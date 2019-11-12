 Рада має намір зробити іспит з іноземної мови під час вступу до вишів обов'язковим, - Сергій Бабак

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в кулуарах парламенту журналістам заявив глава парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
За відповідний законопроєкт №2299 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти в першому читанні проголосували 311 народних депутатів.
"Що нового у цьому законопроєкті? Суттєво спрощується процедура ліцензування у сфері вищої освіти, скасовується ліцензування майже ста спеціальностей... законопроєкт передбачає розширення доступу до вищої освіти для жителів тимчасово окупованих територій, введення мотиваційного листа під час вступу, збільшення значущості творчих конкурсів і конкурсних балів, встановлення обов'язкового єдиного вступного іспиту з іноземної мови", - розповів Бабак.
За його словами, законопроєкт створює умови для розвитку дисциплінарних освітніх програм і програм спільного та подвійного диплома.
"Передбачено відмову від диплома державного зразка", - повідомив Бабак.
Він також зазначив, що законопроєкт передбачає індивідуальні форми отримання освіти, які суміщають навчання в закладах вищої освіти з навчанням на робочих місцях, на підприємствах.
ВИдишь ли, если с детства человек знает что знание языка даст ему путевку в жизнь, то школьной программы хватит. Если человек собирается работать сантехником, то язык он учить не станет хоть 10 перетиторов ему найми.
Сільські діти не дурніші за міських, а от рівень викладання відстає.
Про недостатню кількість вчителів в сільських школах, а особливо вчителів з іноземнох мови, говорили не раз.
Угу. При наличии соответствующей суммы денег.
хіба то не компетенція міносвіти?
блеск!!!!!!!!!!!!!
Ведь знают же, знают, что хидрант окончил среднюю школу города Кривого Рога "с углубленным изучением английского языка", а сам английских слов с пяток только и знает (да и те матерные).
Ведь срезали бы хидранта на языковом экзамене при поступлении в ВУЗ, ведь завалили бы.
Совсем у Слуг Народа совести нет, должны были бы в честь президента отменить языковых экзамен нафиг всем.
Не забываем, что Владимир Александрович закончил "школу с углубленным изучением английского языка", а сам на английском "ни бельмеса, ни гу-гу".
А вдруг из-за этого вашего закона в ВУЗ не поступит будущий президент?
Где у вас совесть????
1. І скільки дітей не філологів, зі здібностями до точних і природничих наук ці зе-дебіли відсікли від вищої освіти в Україні?
2. Чи хоча би 10 відсотків депутатів здасть екзамен по англійський (мокшанську не пропунувати)
Источник: https://censor.net.ua/n3159165
"Умные не нужны, нужны верные"( братья Стругацкие, "Трудно быть богом")