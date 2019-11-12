EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1972  50
Все про:ВР (6037) внз (283) вища освіта (44) Бабак Сергій (5)

 Рада має намір зробити іспит з іноземної мови під час вступу до вишів обов'язковим, - Сергій Бабак

Верховна Рада планує зробити обов'язковим під час вступу до закладів вищої освіти єдиний вступний іспит з іноземної мови, відмовитися від диплома державного зразка і розширити доступ до вишів жителям тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в кулуарах парламенту журналістам заявив глава парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За відповідний законопроєкт №2299 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти в першому читанні проголосували 311 народних депутатів.

"Що нового у цьому законопроєкті? Суттєво спрощується процедура ліцензування у сфері вищої освіти, скасовується ліцензування майже ста спеціальностей... законопроєкт передбачає розширення доступу до вищої освіти для жителів тимчасово окупованих територій, введення мотиваційного листа під час вступу, збільшення значущості творчих конкурсів і конкурсних балів, встановлення обов'язкового єдиного вступного іспиту з іноземної мови", - розповів Бабак.

За його словами, законопроєкт створює умови для розвитку дисциплінарних освітніх програм і програм спільного та подвійного диплома.

"Передбачено відмову від диплома державного зразка", - повідомив Бабак.

Він також зазначив, що законопроєкт передбачає індивідуальні форми отримання освіти, які суміщають навчання в закладах вищої освіти з навчанням на робочих місцях, на підприємствах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради розгляне поправки до законопроєкту про повну загальну середню освіту, - Сергій Бабак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159165
 
 
 Топ коментарі
 
русский, криваурожский диалект и луганский суржик Рада намерена сделать экзамен по иностранному языку при поступлении в вузы обязательным, - Сергей Бабак - Цензор.НЕТ 3468
 показати весь коментар
 
Так. На знання всіх зоряних реплік Фьодора Добронравова з серіалу ;Свати;.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
под понятием "иностранный" , я надеюсь не будет рузьго-мокшанского, как альтернативы?
 показати весь коментар
 
 
Какие иностранные языки хотят включить в перечень "слуги"?
 показати весь коментар
 
 
русский, криваурожский диалект и луганский суржик
 показати весь коментар
 
 
А для вступления в партию слуги нариту будут экзамены?
 показати весь коментар
 
 
Так. На знання всіх зоряних реплік Фьодора Добронравова з серіалу ;Свати;.
 показати весь коментар
 
 
да, не меньше 3 украденных из отелей полотенец.
 показати весь коментар
 
 
Хороша ідея! Якраз від вищої освіти приберуть сільське населення.
 показати весь коментар
 
 
Да в вышах на многих факультетах недобор. Это они так шутят.
 показати весь коментар
 
 
Они не шутят. Они реально уничтожают образование. В Украине реально много (было, по крайне мере несколько лет назад) образованных людей. И это, в том числе, мешает мокшанам захватывать Украину, поэтому и поставлена задача сократить как население Украины, так и количество образованных людей в Украине. Здесь, в соседней ветке, об этом открыто заявила министрка ликвидации образования.
 показати весь коментар
 
 
Та і міське теж відсіється не менше половини.
 показати весь коментар
 
 
А викладачі не відсіються, бо за такої логіки такий іспит має бути й для них? Я напевне відсіюсь, бо, хоча англійською у своїй області читаю вільно і пишу (хоча з помилками, але мене розуміють), однак вільно говорити не зможу.
 показати весь коментар
 
Як університетський викладач можу стверджувати, що із сільських шкіл виходить багато талановитої молоді, отож таке зневажливе до українського села ставлення є з вашого боку некоректним.
 показати весь коментар
 
 
пусть учат английский, если талановыти.
 показати весь коментар
 
 
А выпускники городских школ свободно владеют "аглицким"? В городах есть куча разных курсов, и то не все школьники туда добираются. Прежде чем вводить такой экзамен, надо обеспечить нормальное преподавание иностранного в средних школах. Кстати, при Порошенко Такая задача ставилась.
 показати весь коментар
 
