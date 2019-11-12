 Через расистські вигуки проти 20 уболівальників "Динамо" відкрили кримінальну справу, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
"11 листопада слідчим Слобідського відділу поліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Зараз матеріали кримінального провадження направлені до прокуратури Харківської області для вирішення питання щодо можливої зміни підслідності", - повідомили в Нацполіції.
Поліцією вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення та розшуку осіб, причетних до злочину. Хід цієї роботи перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо, під час футбольного матчу між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" з трибун лунали расистські вигуки на адресу гравців "гірників". Матч зупинили на деякий час. Капітан "Шахтаря" показав фанатам киян середній палець, за що отримав червону картку.
Пізніше "Шахтар" заявив, що засуджує будь-які прояви расизму, в "Динамо" чекають розслідування інциденту і не поспішають звинувачувати уболівальників у нетерпимості до гравців "Шахтаря".
Толератность, это не просто насиловать белых девочек, но и избивать их и поджигать им половые органы?
Толератность, это когда 35 летний мужик притворяется подростком и учится в начальной школе, и все всё знают?
Да я устану перечислять то дно что творится под этим гребанным названием.
Штраф.
Ось так.
Їм можна. І це не ***********, і не расизм. Всю підтримку плаксам. Вони ж не спали всю ніч опісля, плакали і то був найгірший день у їхньому житті.
Але я не дивуюся. Журналістів в Україні нема, професіоналів теж. Всі кинулися цькувати ДК, а не розбиратися у провокації. Тому так і ставитимуться, бо себе не поважаєте, то чому поважатимуть вас.
Учора різні одноплемінники провокатора і його плаксивої подружки дентіньйо повисловлювалися, яка відстала країна Україна. Я й не знала, що їхні фавели - вершина цивілізації.
Але в запалі "боротьби" з ДК від даунбасу - всі засоби =добрі=, про країну ніхто не згадує. Один провокатор =сдєлал= всіх і ковтнули, стали в позу =чєво ізволітє=, =давайте ще=.
Украинским ублюдкам.
;...Бабы взвоют, яростно и звонко,
Осознав, но не признав вину
И над трупом русского подонка
Усмехнувшись, я ширинку расстегну.;
Ультрас HellasVerona отомстили некоему щирому итальянцу Балотелли за оскорбление жителей Вероны и болельщиков Chievo Verona.
И отвергли обвинения в расизме, заявив, что Балотелли больше долбодятел, чем негр
Нападающий Брешии Марио Балотелли собирался покинуть поле из-за расистских оскорблений
то что футбол превратился в бизнес, фаны в беспредельщиков-погромщиков, судьи в проституток, футболисты в артистов-шоуменов... - это одно!
но.... путин - хло...ла-ла-ла-ла... и это навсегда... пока х.ло не сдохнет!! - это другое!!!