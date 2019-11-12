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Все про:Динамо (135) Нацполіція (8492) расизм (16) Шахтар (88)

 Через расистські вигуки проти 20 уболівальників "Динамо" відкрили кримінальну справу, - Нацполіція

За фактом правопорушення під час футбольного матчу між "Динамо" і "Шахтарем" у Харкові слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"11 листопада слідчим Слобідського відділу поліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Зараз матеріали кримінального провадження направлені до прокуратури Харківської області для вирішення питання щодо можливої зміни підслідності", - повідомили в Нацполіції.

Поліцією вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення та розшуку осіб, причетних до злочину. Хід цієї роботи перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, під час футбольного матчу між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" з трибун лунали расистські вигуки на адресу гравців "гірників". Матч зупинили на деякий час. Капітан "Шахтаря" показав фанатам киян середній палець, за що отримав червону картку.

Читайте також: "Динамо" і "Шахтар" зробили заяви після расистського інциденту під час матчу. ФОТО

Пізніше "Шахтар" заявив, що засуджує будь-які прояви расизму, в "Динамо" чекають розслідування інциденту і не поспішають звинувачувати уболівальників у нетерпимості до гравців "Шахтаря".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159171
 
 
 Топ коментарі
 
До речі - ще проти диктора на стадіоні не забудьте справу завести - усі оголошення робилися пацакською мовою! Из-за расистских выкриков против 20 болельщиков "Динамо" открыли уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1361
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Я смотрел игру по телеку. Там слышно ничего не было, что бы они его "темнокожим слугой" гирняков величали Из-за расистских выкриков против 20 болельщиков "Динамо" открыли уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3602 Просто засвистали бразильца. А он ранимый такой, плакал сразу, как будто первый раз на поле) Надо было банан ему кинуть Из-за расистских выкриков против 20 болельщиков "Динамо" открыли уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8147
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Треба розуміти, що в Світі існує також расизм з боку темношкірих Через расистські вигуки проти 20 уболівальників "Динамо" відкрили кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8034
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А проти блазня та його попихачів теж відкриють??? Из-за расистских выкриков против 20 болельщиков "Динамо" открыли уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5491
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Просто боятся зеленые расизма. Сегодня негров чмырят, завтра еврейчиков начнуть валить. Вот и пресикают сразу на корню!!!
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когда гитляр их кошмарил, то я думаю там было не совсем до смеху
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Многие кошмарили, поэтому пришлось снова научится уничтожать врагов.
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А вам не хотілося іноді поважати культуру інших народів?
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Расскажите для начала про уважение других культур вашим единомышленикам в EC, а то скоро европейки будут ходить как в Пакистане ))
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Моїм однодумцям у ЄС? Я про таких не знаю і розумію, що ви не маєте толерантності до інших націй і тому теж є расистом.
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Толератность, это превратить за 15 лет Швецию в ЮАР по уровню изнасилований?
Толератность, это не просто насиловать белых девочек, но и избивать их и поджигать им половые органы?
Толератность, это когда 35 летний мужик притворяется подростком и учится в начальной школе, и все всё знают?
Да я устану перечислять то дно что творится под этим гребанным названием.
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Те, що ви перерахували відноситься до здійснення злочинів. Кожен відповідає за свої дії. При цьому колір шкіри, віросповідання... не надають право вас та інших когось вважати вищим за інших. Дивно, що ви досі цього не розумієте, я і відповідальність кожного лише за свої дії.
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Не знаю, но тот кто смотрел заявил, что негры нам все только испортили...
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Я смотрел игру по телеку. Там слышно ничего не было, что бы они его "темнокожим слугой" гирняков величали Из-за расистских выкриков против 20 болельщиков "Динамо" открыли уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3602 Просто засвистали бразильца. А он ранимый такой, плакал сразу, как будто первый раз на поле) Надо было банан ему кинуть Из-за расистских выкриков против 20 болельщиков "Динамо" открыли уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8147
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банан нізя, це расизм, а от яблучко чи грушку можна
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капец... прийти на футбол и не крикнуть про судью или обезьяну что-нибудь....
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Сын ездил на футбол! Стуарды на входе отбирали Динамовские шарфы и другую атрибутику, со словами, что у них приказ! Можете себе представить? Билеты 250 грн заплачены! За Неделю до этого, в Киеве на Кубке полстадиона Кротовни с атрибутикой было, и базируется Шахта теперь в Киеве. Приютили мать их!
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На сайте ДК от Шурика есть доказательства - ролик как стуарды отбирают шарф ДК со словами, что это распоряжение руководства ШД.
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хм.. а как менты узнали что кричали именно они ?! Из-за расистских выкриков против 20 болельщиков "Динамо" открыли уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2530