моя дочка владеет английским, дополнительно не занималась, только школьная программа.
ВИдишь ли, если с детства человек знает что знание языка даст ему путевку в жизнь, то школьной программы хватит. Если человек собирается работать сантехником, то язык он учить не станет хоть 10 перетиторов ему найми.
 показати весь коментар
 
Значит, у вашей дочки есть природные способности к языку. У меня такого нет. Я добросовестно пытался учить английский в школе, техникуме и институте, но почувствовал себя более-менее уверенно только после того, как прошел двухгодичные государственные курсы иностранных языков (были такие в советское время). Да и то, даже такие курсы дают хорошие знания грамматики, что позволяет читать и писать, но с разговорным языком проблемы остались.
 показати весь коментар
 
А мой ребенок уже сейчас свободно владеет аглицким, знает неплохо немецкий и сама, добровольно, взялась за корейский! Как думаешь, куда пойдет учится, закончив скоро школу? "Зуб даю" - в Европу. Я вытяну, да и концы в тех местах есть, но в зеленом шапито она точно не останется.
 показати весь коментар
 
 
Талант, розум та рівень викладання в міських та сільських школах - це дві великі різниці, як кажуть в Одесі.
 показати весь коментар
 
В середньому рівень викладання по селах нижчий, тому випускникам із сіл при вступі до вишів намагаються надати певні пільги (у 2017 році був введений так званий сільський коефіцієнт). Однак талант та розум тут ні до чого. Я бачив багато випускників із провінції, які спочатку дещо відставали від одногрупників, але за 2-3 місяці (до першої сесії) вирівнювалися.
 показати весь коментар
 
 
Я написала те ж саме.
Сільські діти не дурніші за міських, а от рівень викладання відстає.
Про недостатню кількість вчителів в сільських школах, а особливо вчителів з іноземнох мови, говорили не раз.
 показати весь коментар
 
 
Таки да. До речі, викладання іноземної і міських школах залишилося радянським - у кращому разі достатньо для читання, але не для розмови. Є відчуття, що за радянських часів це робили свідомо - радянська людина (особливо інженер чи вчений) має вміти читати іноземні публікації, можливо - писати, але не розмовляти.
 показати весь коментар
 
 
Ну не зовсім. Я з обл. центру, а коли вчився (не дуже давно), то більшість курсу і всі одногрупники були з маленьких міст і сіл. То знання англійської в них, в середньому, було не набагато гірше ніж в моїх однокласників з гімназії з поглибленим вивченням іноз. мов. Приблизно як на рівні любої звичайної школи в місті.

 показати весь коментар
 
 
угу )))))) половина знающих иностранные языки может приспокойно поступать в вузы других стран. Радуйтесь хоть кто- то поступает. А вообще я в ужасе , в районе высших учебных заведений толпами шныряют только индусы и арабы. Мединститут миним наполовину только из студентов иностранцев. Правильной дорогой идем товарисчи.
 показати весь коментар
 
 
Кстати, индусы и арабы экзамен по английскому сдадут однозначно.
 показати весь коментар
 
 
может приспокойно поступать в вузы других стран


Угу. При наличии соответствующей суммы денег.
 показати весь коментар
 
 
Можно подумать что у нас прям все учатся бесплатно.
 показати весь коментар
 
180 тыс.бесплатных мест (бюджет) в году. Кмножаем на 5 лет обучения = 800 тыс.студентов учатся бесплатно. Стоимость обучения 1 бюджетного места = 20 тыс.грн. в год, итого 16 млрд.грн. Украина тратит на обучение бюджетников, 90% из которых "учатся" так что кроме "корочки" у них на выходе ничего нет.
 показати весь коментар
 
 
Не все, но многие на бюджете. Плюс есть еще другие подводные камни и для тех кто платит. Как к примеру может быть в иностранном вузе требование наличия средств на весь срок обучения.
 показати весь коментар
 
а що це зелене стадо в тому розуміє?
хіба то не компетенція міносвіти?
 показати весь коментар
 
