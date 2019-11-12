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 Політика України
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Все про:Зеленський (3534) Назарбаєв (34) Путін (11305)

 Путін не проти зустрічі із Зеленським, але без належної підготовки вона принесе мало користі, - Пєсков про ідею Назарбаєва

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва організувати зустріч російського лідера Володимира Путіна з українським колегою Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс" у вівторок, 12 листопада.

"Безумовно, Путін сам говорив, що він ніколи не відмовляється від подібних зустрічей і від цієї зустрічі теж, але вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі, вона має бути добре підготовлена. У зв'язку з цим зараз ми всі концентруємося на підготовці до процесу "нормандського формату", - сказав прессекретар президента РФ.

Так на прохання журналістів він прокоментував пропозицію Назарбаєва про зустріч двох президентів у Казахстані і відповів на запитання про те, чи згоден Путін на ці переговори.

Пєсков висловив вдячність першому президентові Казахстану і дав високу оцінку зусиллям казахстанських партнерів "в плані налагодження російсько-українських відносин". Прессекретар нагадав, що Путін є прихильником "реанімації" цих відносин і повернення їх у нормальне русло. Але разом з тим, підкреслив Пєсков, "це неможливо зробити без взаємності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо мета - обговорити особливий статус Донбасу, то зустрічатися немає сенсу, - Верещук щодо пропозиції Назарбаєва стосовно зустрічі Зеленського і Путіна "тет-а-тет"

Говорячи про підготовку зустрічі в "нормандському форматі", він підкреслив, що в Кремлі "вітають і позитивно оцінюють" розведення сил, що відбувається в Золотому і Петрівському.

"Вважаємо, що це виконання раніше взятих зобов'язань має бути продовжене, що стане дуже важливим елементом в плані підготовки зустрічі в "нормандському форматі", - сказав Пєсков.

У зв'язку з пропозицією про зустріч у Казахстані Пєскова також запитали, чи згодні в Кремлі з тезою про те, що "проблема вирішується тільки між двома державами" - Росією і Україною.

"Проблема в плані відновлення двосторонніх відносин - так, безумовно, тільки між двома державами. Проблема в плані врегулювання на південному сході України вирішується самою Україною і не може вирішуватися між Києвом і Москвою, бо Москва не є стороною цього конфлікту. В цьому випадку, звичайно, набагато ефективніше ця проблема вирішувалася б за допомогою прямих контактів між Києвом і представниками самопроголошених республік", - підкреслив Пєсков.

Також читайте: Зеленський намагається домовитися з Путіним, бо цього хочуть українці, - Пристайко

Раніше у вівторок Назарбаєв висловив переконання, що Путін і Зеленський зможуть домовитися про врегулювання ситуації на сході України під час особистої зустрічі, і запропонував провести її на території Казахстану.

"Я вже отримав згоду Зеленського на зустріч тет-а-тет, про це повідомив президенту Росії. Тепер подивимося. Якщо нейтральний майданчик потрібний, я запропонував Казахстан", - сказав Назарбаєв, виступаючи на п'ятому засіданні політичного форуму "Астана клуб" у столиці Казахстану .