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До речі - ще проти диктора на стадіоні не забудьте справу завести - усі оголошення робилися пацакською мовою! Из-за расистских выкриков против 20 болельщиков "Динамо" открыли уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1361
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Хорошо , допустим найдут этих двадцать болельщиков , и действительно окажется что они ухкали как обизяны. Только вот какая связь с неграми, оно ясно, что копетан "шахтаря" любую лазейку ищет чтоб в Западную Европу улизнуть, а злой президент клуба за 10 лямов его продать отказывается. Но причем тут негры до ухкать как обизяны?!!! Может пацаны протестовали против истребления горилл браконьерами в Центральной Африке.
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С позорными явлениями в среде молодёжи пора завязывать.Самые низменные инстинкты пропагуються.
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расизм расизмом, но вот когда будет как во Франции, что например в Ивано-Франковске или Днепропетровске половина горожан будут ниггеры, вот тогда и посмотрим как ты запоешь про позорные явления
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Рассизм точно не решит проблему присутствия чернокожих. Это скорее экономическая и социальная проблема. И решать ее надо на государственном уровне, а не уличной шпаной. Французы не хотели мыть сортиры сами, нанимали мигрантов. Теперь вчерашние мигранты стали французами. Это расплата за хорошую жизнь "сегодня".
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они же там не работают, а сидят на пособии, читай на шее сидят у французкого нарида. + преступность от них. А если сказать нигеру, что бы он ишел работать, то он скажет, что вы расист!!!
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Если ты будешь называть его "ниггером", то точно скажет
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Франция и Англия ответственно относятся к своим бывшим колониям.Англия принимает и индийцев и пакистанцев и другие нации,но взбунтовалась против поляков,объявив Брэкзит.
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Сомневаюсь, что именно поляки стали причиной Брекзита. Мигранты выгодны крупному бизнесу, которые демпингуют цену на раб силу. Если даже в европейских демократиях народ не смог заставить власть не пускать мигрантов, то у нас уж точно не получится. Украину пока спасает то, что мы не сильно привлекательны для мигрантов.
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Українська нація має багато різної крові, але на жаль зараз маємо зменшення населення України. Тому імміграція в Україну буде. Щодо поляків, то у Великій Британії вони давно живуть і добре працюють.
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Гугли план Калерги и перестань корчить из себя умного.
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Загуглил. В свою очередь предлагаю тебе загуглить: "Психология теории заговоров и ошибки мышления".
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фашики в Италии, нацики в Германии, запомни это коцапик
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А по другому не будет.Надо приглашать вьетнамцев.Оптимальный вариант!!!Трудолюбивые,лояльные и почти не смешиваются.
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Расизм це погано, але це треба спочатку встановити, а потім говорити.
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Поки все це лише зі слів Тайсона, який аж ніяк не взірець доброчесності... Из-за расистских выкриков против 20 болельщиков "Динамо" открыли уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2531
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Треба розуміти, що в Світі існує також расизм з боку темношкірих
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В том числе и в Украине Через расистські вигуки проти 20 уболівальників "Динамо" відкрили кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6206 Усякие панаехавшие с теплых краев делят тут украинцев на таких як им треба
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Це тобі краще знати, бо я народився в Києві.
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Ти мене порівнюєш з хом'яком? Тоді ти щур, який народився в унітазі.
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Бредятина какая-то. И чем же "нарушено равноправие"? Я так понимаю, эта статья применима в том случае, если, к примеру, негру отказали в обслуживании в магазине, кафе или проезде в маршрутке потому, что он- негр. А если негра назвали обезьяной на улице, то теперь назвавшему срок мотать? А если белого назвали дебилом, заднеприводным или ещё кем? Тоже "наказывать" будут? Это шизофрения.
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Негры это еще цветочки, если оскорбить трансгендара или лезбиянку-феминистку, то вообще ховайся Через расистські вигуки проти 20 уболівальників "Динамо" відкрили кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 652
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Найбільше від цього потерпають судді. Через расистські вигуки проти 20 уболівальників "Динамо" відкрили кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3135
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Кстати только ниггер, может называть другого ниггера нигером. Так же как только хохол может называть хохлом другого хохла Иначе не политкоректно. Зато кацапов можно называть как душе захочется
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Є етичні речі, а не тільки закон. Якщо у вас великі вуха, або маленький ніс або ви носите довге волосся, чи буде вам приємно, коли на вас будуть тикати і глузувати на людях? Щось не думаю. А за «мавпу» скажіть це у чорному американському кварталі, результат буде не дуже втішний.
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А самого Тайсона оштрафують хоча б? Бо факи тикати публічно - це на ********* тягне взагалі-то!
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FIFPro звернулася до УАФ з проханням анулювати червону картку нюні.
Ось так.
Їм можна. І це не ***********, і не расизм. Всю підтримку плаксам. Вони ж не спали всю ніч опісля, плакали і то був найгірший день у їхньому житті.

