – близько 8,3 млрд кубів, а останнім часом споживалося не більше 3 млрд куб м. Податкові відрахування в бюджет галузі в кращі часи становили 5-7 млрд грн. Якщо підприємства зупиняться, це призведе до серйозних втрат.

Президент Союзу хіміків вважає, що рішення про підвищення тарифів на транспортування газу є наслідком неефективної роботи "Нафтогазу", "зарплати співробітників якого вищі, ніж у провідних компаніях світу". Він зазначив, що "Нафтогаз" не виконує ніякої ролі, окрім "перекладання паперів", і надбудову було би правильно скоротити.

Нині ознайомитися з проєктом підвищення тарифів можна на сайті ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в розділі "Тарифи". Там зазначено, що з 1 січня 2020 роки для внутрішніх точок входу тариф збільшиться в 3,5 рази (з 91,87 до 320,77 грн / 1000м3), для внутрішніх точок виходу - в 4,7 рази (з 157,19 до 735,36 грн / 1000м3).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159172
 
 
 Топ коментарі
 
Taк и коммерческий показ "Скотов-сватов" тоже выгоден только в РФ.
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ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО ЗЕ ЛОЖИТ ВСЕ ПОД РАШУ СДАЧА ИНТЕРЕСОВ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ ВОЕННЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЦИАЛЬНЫМ И ПРИ ЭТОМ ТАК БОДРО ВРЕТ ЭТО ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И СТРАНЫ
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Не травмируйте Зебилов, расскащывайте дальше как все будет прекрасно!))
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Ты что не знал раньше на кого они работают? Так и будет.Бене так выгоднее.
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Taк и коммерческий показ "Скотов-сватов" тоже выгоден только в РФ.
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все ЗАВОДЫ стоят , ФАБРИКИ стоят, а ХИМИКАМ хоцца РАБОТАТЬ ))))) хера вам СТОЙТЕ ТОЖЕ !!! не можете КОНКУРИРОВАТЬ -- ВЕШАЙТЕСЬ !!! до сих пор ДОИЛИ страну и дальше ПРИФЕРЕНЦИИ будете выбивать ???? дули !!!
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Что-то у ыкспертов одинаковые аргументы что по поводу повышения ренты для Ахметова, что по поводу тарифов на транспортировку газа. Еще и ыксперты те же. Значит тут есть прямая связь в получателе прибылей.
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всю дорогу ТЫРИЛИ газ на удобрения и металл , а потом ДЕМПИНГОВАЛИ мировые цены !!! так и ДУРАК может процветать !!!
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ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО ЗЕ ЛОЖИТ ВСЕ ПОД РАШУ СДАЧА ИНТЕРЕСОВ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ ВОЕННЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЦИАЛЬНЫМ И ПРИ ЭТОМ ТАК БОДРО ВРЕТ ЭТО ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И СТРАНЫ
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Налоги на добычу железной руды выросли в 8 раз при Порошенко, а не при Зеленском. Просто при Порошенко не принято было говорить про экономику, только про Томос и Безвиз.
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И газ. Посмотри в интернете во сколько газ стал дороже для промышленности при Порошенко.
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Согласен но у него есть спикеры которые при нормально раскладе должны все свести и дать полнную картину но они не работают поэтому такой провал его рейтинга на авось
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Знов-таки, коли облгази та розподільчі станції передавали в приватні (олігархів) руки, чому не говорили про це
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50 ярдов кубов газа !!!! второе ПОТРЕБЛЕНИЕ в Европе после НЕМЦЕВ !!! это что такое ???? ГНИДЫ !!!
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Разорили СТРАНУ , затеяли ВОЙНУ и теперь кричат РЯТУЙТЕ пы......ять !!!!
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Мне кажется, у тебя клепки не хватает в голове. Может, все-таки )(уйло затеяло войну, оккупировав ОРДЛО и крысм?
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" Голубов подчеркнул, что в лучшие времена ююю"
