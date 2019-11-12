 Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не втомлююсь повторювати, що будь-які гарні зміни в системі освіти потребують дуже багато часу. Тому що система сама по собі дуже повільна, доволі консервативна і зміни в ній відбуваються дуже повільно. Тому я не бачу жодного сенсу нівелювати здобутки нової української школи, яка була розпочата попереднім урядом, і не продовжувати її", - зазначила Новосад.

На її думку, ця реформа вже дала результати.

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"Це реформа, яка має суспільну довіру, має певні проміжні результати, яким ще імплементуватися як мінімум років 10", - зазначила міністерка.

"Але безперечно, у нас є додаткові пріоритети, які ми плануємо реалізовувати. Вони стосуються і дошкілля, і професійної освіти, і вищої освіти. І, безперечно, є ряд відмінностей, які ми будемо впроваджувати. Зокрема у сфері вищої освіти", - додала Новосад.

Повне інтерв'ю з Ганною Новосад читайте тут.