Але я не дивуюся. Журналістів в Україні нема, професіоналів теж. Всі кинулися цькувати ДК, а не розбиратися у провокації. Тому так і ставитимуться, бо себе не поважаєте, то чому поважатимуть вас.
Учора різні одноплемінники провокатора і його плаксивої подружки дентіньйо повисловлювалися, яка відстала країна Україна. Я й не знала, що їхні фавели - вершина цивілізації.
Але в запалі "боротьби" з ДК від даунбасу - всі засоби =добрі=, про країну ніхто не згадує. Один провокатор =сдєлал= всіх і ковтнули, стали в позу =чєво ізволітє=, =давайте ще=.
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Этот щирокаренной горняк, как и вся эта юзовская свора, содержится за счет киян. И к тому же о каком расизме речь?
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І правильно. Расисти та інші нехай валять в рашку на фєрму к Стєрлігову і доять худобу там.
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Киевские быдлофаны насрали в Харькове и уехали, а стадион Металлист теперь стал символом проявления расизма.
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То, что эти чёрные бразильцы в украине распоясались, это факт! Простили раньше допинг Срне, появился тайсон со своим средним пальцем! Дальше будет больше, можете не сомневаться! Кому Тайсон показал средний палец? Конечно Всей Украине! И вся Украина молча проглотила сопли этого горе- футболиста. Мало того, он даже не соизволил извинится перед зрителями и жителями Украины. А футбольный клуб "шахтёр" отмалчивается и потакает всему этому безобразию. Думаю, что красная карточка тайсону, это очень маленькое наказание. Думаю ФФУ должно отстранить, тайсона, как зачинщика этих правонарушений, минимум на 5-10 матчей. Вот это и будет началом настоящей борьбы с расизмом в украинском футболе, а не нашивки на футболках футболистов!
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А ну ж перевіримо. Через скільки хвилин на мене накатають скаргу на РФ?

;...Бабы взвоют, яростно и звонко,

Осознав, но не признав вину
И над трупом русского подонка
Усмехнувшись, я ширинку расстегну.;
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Нормально. Як до будь-якої нації, за винятком самі знаєте якої. І тут ідеться не про колір шкіри чи розріз очей, а про вічну совко-кацапість.
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А если я скажу что Шварцнегер, это будет считаться расизмом?
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ааа,тонко)))надо пацанам на сектор идейку подкинуть)
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50 - 80 млн погибших во второй мировой - это достаточная причина давить расизм на корню. Такое количество мертвых людей даже представить нереально. Это больше населения Украины. Так ,что лучше межнациональные проблемы решать другим способом.
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Киев и Верона ! Two hearts - one soul !!!
Ультрас HellasVerona отомстили некоему щирому итальянцу Балотелли за оскорбление жителей Вероны и болельщиков Chievo Verona.
И отвергли обвинения в расизме, заявив, что Балотелли больше долбодятел, чем негр
Нападающий Брешии Марио Балотелли собирался покинуть поле из-за расистских оскорблений

Через расистські вигуки проти 20 уболівальників "Динамо" відкрили кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3927
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черт его знает!
то что футбол превратился в бизнес, фаны в беспредельщиков-погромщиков, судьи в проституток, футболисты в артистов-шоуменов... - это одно!
но.... путин - хло...ла-ла-ла-ла... и это навсегда... пока х.ло не сдохнет!! - это другое!!!
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Интересно все же какими именно были " расистские выкрики и оскорбления игроков команды "Шахтер" Если это было "хрюканье, аканье, оханье, пуканье" и издание каких то звуков, то что это должно означать. Может это их естественное выражение эмоций. Строго говоря все это притянуто за уши. Вот если были конкретные оскорбительные фразы с оскорблениями по национальному или цвету кожи, тогда совсем другое дело. Точно как бросание бананами.., значит если бы кидали картошкой то это было оскорблением белорусов, виноградом - молдаван, круассанами - французов. Только конкретные оскорбления должны приниматься как таковые и вот тогда наказываться со всей строгостью. ( Но конечно понятно, что все начинается с малого и меры нужно принимать но предупредительного характера. То что конкретно произошло на стадионе не знаю, хоть и смотрел матч ( кстати ерундовый). Так что нужно разбираться что там действительно было на самом деле. Что по Тайсону, отдельная история. Он конечно артист еще тот , при чем плохой артист. Но играет во всем и в "эмоциях" после неудачного удара и по отношению к судьям. ( так и тут с оскорблениями) Ну такая вот природа характера. Правда соблазнить при этом жену друга все же умудрился (,хоть честно сказать, не "красавец" ( если кто помнит эту историю)
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