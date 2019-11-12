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 Політика України, За кордоном
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Все про:Північний потік (389) Кулеба Дмитро (171)

 Шансів зупинити будівництво "Північного потоку-2" не було, - Кулеба

Другим етапом боротьби України та її партнерів проти газопроводу "Північний потік - 2" має бути його виключення з юрисдикції Третього енергетичного пакету, заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Шансів зупинити будівництво газопроводу "Північний потік - 2" не було. Таку думку в інтерв'ю "РБК-Україна" висловив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Німеччина, наймогутніша держава Європейського Союзу й одна з наймогутніших держав світу, ухвалила рішення будувати. Росіяни вирішили будувати. Вони домовилися про те, що вони побудують. Тому питань було два: як швидко вони його побудують і якими нормами буде регулюватися те, що вони побудують", - нагадав Кулеба.

Він висловив думку, що Україна зі своїми партнерами зуміла максимально затягнути будівництво.

"Їм же було принципово все добудувати ще цього року, щоб розв'язати собі повністю руки, відірватися від українського транзиту, максимально послабити наші позиції і помахати нам ручкою", - зазначив віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор "Північного потоку-2" подав до суду на ЄС

За його словами, другий етап боротьби - виключити "Північний потік - 2" з юрисдикції Третього енергетичного пакету.

"Але навіть коли газ піде по "Північному потоку - 2" - це не означає, що буде кінець боротьби. У нас є приклад газопроводу OPAL, з яким у них все було добре і всі питання вирішені, а в результаті суд Європейського Союзу обмежив використання його потужностей. Я за те, щоб завжди боротися до кінця, і навіть якщо настане кінець, все одно продовжувати боротися", - додав Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159163
 
 
 Топ коментарі
 
При Порошенко 5 лет не могли построить СП-2. Но только к власти пришла шмаркля, то сразу считай построили!!! Шансов остановить строительство "Северного потока-2" не было, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4684
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При свинорылом 70% было готово.
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А где же боевые пловцы ??? Блин когда такое читаешь охереваешь !!! Блин один ЯО просрал потому что не было возможности . второй Крым просрал не было возможности Ахметов Донбасс просрал опять не было возможности -- да идите вы нахер продажные твари Шансів зупинити будівництво "Північного потоку-2" не було, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5451
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Вот здесь много моих друзей кто ответил за ЯО разоружение ? Кто ответил за Крым ? КТО ответил за Донбасс ,? Одна личная охрана ахметки могла легко все остановить !!! Вы можете пононосить парашу и зеленого но от правды не уйти почему так ???
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Оце точно. Все, за що берет ся ця команда, перетворюється у зелену гидку субстанції. І це не болото. А Кулеба лукавить. Боролоюася попередня команда. Цій - пофігу. Вони Шевченкове "Борітеся - поборете" Не вчили. Про "Вам Бог помагає" - не вірять. Тому і маємо зараз у геополітиці таку безрадісну картину.
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При Порошенко 5 лет не могли построить СП-2. Но только к власти пришла шмаркля, то сразу считай построили!!! Шансов остановить строительство "Северного потока-2" не было, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4684
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да хоть 99%. А вот при зебобе будет построено на 100%
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Більше того, з правлінням свиночолого співпала реанімація планів побудови цих 2 голік Сєвпотока, до того проект був заморожений.
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Не так. При порошенко начали выдавать разрешения и строить.
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Ну да, нужно порадоваться за кацапов, что они обрели энергетическую независимость от кровожадных украинцев Шансов остановить строительство "Северного потока-2" не было, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3557
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"Газові війни" - це для скормлювання гоям через зомбіящик, а рулящі пацани роблять бізнес.
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А ты пытался, шмаркля? вы с самого начала все разрушили, а потом констатируете, что шансов нет. Шансы были, только ты и твой упоротый скоморох все испоганили.
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Чтобы чего-то достичь, нужно хотеть и уметь.

Вы, сопли зелёные, не хотите и не умеете
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У них другая задача - не дразнить хутина.
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Лично моё мнение, что их основная задача - раздразнить население и устроить внутренний хаос. Желательно с массовым кровопролитием.

И вот тогда ....
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И что тог да ??? В Днепре будет кацарылым писец Шансів зупинити будівництво "Північного потоку-2" не було, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2262
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В Днепре тогда будет кацарылый писец

и вывески "Пенсионный фонд Российской Федерации"
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таких шансов как у вас ни у кого не было, вы сами ничего не сделали и то что есть уничтожаете.
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Дка тут с такой властью капитулянтов вообще никаких шансов в никаких направлениях для Украины нету. В мире не дураки сидят. Все видят что Зештанмаер не сегодня-завтра капитулирует и ляжет под Рашку и им нужно строить свои страны и ихние интересы.
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Опять туп ые отмазки, тупые люди, тупой парламент, боже.. Это какой то Сюр
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Не-умок,а компенсацию нам разве за северный поток не заплатят? Нет ?
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Чому мовчить "сивочолий гетьман"? Де його виступ, як з приводу української мови, наприклад
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Да и так понятно было, что достроят, если даже американцы помешать не смогли.
Обойдемся без их газа, давно пора уже с зависимостью этой заканчивать.
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Великий Пеца мог бы остановить СП2 -мантра порохососов
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Американцы могли заблочить через санкции,ни видимо после прихода к власти Зебила(благодаря "мудрому" украинскому народу) они забили на нас болт.
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