ну да тогда были "лучшие времена" только почему то за тот газ долг Украине ПукинГаз выставлял
Источник: https://censor.net.ua/n3159172
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як і обіцяли слуги бєні,- все для народу...так хочуть українці..
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.....буду краток : химикам и металургам СТРАНА делала гешевт, закупала по 50 ярдов газа у росии по мировым ценам , а продавала жителям и им по госпопадос ценам !!! Потом из бюджета рассплачивалась с росией !!! поэтому ни дорог ни ЖИЗНИ в Украине НЕТ !!! жопа по кругу и еще ВОЙНА !!! адью !!!
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50 ярдов газа и 100% ПРЕДОПЛАТА на следующий месяц !!! Это ль не КАЙФ для росии ???!!! второе потребление газа в Европе !!!! ШЕДЕВРАЛЬНО , только экономика как в Шри -Ланке !!! господи прости если обидел шриланкийцев (((((
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Он недоволен ценой газа, а не объемами.
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Так купи дешевше в Норвегії наприклад. Не можеш? Є світова ціна?
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З Норвегії транспортувати дешевше виходить? Підвищення тарифів на транспортування газу призведе до зупинки виробників міндобрив, а це вигідно РФ, - Союз хіміків - Цензор.НЕТ 6153
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Є така штука як "світові ціни", за якими весь світ живе. А якщо всім іншим підприємствам і населенню продавати дорожче ніж Бєні (умовно) то навіга такі підприємства потрібні?. Якщо кацапи вироблють дешевше за рахунок дешевшого газу , то введіть таке мито щоб наші підприємства могли з ними конкурувати.
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1. Немає такої "штуки" як "світова ціна газу".
2. Новину читали? ГТС - природна монополька, який цінник поставлять - такий доведеться башляти, що завжди в кінцевому рахунку оплачує споживач.
Поки виглядає, що мета компрадорсько-мафіозного режиму -- повне знищення промисловості України та переведення території в статус рудно-зернової колонії.
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А яка ціна транспортування газу в інших країнах? Наприклад Польща, Чехія? Які новітні технології введені на даних підприємствах за останні десятиріччя? Чи вони хочуть так як завод що випускає Деу? Продукція -гівно, але хочуть жити за рахунок високих митних зборів.
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В даному випадку - газотранспортна контора хоче продовжувати отримувати надприбутки, зловживаючи монопольним становищем.
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Недописали имя авторов - "Союз химиков имени Фирташа"
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70 коп. за куб.газа для НАСЕЛЕНИЯ ))))) замечательно !!!! только не дорог , не кап. ремонтов в больницах , школах , дет садах !!! 70 коп. за куб и НАХРЕН ненужно утепляться !!! за все платит СТРАНА !!! 70 коп. за куб и ВОЙНА !!! газ это енергоресурс за это ВОЮЮТ государства !!! а у нас кацапы качают газ из морск. шельфа , а нам по.....й !!! вышки ЗАБРАЛИ , а нам по.......й !!! нам газ по 70 коп. ДАЙТЕ и будет лячно !!! животным , госудасрсто не потрибно !!!
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молдоване тоже сегодня ЦЕЛУЮТСЯ в засос с росией в робкой НАДЕЖДЕ , что придут СОВЕТСКИЕ цены на всё )))))) на росии ДУРАКОВ уже нет !!! молдоване будут СМОКТАТь свою МАМАЛЫГУ пожизненно .
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.....а мы САЛО )))))) на росии уже КАПИТАЛИЗЬМА !!! а не КОМУНИЗЬМА !!!
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А на кого же эти слуги не украинского народа пашут? ************* направленность уже без бинокля видно всем, у кого хоть немного мозгов в голове сохранилось...
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А разве азотопровод имеет отношение к транспортировке углеродного газа ?
А помоему этот Голубов не понимает что выгодно ВСЕЙ стране и что выгодно ТОЛЬКО производителям удобрений . Что важнее
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