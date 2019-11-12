 Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я не втомлююсь повторювати, що будь-які гарні зміни в системі освіти потребують дуже багато часу. Тому що система сама по собі дуже повільна, доволі консервативна і зміни в ній відбуваються дуже повільно. Тому я не бачу жодного сенсу нівелювати здобутки нової української школи, яка була розпочата попереднім урядом, і не продовжувати її", - зазначила Новосад.
На її думку, ця реформа вже дала результати.
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"Це реформа, яка має суспільну довіру, має певні проміжні результати, яким ще імплементуватися як мінімум років 10", - зазначила міністерка.
"Але безперечно, у нас є додаткові пріоритети, які ми плануємо реалізовувати. Вони стосуються і дошкілля, і професійної освіти, і вищої освіти. І, безперечно, є ряд відмінностей, які ми будемо впроваджувати. Зокрема у сфері вищої освіти", - додала Новосад.
Повне інтерв'ю з Ганною Новосад читайте тут.
Кстати, те, кто попал под реформу Гриневич, ещё не имеют права голоса,
так что Маккартни ты тупой вопрос задал.
Потому что для того, чтобы руководить страной могли профаны и бездари, необходимы профаны и бездари.
Умные и образованные таких бы, как сейчас, не выбрали бы.
Нелох перед лохторатом:
Мысль такая - я классный пацан!
На самом деле:
Я послал нах МВФ, набрал кредитов вместо 3% по 20% (причем у своих же олигархов), но я классный пацан!
При мне бардак во внешней и внутренней политике, об Украину вытирают ноги, но я классный пацан!
Моя зеленая команда состоит из долбней и предателей, но я классный пацан!
При мне инвесторы стали подумывать, куда бы свалить из Украины, но я классный пацан!
При мне растут тарифы, но я классный пацан!
И еще много, много, много про...бов (допишите пожалуйста), но Я КЛАССНЫЙ ПАЦАН!
Квартал рассчитывает на молодежь.
Молодежь ЖКХ не платит (тарифы не важны), до пенсии ей далеко (размер пенсий не важен), болеет мало (медреформа мало-актуальна).
Но почему молодежи нравятся эти гопники, а не Вакарчук?
Почему молодежь предпочитает клоуна-гопника, а не музыканта с дипломом Стэнфорда?
Почему молодежь предпочитает косноязычного клоуна, а не Вакарчука, свободно владеющего украинским и английским языком?
Почему молодежи нравится не европейски образованный человек, а неуч?
Вот в чем вопрос.
Главное не знания а сигнал "чуваки, я свой".
Та ты шо !!!!!!!!!!!!!!!
А все раньше думали, что ты со Львова ))))))))))))))))))))
а от до тебе, лугандонець перефарбований, питань багато.