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159156
 
 
 Топ коментарі
 
Поршенко - президент войны. Зеленский - президент мира!!! Все правильно делает Владимир Ссаныч с разводом войск. Ведь где это видано, что бы в 21 веке стреляли в мышебратьев?
Люди должны заниматься искусством, развитием, творчеством, смотреть квартал и скотов, и смеяться с глупого юмора. А не воевать и не убивать!!! По этому нужно извиниться перед
лугондонцами, привязать к столбу Ирину Довгань еще раз, пустить воду в крысм, там же наши люди!!! Зачем тратить миллиарды денег на войну, если их можно пустить в социальную сферу для развития экономики? Да и вообще: кормить чужую армию дешевле чем свою!!! По мнению зебилов, а зебилы это движущая сила в Украине, 73 % не могут ошибаться!!! Хуже не будет!!!
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скажи мне пожалуйста, зомби с куском засохшего говна вместо мозга, каким образом ты бы освободил донбасс на месте пороха?
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Поршенко - президент войны. Зеленский - президент мира!!! Все правильно делает Владимир Ссаныч с разводом войск. Ведь где это видано, что бы в 21 веке стреляли в мышебратьев?
Люди должны заниматься искусством, развитием, творчеством, смотреть квартал и скотов, и смеяться с глупого юмора. А не воевать и не убивать!!! По этому нужно извиниться перед
лугондонцами, привязать к столбу Ирину Довгань еще раз, пустить воду в крысм, там же наши люди!!! Зачем тратить миллиарды денег на войну, если их можно пустить в социальную сферу для развития экономики? Да и вообще: кормить чужую армию дешевле чем свою!!! По мнению зебилов, а зебилы это движущая сила в Украине, 73 % не могут ошибаться!!! Хуже не будет!!!
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Если бы Пеца был президентом войны то уже давно Донбас освободили бы,а так только балаболил пять лет и породил порохососов
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скажи мне пожалуйста, зомби с куском засохшего говна вместо мозга, каким образом ты бы освободил донбасс на месте пороха?
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так освободим -вас, зебанатов, вперед на минные поля, а еще останетесь то и в бой погоним, с бомбами на шее, как шахидов -вот и будет от зебанутых польза)
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так они сразу в пункт приема метала побегут, дополнительная шрапнель получится
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"мышебратья": 73% x 2 = 146%. два дебила - это сила.
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Что, опять эта чёртовая депиляция!? Путин не против встречи с Зеленским, но без хорошей подготовки она принесет мало пользы, - Песков об идее Назарбаева - Цензор.НЕТ 5532
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зЕ нужно научится правильно стоять на коленях, нарисовать красиво линию где - то посередине и приготовить музикальний номер на рояле.
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Назарбаев озвучил просьбу хремля. Он сам бы не влез - бо опытный.
РЕШИЛИ ПОДПЛЬШЕ ОТ ЕС УКРАИНУ НАПУГАТЬ И ОБРАБОТАТЬ
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Помнится как янек залетел по дороге в Сочи . С ТЕХ ПОР В УКРАИНЕ ИЗГОЙ.
Так и с ЗЕ будет, если оторвется от Европы . ВЫГОНИМ НА ФИК
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Писков-- ПНХ а Назарбаев нормальный полностью!!! Но Я считаю встреча Должа быть в Нормандском формате ьь Путін не проти зустрічі із Зеленським, але без належної підготовки вона принесе мало користі, - Пєсков про ідею Назарбаєва - Цензор.НЕТ 672
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"Реанимации" этих отношений и возвращения их в нормальное русло". От фраз смердит лаптями и трупом совка.
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А что, в гардеробе моли туфли на каблуках закончились? Или косметолог заболел?
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Зеленский на коли ставит Украину перед путиным. Люди очнитесь мать вашу!
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Пу...н хоче від ВОЗіка капітуляцію України до нормандської зустрічі, а для зустрічі залишаться формальності - підпистати кілька документів, пару речень всього-на-всього.
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Саме капітуляція і називається "підготовленим документом", на чому наполягают кацапи, дивлячись на те як тупий нелох зливає Україну тільки заради можливості зустрічі.
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Можете своего агента ******* забрать к себе с вещами. Нам такое ЧМО предательское не нужно. И так уже понятно накого Оно работает и что оно там подпишет.
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якщо ссанич піде на цю зустріч з ******, то сам стане *********
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Це той,що від жарту на Прямому так встявся,що "рошен" на синюльку переписав?
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Тет-а-тет дайте ему наконец-то , чтобы быстрее покончить с плеснью
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Мордор не причем ихтамнет на донбассе а Казахстан хочет помирить бред сумасшедшего
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песков прав. зебенят еще не совсем приготовили к капитуляции.
надо еще чуть чуть
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По и Ботов свиновальцев
В Казахстан отправим смальцем,
А в хамаме казахстаньем-
Пи"ку на х"ла натянем.
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исключено.
они там минет монике испортят и путя с казахом останутся недовольны гастролями клоуна
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У нас Байден Трампа клоуном назвал.Зеля сочтёт такоё сравнение с Трмпом за честь,ведь клоуны всегда в радость.Даже в Мае ваш Янтар в ФБ написал:"Мародёр не пройдёт-выберем клоуна-хоть посмеемся" Так чего возмущаетесь-патриоты вас опустили-сглатывайте.И при чёмь здесь клоун-будьте реалистами-народ потянется.
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а патриоты это Хто?
украину действительно опустили
ну а против вашего рыжего клоуна уж начали процедуру....
так что ваша очередь глотать
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Пока-что глотают у Трампа осльі-три года,аж к горлу подкатило- кричат"импичме-ме-мент,а воз и ньіне там.Пока слон отощает-осел 80-и летний сдохнет.Первьім президентом,которьій подписал помощь Украине вооружением стал(!) Трамп-так запишут историки.А кого запишут Х"лом?
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тебя запишут...
ну а про первую подпись. ты ошибся...
как всегда и все зебилы
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Хорошей подготовки для них так понимаю капитуляция страны ну ну только лох 42 может повестись на такое
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Встреча "должна быть хорошо подготовлена", путину прежде всего нужно кого-нибудь захватить в заложники, устроить провокацию, совершить военные, диверсионные действия и т.п.
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Эдак бубочку окучивают со всех сторон, типа ну не получится капитулировать на нормандской групповушке, так не беда, казахские сутенеры готовы организовать бубочке приватную встречу с вип-клиентом в Казахстане, где бубочка сможет продемонстрировать все свое миролюбие и стояние на коленях в полном объеме.
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Ясен пень,что это желание кремля и скорее всего путин хочет избежать при встрече в "нормандском формате" нежелательных тем .Вот в этом вся суть этой встречи.имхо
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а Петручио обкакался встречаться..
серун- одним словом..
только на словах - храбрец..
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Читаешь коменты, впечатление -богата Украина обезбашенными пи-доболами,которые лезут в сеть и выплёскивают тонны дерьма. Потому и страдаем,что много глупцов и нет единства в обществе.
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