 Ексспівробітники управління спецрозслідування ГПУ оскаржують своє звільнення в Окружному адмінсуді

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло три позови від звільнених працівників управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, в яких позивачі просять суд поновити їх на посадах. Зокрема, до суду звернулись заступник начальника управління спецрозслідувань ГПУ Юрій Безщасний, начальник третього слідчого відділу Андрій Демяненко та його заступник Роман Крупка. Відповідачем у позовах визначено Генеральну прокуратуру України", - йдеться в повідомленні.

Позивачі також просять суд стягнути з ГПУ заробіток за час вимушеного прогулу, витрати на правову допомогу і судовий збір.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративних справах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк подав позов на Рябошапку за своє незаконне звільнення

Нагадаємо, своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва оскаржує і Сергій Горбатюк, якого нещодавно звільнили з посади начальника управління спецрозслідування Генеральної прокуратури України.

23 жовтня стало відомо, що ГПУ звільнила начальника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Він вів справи про злочини на Майдані.

Горбатюк заявив, що рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення незаконне.