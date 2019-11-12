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 Політика України, Суспільство
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Все про:освіта (645) реформи (1723) Гриневич (333) Новосад (32)

 Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад

Реформа освіти, яку запустив попередній уряд, буде продовжена новою міністеркою освіти Ганною Новосад.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не втомлююсь повторювати, що будь-які гарні зміни в системі освіти потребують дуже багато часу. Тому що система сама по собі дуже повільна, доволі консервативна і зміни в ній відбуваються дуже повільно. Тому я не бачу жодного сенсу нівелювати здобутки нової української школи, яка була розпочата попереднім урядом, і не продовжувати її", - зазначила Новосад.

На її думку, ця реформа вже дала результати.

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"Це реформа, яка має суспільну довіру, має певні проміжні результати, яким ще імплементуватися як мінімум років 10", - зазначила міністерка.

"Але безперечно, у нас є додаткові пріоритети, які ми плануємо реалізовувати. Вони стосуються і дошкілля, і професійної освіти, і вищої освіти. І, безперечно, є ряд відмінностей, які ми будемо впроваджувати. Зокрема у сфері вищої освіти", - додала Новосад.

Повне інтерв'ю з Ганною Новосад читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159160
 
 
 Топ коментарі
 
Что бы голосовать за слух народа хватит и трех классов вечерней-приходской школы Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 5343
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я щас аж слезу пустил Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 6512 меньше в фейсбуке всякой херни репости Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 4863
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а ты её как раньше оценивал ?
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Что бы голосовать за слух народа хватит и трех классов вечерней-приходской школы Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 5343
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а сейчас чё вдруг приспичило ?

Кстати, те, кто попал под реформу Гриневич, ещё не имеют права голоса,

так что Маккартни ты тупой вопрос задал.
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напиши лучше Маккартни, что он тупой комментарий написал Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 1724
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Маккартни написал очень правильный комментарий.

Потому что для того, чтобы руководить страной могли профаны и бездари, необходимы профаны и бездари.

Умные и образованные таких бы, как сейчас, не выбрали бы.
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а кто там вообще соответствует занимаемой должности, кроме Нафтогаза ?
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Інтелектуалів вибирають інтелектуали...Нелохів вибирають лохи ..
Нелох перед лохторатом:
Мысль такая - я классный пацан!
На самом деле:
Я послал нах МВФ, набрал кредитов вместо 3% по 20% (причем у своих же олигархов), но я классный пацан!
При мне бардак во внешней и внутренней политике, об Украину вытирают ноги, но я классный пацан!
Моя зеленая команда состоит из долбней и предателей, но я классный пацан!
При мне инвесторы стали подумывать, куда бы свалить из Украины, но я классный пацан!
При мне растут тарифы, но я классный пацан!
И еще много, много, много про...бов (допишите пожалуйста), но Я КЛАССНЫЙ ПАЦАН!
Квартал рассчитывает на молодежь.
Молодежь ЖКХ не платит (тарифы не важны), до пенсии ей далеко (размер пенсий не важен), болеет мало (медреформа мало-актуальна).
Но почему молодежи нравятся эти гопники, а не Вакарчук?
Почему молодежь предпочитает клоуна-гопника, а не музыканта с дипломом Стэнфорда?
Почему молодежь предпочитает косноязычного клоуна, а не Вакарчука, свободно владеющего украинским и английским языком?
Почему молодежи нравится не европейски образованный человек, а неуч?
Вот в чем вопрос.
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потому что неуч - это собирательный образ молодого человека, для которого знания - это не закон Ньютона, а что Вася Пупкин прокомментировал в Инстаграмме + "громкие" слова - Тесла, диджитализация и пр.
Главное не знания а сигнал "чуваки, я свой".
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чего вам с Маккартни не нравится? наслаждайтесь продолжением реформы Гриневич, надейтесь, что те, кто далее получат право голоса (после окончания школ) проголосуют за ПеПо Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 841
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Якихось досягнень школи щось не помітно. Треба казати які досягнення, а потім вже про те, що продовжено. Скоріше вона сама не знає, що меле.
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А каких тебе досягнень хотелось бы увидеть за год после начала многолетней реформы ?
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ну хоть под этой новостью не будет агрессии и хамства с разжиганием ненависти между украинцами?..... Давайте я вам про хорошее расскажу ... я с Донбасса . пост свой с фб перепечатаю ... улыбнитесь. ))) "Забежал в наш маленький продуктовый магазинчик на районе, а там небольшая очередь из соседей по-улице ... все ж учились в одной школе .. худо-бедно , но друг-друга знаем .. И тут впереди стоит женщина с двумя дочками .. младшей лет 7-8 , а старшей лет 10-11 .. А я ее помню еще по 2014-му .. как она политинформации в этом же магазинчике читала про бендер-фашиздов, Украина искусственно созданная страна ... и т.д и т.п ... А тут младшенькая девочка ее за руку дергает и просит какую-то газировку купить ... а потом довольная что мама согласилась, вдруг начала просить ее чтоб они сегодня говорили на мове дома ... и мама разрешила им веночки одеть с сестрой ))))) и вот это детское дергание за рукав куртки и молящие лукавые детские глазки были просто прекрасны ))))))))"
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я щас аж слезу пустил Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 6512 меньше в фейсбуке всякой херни репости Реформа образования, начатая Гриневич, имеет результат и будет продолжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 4863
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Давайте я вам про хорошее расскажу ... я с Донбасса



Та ты шо !!!!!!!!!!!!!!!

А все раньше думали, что ты со Львова ))))))))))))))))))))
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Ппц хорошая новость, да? Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 1160 в голосину сейчас просто Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 3188
Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад - Цензор.НЕТ 9708
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в клочья порвал он нас этим рассказом
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ви мабуть порохоботи ... і чим ви відрізняєтеся від кремлеботів? ... вас так само бісить що діти у ватних батьків на Донбасі полюбили українську мову та культуру .... ви огидні
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та діти прекрасні, до них питань нема.

а от до тебе, лугандонець перефарбований, питань багато.
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лугандонець? ... і чим ти відрізняєшся від *********? ... нічим
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павернить Грыневичь!!!!!!Зрада!! Уси на Майдан!!!
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А ти сумнівався? Воно "хворе на голову", років з п"ять... Спочатку ревіло про "зраду", ********** білим стягом з "червоною сракою", а коли ВАНА "всралася", по "перевзулося" у повітрі і "позеленіло"..........
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Пруф есть, относительно "ревило про зраду 5 рокив" или это твои галлюцинации, инвалид?
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А ти "проведи референдум" на Цензорі... У твого "божка" теперішнього, "референдум" - улюблене "рятівне коло"... І люди тобі дадуть відповідь... І буде не просто "пруф", а "об"єктивна думка суспільства..".
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Херня виходить. Всі реформи (окрім поліції), розпочаті попереднім урядом були успішними, і нинішній уряд буде їх продовжувати.
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о чем базар... если все годы независимости страны одни реформы, то в этом борделе надо не кровати переставлять, а менять обслуживающий персонал...
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