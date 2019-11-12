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Все про:НАБУ (2170) Гриценко Анатолій (316) рефінансування (7) Гонтарева (365) ВАБ Банк (1) Писарук (1)

 Гонтарева піддала "терору" мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про "терор" свого соратника, - Гриценко

Екскандидат у президенти України Анатолій Гриценко засудив спробу колишньої очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої заступитися за свого ексзаступника Олександра Писарука, затриманого співробітниками Національного антикорупційного бюро за статтею 191 Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Про це Гриценко написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо "терор" і був, то внаслідок дій самої Гонтаревої & Co, а до того - її попередника Кубіва & Со. Унаслідок їхнього "терору" десятки мільйонів українців збідніли не на три відсотки - одразу в три (!) рази.

Видачею десятків мільярдів гривень рефінансу приватним банкам з наступним виведенням коштів закордон (замість стабілізації банків і заспокоєння вкладників) кубіви з гонтаревими свідомо обвалили гривню з 8-ми до 24 і більше за долар", - зазначив політик.

Читайте: Співробітники НАБУ перебувають у Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Писарука, - "НВ"

Гриценко наголосив, що відповідальність за це ніхто не поніс.

"А сьогодні, коли за ті багатомільярдні оборудки 2014-го почалися перші арешти, ключові персонажі заволали про "терор"? Такі злочини, з вкрай тяжкими для країни наслідками, мають завершитися посадками - пожиттєвими! І поверненням країні вкрадених коштів!" - підсумував він.

Гонтарева піддала терору мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про терор свого соратника, - Гриценко 01
Гонтарева піддала терору мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про терор свого соратника, - Гриценко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159153
 
   
 Топ коментарі
 
О, полковник вылез. Ах какой был мужчина, настоящий полковник Гонтарева подвергла "террору" миллионы украинцев, а сейчас, прячась в Лондоне, заговорила про "террор" своего соратника, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6135
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Так у нас сейчас зеленский ворует с богданычем для коломейского. Но этих пассажиров я не защищаю Гонтарева подвергла "террору" миллионы украинцев, а сейчас, прячась в Лондоне, заговорила про "террор" своего соратника, - Гриценко - Цензор.НЕТ 9755
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Ну да, все, кто не у кормушки, кричат "воры, издеваются над народом!" Но спят и видят себя у этой кормушки)))
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У меня склероз? Что-то забыл? Вкладники штурмовали банки? Были массовые акции протеста? Вроде бы нет. Если какой банк и разорялся, то и клиенты(если были достаточно умны не хранить в нем больше гарантированной фондом суммы) получали компенсации. Полковника беспокоят лавры скомороха, который превратился в один момент из клоуна командующим? Или полковник нещадно збудився? Существует для таких случаев валериана. Есть смысл попробовать ее, авось попустит.
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Петя с Лерой всё под шумок проделали. Людям важнее было кацапов остановить. А валериану пусть теперь Гонтарева принимает.
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Тебе было бы легче на своей шкуре испытать, что такое развал банковской системы? Не рекомендую. Это очень нездорово.
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Ничего ты не испытал. Как и я. И это здорово. Если что-то сгорело в банке, то вряд ли это к властям. Такое бывает. Но глобальных катаклизмов не было. Все работало и работает.
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Ты явно не в Украине живешь. Где и что работает? Внутренний рынок уничтожен, а впереди маячит измазанная шоколадом жопа. Ты где и кем работаешь?
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Живу в Ровно, если тебе от этого легче. И ситуацию знаю.
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Петя, все пропало: гипс снимают, клиентов сажают...
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"Выдачей десятков миллиардов гривен рефинанса частным банкам с последующим выводом средств за рубеж Источник: https://censor.net.ua/n3159153"
интересно а куда выводили гривну и кому она была нужна в тот период???
они не просто дебилы.
у них эталон - кассовый аппарат для безналичных операций
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Ну ладно, Гонтарева сховалась в Лондоне.
А где ховався сам бравый полковник весной 2014, когда на Украину напали? Он мог бы принести много пользы, но вместо того чтобы прийти и предложить свои услуги, куда-то исчез пока все не устаканилось. Как и в период расстрела Майдана - когда было тихо, чего-то там выступал даже иногда. Как стали стрелять - исчез на неделю.
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Не захищаю його, але він ніби казав, що його не взяли у нову владу (хоча він мітив на міністра оборони мабуть)...
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весной 2014, когда отжимали Донбасс, еще не было "новой влады"... А вот опытные полковники, пригодились бы.
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"опытный" инженер-электрик, два года прослуживший в части, имея несколько человек подчиненных -- конечно, пригодился бы! тут тебе и стратегия, и тактика -- він би накерував!
хотя и бывшие охранники и милиционеры на постах министров и начгенштаба -- та еще замена полковникам ....
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а что ж он в президенты лезет, с таким "опытом" керивныцтва?
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А в добровольчі батальйони хіба влада посилала? Там багато було полковників, які командували звичайними ротами. Чи йому треба було конче в МО з його "безцінним" досвідом?
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Ну це вже інше питання... От віце-спікер Кошулинський пішов добровольцем в АТО.

Але так, мабуть він в МО хотів... Та й, якщо чесно, не бачу толку від 60-річного Гриценка на фронті.
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Кошулинський так воював, що міг балотуватися на посаду міського голови Львова Гонтарева піддала "терору" мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про "терор" свого соратника, - Гриценко - Цензор.НЕТ 3335
Кажете 60 років? Звісно, що вік дуже солідний, хоча бували й старші, що ніколи не були кадровиками. Але в МО він уже був. Результат в ідеальних мирних умовах був нікудишній. Я пригадую, як п.Гриценко в 2014р. бігав по ефірах та єдине, що міг сказати, це про якісь польові шпиталі, які він нібито колись отримав як допомогу від НАТО. Сумніваюся, що це якось могло вплинути на хід бойових дій.
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Взагалі-то Кошулинського демобілізували ДО виборів мера Львова. От спеціально перевірив: призвали його в лютому 2015, демобілізувася він у вересні...

І мер Конотопа Семеніхін воював, наприклад (до того, як стати мером, правда).
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З Лютого до Вересня? Та це ж лише півроку.

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"...У 2015-му закінчив службу, щоб взяти участь у виборах міського голови Львова від ВО «Свобода»..."
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Отже, "демобілізація" була якраз під вибори. Я й сам тоді здивувався.
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Так восени 2015 багато кого з перших хвиль мобілізації демобілізували. І чому ви вирішили, що демобілізувався саме, щоб на вибори піти??
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Вперше чуб про те, що когось демобілізували через півроку.
А що саме під вибори? То він сам про це говорить. І не приховує. Не спростовує "Вікі".
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Вам иудеям Гонтарева не только наступила на мозоль, а отрезала руку, которой вы грабили Украину через свои банки на десятки млрд. дол.. США признали вашего соотечественника Коломойского самым большим мошенником всей истории банковской системы Мира. Через Приватбанк на Кипре Коломойский отмыл 500 млрд. дол.
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А Кубів то тут причім??? Кубів якраз стабілізував гривню - станом на червень 2014 бакс перестав рости, гугліть - курс стабілізувався на 12 грн за бакс і так було (весь червень і весь липень (хоча вже війна на Сході йшла). Це ж все в неті є...

Падіння гривні почалося в серпні і якраз уже при Гонтарєвій!
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Гриценко - умный человек, но сознательно опускается до уровня дегенерата, что бы понравиться охлосу. Какое отношение НБУ имеет к изменению курса почти в 3 раза? Курс - зеркало экономики. Какая экономика- такой и курс. Мы можем поддерживать лекарством умирающего человека, но рано или поздно человек умрет. Так и с курсом. И Гриценко об этом знает,но.......
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Вау... Приз дня "феерический *******" - однозначно ваш!
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Мабуть не "умньій". Всі ознаки ображеного пристаркуватого напівсовкового демагога.
Він зараз готовий їсти лайно ложками, аби лише дорікнути Порошенкові. І в цьому він як близнюк ЙУлі та її "команди".
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От не почав би брехливий полковник обхаркувати Гонтареву, то й не задалось би ... Дякую, ототоль. Гонтарева піддала "терору" мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про "терор" свого соратника, - Гриценко - Цензор.НЕТ 8271 "Суд Лондона обязал Коломойского оплатить расходы ПриватБанка.
"Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, ответчики должны оплатить расходы ПриватБанка за слушания дела в 2018 году судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. В банке отмечают, что для определения общей суммы затрат понадобится время. "Пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", - уточняют в ПриватБанке." Ну, як, виплатив?
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кто вам или нам выдаст гонтареву
если ее выдать то нужно отдать миллиарды
гонтаревоц
вспомните Лазаренко и США
пощипали его на несколько миллиардов
а Украине за ещё денежки /дуля з маком/
интересно Яценюк прошёл миллионером
и с з/п собрал миллиард круто
за. 30 лет нихто ни за что. не ответил
ответил народ Украины обнищал разъехался
по миру.
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Сравнивать лазаренко и гонтареву, навряд это эквивалентные величины, гонтарева не в том положении чтоб сказать "кому должна всем прощаю" и сесть в американскую тюрьму на 20 лет.
Хлопнут "нео большевики" ее канторку в Киеве за отмыв бабла бандюковича , потом те люди которым она должна , разве что ее из американской тюрьмы не смогут достать.
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Лерка-воровка и соевый мародер грудью встали на защиту своего подельника, помогавшего этим мразям грабить народ Украины в 2014 году. Удивляет позиция соевых макак, готовых по приказу шоколадного кормильца бросаться своим дерьмом в любого, на кого укажут паханы из ПЕСа
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Не о том, к сожалению, панове вы пишите.Вместо того,чтобы обсудить факт действий Гонтаревой,вы обсуждаете Гриценко.Не испытываю особого уважения к Гриценко,но он прав на 100%.
Они рефинансировали банки,разрешали выводить деньги за кордон с откатом,а под следствие попали видимо те,кто пожадничал и не поделился.Когда эта схема перестала работать (думаю что из-за бугра им пальчиком погрозили),они проявили кипучую деятельность и позакрывали эти "ямы",а остатки слили в МИБ.
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не, тех, шо дерибанили рефинанс, надо брать за вымя...
но. если бы Гонтарева не зачистила те пустышки... то апосля бы ********** само, но всем было бы еще больнее.

а в Онотоле похоже был депозит в гофнобанке 600 тыщ, а вернули тока гарантированные 200. он и обнищал в три раза... Гонтарева піддала "терору" мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про "терор" свого соратника, - Гриценко - Цензор.НЕТ 5448
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но. если бы Гонтарева не зачистила те пустышки

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы попробуйте не заплатить вовремя государству 3 коп и завтра же вам начислят штраф,вам, а вы фактически никто.Все фин операции прослеживаются НБУ без НБУ никакие выводы и вводы невозможны,а выводили-то не по 3 коп.Они разрешили сделать эти банки пустышками,благодетели херовы.
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все финансовые махинации маскируются под легальные операции.

или вы думаете, шо в назначении платежа так писали: "вывод денег на офшоры"? Гонтарева піддала "терору" мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про "терор" свого соратника, - Гриценко - Цензор.НЕТ 608
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Знаете,я не пальцем деланный ,когда выводятся миллионы,а выводились же они не за один платёж,причём банк почему.то худеет и худеет, и требует рефинансирования,то надо быть либо в доле,либо в дурдоме.
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Напрасно старается вечно непроходной, должности не дадут.
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Грыць манипулирует . Гонтарева піддала "терору" мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про "терор" свого соратника, - Гриценко - Цензор.НЕТ 4233 .Гривна обвалилась в следствии падения производства , связанного с агрессией паРаши и потерей части экспортно ориентированных , промышленных предприятий ,оставшихся на оккупированных территориях , плюс потеря кацапского рынка сбыта ( четырёхкратное падение объёмов торговли за короткий период ) .Это основная причина .

Ну и воровство денег вкладчиков , банкирами мошенниками , безусловно тоже добавило падению гривны . Но деньги ведь начали выводить сразу после Майдана , а Гонтарева стала работать в НБУ уже после того как приличная доля средств была украдена .
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Ну и воровство денег вкладчиков , банкирами мошенниками , безусловно тоже добавило падению гривны .

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Да будьте вы честны хоть перед собой.Банкиры ,что вывозили грузовиками деньги и выводили же не гривну.Всё было подконтрольно НБУ.
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Т.е исходя из вашей логики: захвати россия часть Запорожской, Харьковской и Днепропетровских областей (соответственно Украина потеряв промышленные предприятия) курс доллара был под 100 гривен?!
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Це порохобот натягує сову на глобус. Втрата теріторій і виробництв на курс гривні ніяк не впливає ніяк. Курс міняється від монетарної політики нацбанку.
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"Настоящий полковник" решил о себе напомнить
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Leonid Panteleev 5647a86b
"Настоящий полковник" решил о себе напомнить
Бо...

Гонтарева піддала "терору" мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про "терор" свого соратника, - Гриценко - Цензор.НЕТ 2720

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странно - а поршенко тоже получал но деньги не выводил

может проблема не в гонторевой а в тех кто выводил? например в колоиойском
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Винуватити банкіра, що він виводить-заводить якісь гроші - абсурд, тим більш, що всі ці грошові рухи відслідковує нацбанк. Банкір не чиновник, а бізнесмен і нічого вкрасти не може по визначенню. Рух грошей - основна діяльність будь якого банку. Важливо, щоб баланс в банку зберігавсь. Проте у Бєні його бізнес просто забрали, тупо віджали. А чому тільки у Бєні? Чому ні у Ахметова, ні у Пінчука, ні у Порошенка, ні у Фірташа, ні у Новінського, Медведчука, Суркісів інших фрідманів і грігорішиних нічого не націоналізовували? Бо Коломойський єдиний з усіх олігархів підставив Україні плече у 2014му і поламав всі плани пуйла по захопленню всієї України?
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какой же ты тупой, это песня.
все банки, которые выводили деньги - не сохраняли баланс и их по этому закрывали.
А Приватбанк закрыть не могли - он слишком большой - потому его национализировали.
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Пан штрикає пальцем, штрикає, але в дупу собі ніяк не влучить.
Гонтарева під час Дебальцево випустила ОВДП(внутрішя позика) на 400(чотиреста) млрд. гр. і рефінансувала цим всим валом грошей якісь свої липові банки. Ті вийшли з ними на міжбанк, скупили вільний долар, вивели його в офшори і відразу пощезали. Гривня такого удару не витримала і впала втричі. Кожен українець, що не мав доларових рахунків, став втричі біднішим. Це вже 100% злочин Гонтаревої, бо все це могло відбутись тільки за сприяння голови нацбанку. Приват нікуди не щезав він не був липовий. І замість, щоб дати невеличкий рефінанс Привату, щоб компенсувати його втрати в Криму і на Донбасі, Гонтарева з самого початку свого призначення створювала навколо банку атмосферу невпевненості постійними заявами про його можливу націоналізацію. В таких умовах не може нормально існувати будь яка фінансова установа. Досі не проведений докладний аудит нацбанку і Привату часу його націоналізації, а фактично рейдерського захоплення шоблою російського шпигуна Порошенка.
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не какие-то липовые а все банки. ВСЕ банки рефинансировали, а они потом сами решали что делать с деньгами.

Просто Коломойский выводил бабло потому что хитрый еврей, Порошенко с Ахметовым - нет
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А Крым им всем рефинансировали еще ВЕСНОЙ 14 года
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Ну і чим ці месиджи Толіни відрізняються від того, що робила і каже Юля? Чого ж тоді Толя у 2010му підтримав Януковіча у другому турі, коли назвав Юлю і Янка - "однаковим злом"? І фактично пропхав Порошенка у 2014му. А у 2019му теж проти Юлі спрацював. А тепер так гарно заспівав і по Лугандону, і по Гонтаревій, і по ринку землі... Толя відчув наближення дострокових? Знову, щоб проти Юлі зіграти? Основна Толіна професія - грати на виборах проти Юлі. А нового нам Толя нічого не каже, все це ми і без нього знаємо.
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А що накинулись на Гриценка так, ніби то він накивав п'ятами з України до Лондона...)
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У нас був шанс обрати Гриценка президентом...Хтось сумнівається,що при ньому Порох і його шобла вже сиділи?..В його команді хтось попадався на шлюхах,дерибанах,корупціі?..Над чим смієтесь,з кого глузуєте,придурки?..От коли залишитесь без землі,без майна,але в шароварах і з ярмулкою на голові - от тоді посмієтесь...
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А Гриценко хіба не за блаЗЄнського агітував?

А на посміховисько п.Гриценко себе перетворив сам. З такими прихильниками, як оце Ви.
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якби хряку трохи розуму, а не лише жадібності до влади, то він би навіть не висував свою кандидатуру на посаду Президента, робив би все аби хоча б того ж Вакарчука чи іншу чесну людину підтримати на виборах... а так він сам і призвів до всього, що маємо.
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Ваші просторікування до дупи. Вакарчук не годиться не те, що на президента, але навіть на депутата. Отже, як не крути, а вибір на посаду президента кандидатури Порошенка був тоді найліпшим з можливих.
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в мене інша думка, Порошенка взагалі не треба було допускати до посади, за жодних умов
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Не було в нас шансу обрати Гриценка президентом лише тому, що Толя сам не хоче обиратись. В 2014 му Толя навіть в Раду не захотів обратись, бо розпустив свої штаби ГП за два дні до виборів. Люди, що працювали з ним і йому повірили, були в шоці. А його ГП мала неабиякі шанси потрапити до Ради. Навіть, якщо Толю випадково і обрали б презом(гіпотетично), то кого Толя поставив би генпрокурором? Чумака? Того, якого Лукаш на допиті в генпрокуратурі самого ледве не пошила у злочинці? Такого сорому, як на допиті Лукаш, я ще не бачив. Фактично цю сцену можна було назвати "побиттям немовлят". І це той Чумак, який всю виборчу компанію протанцював з Гриценком в компанії Садового, Саакашвілі і Дацюка? То кого там Толя буде садити, якщо він навіть не має нормальної кандидатури на посаду генпрокурора?
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А,що в нього є команда? Хоч одного представника назвіть
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Хата сгорела от стыда. С тем сколько сделала Гонтарева необходимо срочно посадить всех ее подельников, пока не разбежались по Лондонам
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Нажаль Вовік прийшов не для того, щоб садити корупціонерів. Вовік прийшов, щоб сісти на корупційні схеми Порошенка, зокрема на митниці. За місяць майже 40 млрд. гр. недоотриманих надходжень з митниці Нєфьодова. Це що, в Україну припинили возити імпорт? Країна забита контрофактом, а митники нічого не збирають. Бо збирають з перевізників хабарі і потім тупо загоняють "кабанчиків" нагору? За Саакашвілі одна тільки Одеська митниця збирала більше, ніж сьогодні всі митниці разом узяті.
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Грицацуев ,а можно факты.Или бабло прикончилось ,решил на пасынка поработать? Ждал ,ждал от зеленой плесени предложений,решил сам пред ложится как дешевка.Вопрос ,ты специалист по финансам?
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Во! долго молчал! Наверное на канарах, отдыхал после провала выборов. Полковник гриценко ни хрена в экономике не шарит, а тоже всех учит! Сиди уже себе на пенсии, пока прокурор Рябошапка не взял тебя за одно место за продажу 1000 танков за бесценок!
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Дурне....Що з нього взяти...Ні в чому не петрає....
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Во! долго молчал! Наверное на канарах, отдыхал после провала выборов. Полковник гриценко ни хрена в экономике не шарит, а тоже всех учит! Сиди уже себе на пенсии, пока прокурор Рябошапка не взял тебя за одно место за продажу 1000 танков за бесценок!
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чому ж ті, що "шарять" в економіці загнали українців глибоко в дупу, а самі мають мільярдні статки
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О,еще один соратник бабули по станции метро,,Пролетарская,,
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анатоле всплило як собаче лайно, анатоле, в мене ніколи не було мільйонів та й більшості українців, красти не було доступу до державного корита а тебе та тобі подібних холуїв москальських явно шок до цих пір не відпустив
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Разве Гриценко разбирается в финансах и банковском секторе?
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