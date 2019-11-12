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 В українських дистанційних класах навчаються 4,5 тис. дітей з окупованих територій, - Новосад

4500 тисячі дітей з окупованих територій Донецької і Луганської областей отримують українську освіту дистанційно.

Про це міністерка освіти Ганна Новосад розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Це 4,5 тисячі дітей. І якщо ми подивимося, з чого ми починали в 14-15-му році, то ця цифра зросла практично в десятки разів", - зазначила вона, додавши, що ця цифра все одно мала.

Міністерка описала, як відбувається таке навчання: " Діти на непідконтрольній території реєструються на Moodle (дистанційній електронній платформі) - а вчителі в закріплених на українській підконтрольній території школах надають їм онлайн-уроки. Там розміщені всі матеріали, завдання. Вони ж перевіряють контрольні, тести і так далі.

За словами Новосад, учні дистанційних класів по-справжньому зацікавлені в українській освіті.

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"Я вчора мала можливість поспілкуватися з цими вчителями на підконтрольній нам території. І вони кажуть, що є дійсно великий інтерес. І що дійсно цікаво - у них переповнені класи. Ось ці онлайн-класи – це понад 30-40 учнів навчаються і готуються, є навіть клас із 57 учнів", - розповіла вона.

"Це, в першу чергу, старші класи, починаючи з дев’ятого, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. Мені видається, що українській владі це дає якусь мотивацію, поштовх - все-таки працювати над розвитком цієї освіти і розуміти, що це наші люди, які хочуть і прагнуть повернутися в Україну. Ми маємо давати їм цю можливість", - додала міністерка.

Повне інтерв'ю з Ганною Новосад читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159167
 
 
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Аттестат можно будет распечатать на принтере В украинских дистанционных классах обучаются 4,5 тыс. детей с оккупированных территорий, - Новосад - Цензор.НЕТ 6139
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/// ....и понимать, что это наши люди, которые хотят и стремятся вернуться в Украину. ///
Опять тамнашилюди....
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Еще раз напишу, у нас не ходят детки в школу на 500 учеников, тепла нету и в садик тоже и ничего. И никакой дистанции. ЧЕМУ УДИВЛЯТСЯ.
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на каком языке обучаются на лугондонском -ети сепары скоро всю Украину сожрут а зе в етом поможет
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"что это наши люди, которые хотят и стремятся вернуться в Украину." - а их разве не пускают. Или это бесплатное образование для детей террористов?
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