 Путін не проти зустрічі із Зеленським, але без належної підготовки вона принесе мало користі, - Пєсков про ідею Назарбаєва

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс" у вівторок, 12 листопада.

"Безумовно, Путін сам говорив, що він ніколи не відмовляється від подібних зустрічей і від цієї зустрічі теж, але вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі, вона має бути добре підготовлена. У зв'язку з цим зараз ми всі концентруємося на підготовці до процесу "нормандського формату", - сказав прессекретар президента РФ.

Так на прохання журналістів він прокоментував пропозицію Назарбаєва про зустріч двох президентів у Казахстані і відповів на запитання про те, чи згоден Путін на ці переговори.

Пєсков висловив вдячність першому президентові Казахстану і дав високу оцінку зусиллям казахстанських партнерів "в плані налагодження російсько-українських відносин". Прессекретар нагадав, що Путін є прихильником "реанімації" цих відносин і повернення їх у нормальне русло. Але разом з тим, підкреслив Пєсков, "це неможливо зробити без взаємності".

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Говорячи про підготовку зустрічі в "нормандському форматі", він підкреслив, що в Кремлі "вітають і позитивно оцінюють" розведення сил, що відбувається в Золотому і Петрівському.

"Вважаємо, що це виконання раніше взятих зобов'язань має бути продовжене, що стане дуже важливим елементом в плані підготовки зустрічі в "нормандському форматі", - сказав Пєсков.

У зв'язку з пропозицією про зустріч у Казахстані Пєскова також запитали, чи згодні в Кремлі з тезою про те, що "проблема вирішується тільки між двома державами" - Росією і Україною.

"Проблема в плані відновлення двосторонніх відносин - так, безумовно, тільки між двома державами. Проблема в плані врегулювання на південному сході України вирішується самою Україною і не може вирішуватися між Києвом і Москвою, бо Москва не є стороною цього конфлікту. В цьому випадку, звичайно, набагато ефективніше ця проблема вирішувалася б за допомогою прямих контактів між Києвом і представниками самопроголошених республік", - підкреслив Пєсков.

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Раніше у вівторок Назарбаєв висловив переконання, що Путін і Зеленський зможуть домовитися про врегулювання ситуації на сході України під час особистої зустрічі, і запропонував провести її на території Казахстану.

"Я вже отримав згоду Зеленського на зустріч тет-а-тет, про це повідомив президенту Росії. Тепер подивимося. Якщо нейтральний майданчик потрібний, я запропонував Казахстан", - сказав Назарбаєв, виступаючи на п'ятому засіданні політичного форуму "Астана клуб" у столиці Казахстану .