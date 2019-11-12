 Нардепи від СН "кнопкодавили через дурість", хотіли спробувати, що це таке, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "LIGA.net".
На запитання журналіста, чому "кнопкодавів" не вигнали з партії, Арахамія відповів: "Тому що це випадково. Це кнопкодавство через дурість. ... Я зараз серйозно. Я з ними розмовляв кілька годин".
"Людина вийшла із залу, повернулася, а їй кажуть:"Я за тебе проголосував". Він питає:"А навіщо?". У нас там було 270 голосів. Не було пріоритетності у цього законопроєкту чи прохання допомогти. Просто людина хотіла спробувати, що це таке", - пояснив Арахамія.
За словами голови фракції, постало питання: видалити два голоси, які можуть бути важливі для потрібних державі реформ, чи покарати людей, які через дурість натиснули не свою кнопку.
Крім того, Арахамія підкреслив, що якщо людина вдруге "через дурість" натисне, то "тоді точно видалимо. Другий раз вже не може бути через дурість".
Глава фракції зауважив, що за кнопкодавство доволі немаленький штраф.
"Більшість депутатів - дуже скромні з точки зору свого капіталу. Для них заплатити 50 000 - 60 000 штрафу - немаленькі гроші", - зазначив він.
Нагадаємо, перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді нового скликання стався 3 вересня. У кнопкодавстві викрили нардепа від "Слуги народу", мажоритарника з округу №156 в Рівненській області Сергія Литвиненка.
12 вересня активісти руху "Чесно" зафіксували неперсональне голосування з боку представниці фракції партії "Слуга народу" Олени Копанчук.
Было, было:
Скажите, а нормальные люди среди Слуг Народа есть?
В смысле - вменяемые?
Им забивают информационное пространство, чтобы об их серьезных делишках лохторат не разузнал.
Дела идут серьезные.
В РФ заканчиваются деньги для охлоса.
ЛДНР нужно срочно втиснуть в Украину за украинский счет, и без последствий для орков.
Тут не только по куполу Рады бегать будешь, а вся шаурму сожрешь от нервности.
Дурний розумного, а п'яний тверезого не любить.
І така є: Не бійся розумного ворога, а бійся дурного приятеля.
Тут схоже на те, що головний слуха народу приховав, що він дурак.
а если оно завтра захочет посмотреть как внутри устроен ара-хамия?
( ну, по дурости... и хорошо если ...скажем так ...пальцем...а если скальпелем?)
термин "по дурости"... должен снимать все вопросы? или как бы.... наоборот
а если уж совсем "палево" - мы ж не хотели )))) или - ну мы же хотели как лучше))))
это все видимо синоним слову - случайно...нечаянно (я не хотел, не знал, не думал)...
но! но это не должно снимать вину - это ж не детский сад...где только учат как себя вести и отвечать за свои поступки...
это "азы" депутатской работы...и о них они не могли не знать!!!
(а косить по идиотов или впавших в детство... надо в другом месте)
А зачем вы дураков в нардепы "проталкивали?... Надо было "умных" продвигать.. (Правда, тогда вам было-бы, хуже.... "Умные" ваши "10% "нелетальных ошибок" раскусили-бы быстрее, и давить начали-бы, не "кнопки", а вас......).
Скажіть, невже ВР- це дитсадок для дітей з вадами розвитку?
- просто хотел попробовать, что это такое!(с)73%
- Ваш депутат снимал проституток в ВР!!!
- просто хотел попробовать, что это такое!(с)73%
- Ваш депутат водит авто бухим!!!
- просто хотел попробовать, что это такое!(с)73%
- Ваш депутат изнасиловал свинью!!!
- просто хотел попробовать, что это такое!(с)73%
Просто дно...