 
На заході плагіаторів не підпускають до науки та освіти на гарматний постріл, а у нас вони "реформують" ці сфери.
 показати весь коментар
 
yes, sir. Для того все це й городять. Бо "рЄспублікам" потрібні кадри. Щоб успішніше обгиджувати Україну.
 показати весь коментар
 
а иностранный язык это русский )))))))))))))
блеск!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
То есть преза на языки проверять не будут... Ниче, его студенты перед гилякой проверят)
 показати весь коментар
 
Звери какие, скажите?
Ведь знают же, знают, что хидрант окончил среднюю школу города Кривого Рога "с углубленным изучением английского языка", а сам английских слов с пяток только и знает (да и те матерные).
Ведь срезали бы хидранта на языковом экзамене при поступлении в ВУЗ, ведь завалили бы.
Совсем у Слуг Народа совести нет, должны были бы в честь президента отменить языковых экзамен нафиг всем.
 показати весь коментар
 
 
Ни в коем случае!
Не забываем, что Владимир Александрович закончил "школу с углубленным изучением английского языка", а сам на английском "ни бельмеса, ни гу-гу".
А вдруг из-за этого вашего закона в ВУЗ не поступит будущий президент?
Где у вас совесть????
 показати весь коментар
 
 
Все зрозуміло. ЗНО зменшує корупцію при вступі. А тепер буде "іспит". І от за нього треба буде заплатити. Совок повертається.
 показати весь коментар
 
То что сейчас озвучено -галиматья коррупционная.-300%. В каждом пункте заложены гроши абитуриента.Государство просто хочет украинцев не допустить к высшему образованию.Все эти хотелки требуют увеличение часов иностранного,начиная с садика.А Учителя?.В Непрофильных вузах иностранные языки сократили до минимума.У студентов более 2х пар в день, по любым предметам. практически не бывает.Выши не хотят тратиться на студентов.Кругом не обучение,а профанация и взятки.Сократили преподавателей и зарплаты
 показати весь коментар
 

1. І скільки дітей не філологів, зі здібностями до точних і природничих наук ці зе-дебіли відсікли від вищої освіти в Україні?
2. Чи хоча би 10 відсотків депутатів здасть екзамен по англійський (мокшанську не пропунувати)
 показати весь коментар
 
і відмінили екзамен з української мови для держслужбовців...
 показати весь коментар
 
 
"Существенно упрощается процедура лицензирования в сфере высшего образования, отменяется лицензирование около ста специальностей... законопроектом предусмотрено расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий, введение мотивационного письма при вступлении"
Источник: https://censor.net.ua/n3159165

"Умные не нужны, нужны верные"( братья Стругацкие, "Трудно быть богом")
 показати весь коментар
 
Иностранный язык - обязательно. Чтобы каждый молодой специалист, по окончании ВУЗа, мог свободно трудоустроиться в другой, нормальной, стране.
 показати весь коментар
 
 
Один вопрос - школьные-институтские экзамены это пререгатива парламента? Других проблем у них нет?
 показати весь коментар
 
Скоро без знання англійської і івриту в Україні роботи не знайдеш...
 показати весь коментар
 
...для того чтобы экзамен сдавать по аглицкому к примеру, нужно посмотреть на уровень его преподавания в сельских , да и не только в них....я своему сыну в начальных классах года 4 сам "преподавал", училки такой не было в ихней сельской школе да и сейчас нет...сама по себе мысль хорошая, но к реализации ее много лет пройти должно. А тут еще у барыг зеленых вопрос продажи земли в туманкуватых бошках засверлил последнюю извилину, землю помещику продать из-за нужды беспросветной по дешевке,.... и куда крестьянину податься?, только в наймы...шевченково -..ними на панщыну идуть , щэ й диточок своих вэдуть.. -нэ за горамы, а еще если и безвиз закроют, вашше кабздец. Доборолась Украина до самого краю кажется....выше кто- то фото запостил с надписью...в твоий хати сыдыть ворог и смиеться з тебэ....Шевченко таки пророком был...
 показати весь коментар
 
К сожалению деградация будет продолжатся !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору