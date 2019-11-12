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 Політика України
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Все про:ВР (6037) Арахамія (113) кнопкодавство (37) Слуга народу (453)

 Нардепи від СН "кнопкодавили через дурість", хотіли спробувати, що це таке, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутати президентської партії "кнопкодавили через дурість".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "LIGA.net".

На запитання журналіста, чому "кнопкодавів" не вигнали з партії, Арахамія відповів: "Тому що це випадково. Це кнопкодавство через дурість. ... Я зараз серйозно. Я з ними розмовляв кілька годин".

"Людина вийшла із залу, повернулася, а їй кажуть:"Я за тебе проголосував". Він питає:"А навіщо?". У нас там було 270 голосів. Не було пріоритетності у цього законопроєкту чи прохання допомогти. Просто людина хотіла спробувати, що це таке", - пояснив Арахамія.

За словами голови фракції, постало питання: видалити два голоси, які можуть бути важливі для потрібних державі реформ, чи покарати людей, які через дурість натиснули не свою кнопку.

Крім того, Арахамія підкреслив, що якщо людина вдруге "через дурість" натисне, то "тоді точно видалимо. Другий раз вже не може бути через дурість".

Глава фракції зауважив, що за кнопкодавство доволі немаленький штраф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання з кнопкодавством може вирішити сенсорна кнопка, а не введення штрафів, - нардепка від "Голосу" Устінова

"Більшість депутатів - дуже скромні з точки зору свого капіталу. Для них заплатити 50 000 - 60 000 штрафу - немаленькі гроші", - зазначив він.

Нагадаємо, перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді нового скликання стався 3 вересня. У кнопкодавстві викрили нардепа від "Слуги народу", мажоритарника з округу №156 в Рівненській області Сергія Литвиненка.

12 вересня активісти руху "Чесно" зафіксували неперсональне голосування з боку представниці фракції партії "Слуга народу" Олени Копанчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159155
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так це пряме зізнання, що в парламент прийшли дурачки. Щоб погратися та пожартувати. Ну ще там... деякі непристойні дєлішкі.
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Боже, курва.. В мене собаки розумніші за тих Клоунів в ВР...
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По дурости можно попробовать уксус глотнуть, а чё?
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мне кажется, что туда брали тех, кто уже один раз глотал уксус
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із дуру депутат може із кобилою загулять,але що цікао здуру не знижають тарифи,не повишають європейські зарплатиі пенсії,а як якусь капость людям так з дуру,і депутати не міняются так і будуть дурковать все житя
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Не много ли дураков для одной партии?? Нардепи від СН "кнопкодавили через дурість", хотіли спробувати, що це таке, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4269
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Нормальна така відмазка як для пацієнта хворого на арахамію головного мозку.
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Глава фракции СН признается в ДУРОСТИ!!!!!!! большинства главной ветви власти ГОЛОСУЮЩЕЙ ЗА ЗАКОНЫ ДЛЯ СТРАНЫ !
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Хм... Так тогда яременко тоже с шалавой по дурости договаривался, а кива кий на телефон направлял (тьфу, поправлял)? Нардепы от СН "кнопкодавили по дурости", хотели попробовать, что это такое, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4319
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дурість в дурдомі лікується, хоча верховна зрада--саме це місце.
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чего же в Трускавце не поставили тренажеры?
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да накуреный . это по дурости . просто захотел попробовать что это такое Нардепы от СН "кнопкодавили по дурости", хотели попробовать, что это такое, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6626
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в этом году просто шикарный урожай мухоморов
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Это какой то звиздец... Что ещё будет сделано по дурости? Типа попробовать, типа "ух ты, а что это такое"?!!
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То кнопкодавят по дурости , то квартиры покупают в 90х , в домах построенных в двухтысячных , то с проститутками стоимость анала обсуждают для провокации журналистов . Интересные ребята . Вот как это называется ? Фантазерство , или пи&добольство ?
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Вседозволенность. Безнаказанность. Идиотизм нарида, желающего для себя от кого то, а чего и сами незнающих... Мояхатаскрайство, которым научились пользоваться пройдохи.
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Ну так це пряме зізнання, що в парламент прийшли дурачки. Щоб погратися та пожартувати. Ну ще там... деякі непристойні дєлішкі.
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Саме так - вони визнали, що у вищу законодавчу владу прийшли дурні. Боже, до чого вони докерують і що буде з країною?....
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а прыгнуть с крыши они не хотели . по дурости . чисто попробовать что такое свободное падение ? Нардепы от СН "кнопкодавили по дурости", хотели попробовать, что это такое, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5947
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а может, люстру им на головы уронить надо?
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НЕНУАШО? продолжение ролевых игр. Депутята не поняли, что страной не играют
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Вы зачем признали Крым кацапским? Да так по дурости, хотели глянуть что будет.
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Кнопкодавят по дурости, идут в политику по приколу. Шаурма, мля.
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"тупой и еще тупее"-дивиться другу серiю
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"*** вам в сраку", покупка проституток по телефону прямо из зала рады, теперь вот "кнопкодавили по дурости".
Скажите, а нормальные люди среди Слуг Народа есть?
В смысле - вменяемые?
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Ну так они завтра косяк забьют ради интересу или любопытства ради , а может им захочется страну просрать ради хохмы? Ау, лакеи , у вас есть хоть один в адеквате ?
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Это называется "информационный шум".
Им забивают информационное пространство, чтобы об их серьезных делишках лохторат не разузнал.
Дела идут серьезные.
В РФ заканчиваются деньги для охлоса.
ЛДНР нужно срочно втиснуть в Украину за украинский счет, и без последствий для орков.
Тут не только по куполу Рады бегать будешь, а вся шаурму сожрешь от нервности.
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Дурість-це основна риса депутатів сн, я так зрозумів.
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так дураков же понабирали, кто бы сомневался
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так а для чого було обирати дурнів? Та то зрозуміло, навіть українська приказка є:
Дурний розумного, а п'яний тверезого не любить.

І така є: Не бійся розумного ворога, а бійся дурного приятеля.

Тут схоже на те, що головний слуха народу приховав, що він дурак.
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Зебобики не знают что придумать......
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Уроды понавыбирали себе подобных. Что тут еще придумаешь...
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Тогда дураков надо менять, пока не поздно.
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Дать им всем по гранате. Пусть по дурости в рот засунут и чеку вынут. Просто чтобы попробовать, что из этого выйдет. Обезьяны, блд.
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*****, это открытое, просто через хохот признание, что считают нарид за быдло, даже шифроваться уже не нужно, схавают и так. Что ещё должно произойти, что случиться? Даже Всевышний обратится с рапортом о дебилизме зебуинов, покрывающих и зализывающих всё это ********, даже зарегистрирует его в Небесной Канцелярии- не, не покатит...
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незнание Закона не освобождает от ответственности (с)
а если оно завтра захочет посмотреть как внутри устроен ара-хамия?
( ну, по дурости... и хорошо если ...скажем так ...пальцем...а если скальпелем?)
термин "по дурости"... должен снимать все вопросы? или как бы.... наоборот
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Есть еще одно замечательное слово: "случайно".
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мои две доцюни, когда были маленькие, всегда говорили - оно само!
а если уж совсем "палево" - мы ж не хотели )))) или - ну мы же хотели как лучше))))
это все видимо синоним слову - случайно...нечаянно (я не хотел, не знал, не думал)...
но! но это не должно снимать вину - это ж не детский сад...где только учат как себя вести и отвечать за свои поступки...
это "азы" депутатской работы...и о них они не могли не знать!!!
(а косить по идиотов или впавших в детство... надо в другом месте)
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Арахамія, ти взагалі нормальний? Судячи з твоїх заяв, ти перше місце по дурості маєш. Постійно ліпити такі відмазки...
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Каков поп такой и ПР иход , а отцом - основателем этого ПРихода был дважды несудимый ПРоФФесор из данбасса, который не гнал порожняков ...
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Поп в данном случае глава фракции СН ( Слуг Нелоха)
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Крута відставка. Але питання полягає в тому, навіщо у Верховній Раді дурнів тримають? А завтра вони здуру законів ідіотських наприймають. Може їм курси треба було не в Трусківці проходити, а інтенсивний курс лікування в лікарні ім. Павлова?
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Вони ВЖЕ їх НАПРИЙМАЛИ.. А тепер не знають, як все в купу стулить..........
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вони завтра в людей почнуть стріляти "по дурости", теж будеш відмазувати?
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Давид, не позорься! Не стоит повторять ******* свох баранов
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.....КАЖДЫЙ хочет быть МИЛЛИОНЭРОМ !!! арахамия , ты ведь МИЛЛИОНЭР !!!
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" Нардепы от СН "кнопкодавили по дурости", хотели попробовать, что это такое, - Арахамия"...
А зачем вы дураков в нардепы "проталкивали?... Надо было "умных" продвигать.. (Правда, тогда вам было-бы, хуже.... "Умные" ваши "10% "нелетальных ошибок" раскусили-бы быстрее, и давить начали-бы, не "кнопки", а вас......).
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Если-бы это было так легко... Янукович "ссал", что ВР не поддержит введение военного положения, а у этих "обезьян с гранатой" - большинство в парламенте........ Да ещё и тупое.. Они же не понимают, что армия против народа, не пойдёт, после того, как "Блазень" с "блазенятами", об них "ноги вытирать" стал... И, "не понимая", проголосуют.. И тогда их будут бить вместе с "блазенятами", прямо на Майдане...
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......ть , как ЭТО стало МИЛЛИОНЕРОМ с такими УЗКОЛОБЫМИ ОТМАЗКАМи !!!
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Сумасшедшие, психически больные, дурни...Ну вы в курсе, кто там в слугах ходит. Если нет, спросите Богдана. Он знает.
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Це як Лозинський на людей полював? Просто хотів спробувати. І Зайцева так людей повбивала, перебуваючи під наркотою. Просто хотіла спробувати.

Скажіть, невже ВР- це дитсадок для дітей з вадами розвитку?
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Так и запишем. В фракции СН - дурни, играющие кнопками системы для голосования.
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Они и в депутаты поперлись из дурости, хотели попробовать. Только дурость не лечится.
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Кретины признают, что являются дураками. Вот такой у нас нынче парламентарий пошел. Это даже подтверджается старшими товарищами.
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Слуги народа это партия п#даров и фашистов.
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За дурость надо наказывать. Опять же дурости не место в парламенте. Если дурной - сиди в мусорном баке и не выёживайся. Если кнопкодавишь - вон! Если в рабочее время в стенах парламента заказываешь бл...дей - пошел нахер, дома заказывай, непосредственно после совета с женой! Если берешь взятки или даже есть подозрение на тебя - подавай в отставку, хотя бы до конца расследования (если оно будет...). Пока ситуация нерадостная. Посадок практически нет. Много громких заявлений. Много дилетантства и незрелости и непрофессионализма. Команда позорит президента, а тот не принимает эффективных мер. Ребятки, вас не для того выбрали!
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- Ваш депутат украл 10 млн $!!!
- просто хотел попробовать, что это такое!(с)73%
- Ваш депутат снимал проституток в ВР!!!
- просто хотел попробовать, что это такое!(с)73%
- Ваш депутат водит авто бухим!!!
- просто хотел попробовать, что это такое!(с)73%

- Ваш депутат изнасиловал свинью!!!
- просто хотел попробовать, что это такое!(с)73%

Просто дно...
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Народ по дурости проголосовал за Клоуна....хотел посмотреть, что оно такое....попробовали, оказалось 💩
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Звичайно 95 квартал орієнтований на сміх , але в таку дурню можуть повірити тільки щиросерді зєбіли з кишково-шлунковим менталітетом .
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Ага. "Понять и простить!" Чем же они лучше предыдущего состава ВР?
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В попередньому складі був лишень один ідіот - Гаврилюк,а в теперішньому їх більшість...Але Гаврилюк хоча б сидів і вперто вивчав Конституцію,і на кінець каденціі дійшов вже до восьмої сторінки...А теперішні і вчитись не хочуть,сидять і дивляться на Разумкова...Скаже той - підтримаймо - то зелена кнопка,не скаже - у них вибір - жовта,червона або піти попісяти...
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Могут по дурости депутаты проголосовать за то, что Крым российский? По дурости можно сделать почти все...
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Этот Ахерения уже начинает мне нравиться. Он частенько срывается на правду и называет вещи своими именами. «Кнопкодавили по глупости» - ведь так и есть.
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вася, не гони беса... сдержи данное слово, что кнопкодавов будут изгонять... а пока что все поступки как дешевой девки...
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