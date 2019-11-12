 Ціни на газ для українців почнуть стрімко зростати через підвищення тарифів на транспортування, - Каленков

Ціни на блакитне паливо для українців почнуть стрімко зростати, через підняття тарифів на транспортування газу, заявив в ефірі 24 каналу керівник об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.
"Це підвищення для всіх виробників було величезною несподіванкою. Тому що зараз тарифи на транспортування газу у нас і без того одні з найвищих у Європі. Тому у промисловців така ініціатива "Укртрансгазу" викликала великий подив. Зараз, наприклад, тарифи на так звану точку входу в Україні вищі, ніж у наших сусідів – у Словаччині, в Угорщині, навіть в Італії. Попри це, монополіст хоче підняти тариф ще майже втричі. Якщо він і без того був вдвічі вищий, ніж у Словаччині, то тепер буде в шість разів вищим. Тобто економічного обґрунтування для цього не існує", - зазначив Каленков.
Найбільше, за словами керівника ОП "Укрметалургпром", постраждають підприємства, продукція яких напряму залежить від вартості газу.
"Для багатьох галузей вартість газу – це основна складова в собівартості продукції. Наприклад, для хімічних підприємств, де ціна на газ становить майже 80% у собівартості виробництва добрив. Далі ланцюгом це призведе до подорожчання вартості аграрної продукції. Майже половину вартості становлять ціни на газ у виробників будівельних матеріалів, до 20% на підприємствах з виробництва скла, ще більше доведеться витрачати металургійному комплексу. Загальні втрати – це 36 мільярдів гривень. До того ж половину грошей буде витягнуто з кишень звичайних українців", – зазначив Олександр Каленков.
tZE inform
@tZEinform
Ка(б)инет Министров судя по работе, стал на путь "Если не мы, то кто же устроит Майдан ?" Маленький психологический нюанс. В платежках на коммуналку больше не будет графы "Субсидии". Деньги пойдут в "Ощад" на счета. Первичный эффект будет оглушительным
але це нічого! це ж не бариги якісь роблять, а рідні зекловани!
Зебіли ви це зробили, разом!
Что подорожало и почему дороже чем в соседних странах в несколько раз?
все інше - відмазки
Я должен пожалеть комерсов, которые получают разные льготы от государства и платят мизер работникам, но в то же время не демпингуют в ЕС.
Беня распугивает инвесторов, поссорил Украину с МВФ, и упрямо ведет страну к дефолту, попутно активно провоцируя социальный бунт чтобы спихнуть все на "революцию".