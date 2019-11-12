 Рада має намір зробити іспит з іноземної мови під час вступу до вишів обов'язковим, - Сергій Бабак

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в кулуарах парламенту журналістам заявив глава парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За відповідний законопроєкт №2299 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти в першому читанні проголосували 311 народних депутатів.

"Що нового у цьому законопроєкті? Суттєво спрощується процедура ліцензування у сфері вищої освіти, скасовується ліцензування майже ста спеціальностей... законопроєкт передбачає розширення доступу до вищої освіти для жителів тимчасово окупованих територій, введення мотиваційного листа під час вступу, збільшення значущості творчих конкурсів і конкурсних балів, встановлення обов'язкового єдиного вступного іспиту з іноземної мови", - розповів Бабак.

За його словами, законопроєкт створює умови для розвитку дисциплінарних освітніх програм і програм спільного та подвійного диплома.

"Передбачено відмову від диплома державного зразка", - повідомив Бабак.

Він також зазначив, що законопроєкт передбачає індивідуальні форми отримання освіти, які суміщають навчання в закладах вищої освіти з навчанням на робочих місцях, на підприємствах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради розгляне поправки до законопроєкту про повну загальну середню освіту, - Сергій Бабак