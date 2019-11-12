 Нардепи від СН "кнопкодавили через дурість", хотіли спробувати, що це таке, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "LIGA.net".

На запитання журналіста, чому "кнопкодавів" не вигнали з партії, Арахамія відповів: "Тому що це випадково. Це кнопкодавство через дурість. ... Я зараз серйозно. Я з ними розмовляв кілька годин".

"Людина вийшла із залу, повернулася, а їй кажуть:"Я за тебе проголосував". Він питає:"А навіщо?". У нас там було 270 голосів. Не було пріоритетності у цього законопроєкту чи прохання допомогти. Просто людина хотіла спробувати, що це таке", - пояснив Арахамія.

За словами голови фракції, постало питання: видалити два голоси, які можуть бути важливі для потрібних державі реформ, чи покарати людей, які через дурість натиснули не свою кнопку.

Крім того, Арахамія підкреслив, що якщо людина вдруге "через дурість" натисне, то "тоді точно видалимо. Другий раз вже не може бути через дурість".

Глава фракції зауважив, що за кнопкодавство доволі немаленький штраф.

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"Більшість депутатів - дуже скромні з точки зору свого капіталу. Для них заплатити 50 000 - 60 000 штрафу - немаленькі гроші", - зазначив він.

Нагадаємо, перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді нового скликання стався 3 вересня. У кнопкодавстві викрили нардепа від "Слуги народу", мажоритарника з округу №156 в Рівненській області Сергія Литвиненка.

12 вересня активісти руху "Чесно" зафіксували неперсональне голосування з боку представниці фракції партії "Слуга народу" Олени Копанчук.