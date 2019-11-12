 Гонтарева піддала "терору" мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про "терор" свого соратника, - Гриценко

Про це Гриценко написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо "терор" і був, то внаслідок дій самої Гонтаревої & Co, а до того - її попередника Кубіва & Со. Унаслідок їхнього "терору" десятки мільйонів українців збідніли не на три відсотки - одразу в три (!) рази.
Видачею десятків мільярдів гривень рефінансу приватним банкам з наступним виведенням коштів закордон (замість стабілізації банків і заспокоєння вкладників) кубіви з гонтаревими свідомо обвалили гривню з 8-ми до 24 і більше за долар", - зазначив політик.
Гриценко наголосив, що відповідальність за це ніхто не поніс.
"А сьогодні, коли за ті багатомільярдні оборудки 2014-го почалися перші арешти, ключові персонажі заволали про "терор"? Такі злочини, з вкрай тяжкими для країни наслідками, мають завершитися посадками - пожиттєвими! І поверненням країні вкрадених коштів!" - підсумував він.
интересно а куда выводили гривну и кому она была нужна в тот период???
они не просто дебилы.
у них эталон - кассовый аппарат для безналичных операций
А где ховався сам бравый полковник весной 2014, когда на Украину напали? Он мог бы принести много пользы, но вместо того чтобы прийти и предложить свои услуги, куда-то исчез пока все не устаканилось. Как и в период расстрела Майдана - когда было тихо, чего-то там выступал даже иногда. Как стали стрелять - исчез на неделю.
хотя и бывшие охранники и милиционеры на постах министров и начгенштаба -- та еще замена полковникам ....
Але так, мабуть він в МО хотів... Та й, якщо чесно, не бачу толку від 60-річного Гриценка на фронті.
Кажете 60 років? Звісно, що вік дуже солідний, хоча бували й старші, що ніколи не були кадровиками. Але в МО він уже був. Результат в ідеальних мирних умовах був нікудишній. Я пригадую, як п.Гриценко в 2014р. бігав по ефірах та єдине, що міг сказати, це про якісь польові шпиталі, які він нібито колись отримав як допомогу від НАТО. Сумніваюся, що це якось могло вплинути на хід бойових дій.
І мер Конотопа Семеніхін воював, наприклад (до того, як стати мером, правда).
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"...У 2015-му закінчив службу, щоб взяти участь у виборах міського голови Львова від ВО «Свобода»..."
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Отже, "демобілізація" була якраз під вибори. Я й сам тоді здивувався.
А що саме під вибори? То він сам про це говорить. І не приховує. Не спростовує "Вікі".
Падіння гривні почалося в серпні і якраз уже при Гонтарєвій!
Він зараз готовий їсти лайно ложками, аби лише дорікнути Порошенкові. І в цьому він як близнюк ЙУлі та її "команди".
"Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, ответчики должны оплатить расходы ПриватБанка за слушания дела в 2018 году судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. В банке отмечают, что для определения общей суммы затрат понадобится время. "Пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", - уточняют в ПриватБанке." Ну, як, виплатив?
если ее выдать то нужно отдать миллиарды
гонтаревоц
вспомните Лазаренко и США
пощипали его на несколько миллиардов
а Украине за ещё денежки /дуля з маком/
интересно Яценюк прошёл миллионером
и с з/п собрал миллиард круто
за. 30 лет нихто ни за что. не ответил
ответил народ Украины обнищал разъехался
по миру.
Хлопнут "нео большевики" ее канторку в Киеве за отмыв бабла бандюковича , потом те люди которым она должна , разве что ее из американской тюрьмы не смогут достать.
Они рефинансировали банки,разрешали выводить деньги за кордон с откатом,а под следствие попали видимо те,кто пожадничал и не поделился.Когда эта схема перестала работать (думаю что из-за бугра им пальчиком погрозили),они проявили кипучую деятельность и позакрывали эти "ямы",а остатки слили в МИБ.
но. если бы Гонтарева не зачистила те пустышки... то апосля бы ********** само, но всем было бы еще больнее.
а в Онотоле похоже был депозит в гофнобанке 600 тыщ, а вернули тока гарантированные 200. он и обнищал в три раза...
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вы попробуйте не заплатить вовремя государству 3 коп и завтра же вам начислят штраф,вам, а вы фактически никто.Все фин операции прослеживаются НБУ без НБУ никакие выводы и вводы невозможны,а выводили-то не по 3 коп.Они разрешили сделать эти банки пустышками,благодетели херовы.
или вы думаете, шо в назначении платежа так писали: "вывод денег на офшоры"?
Ну и воровство денег вкладчиков , банкирами мошенниками , безусловно тоже добавило падению гривны . Но деньги ведь начали выводить сразу после Майдана , а Гонтарева стала работать в НБУ уже после того как приличная доля средств была украдена .
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Да будьте вы честны хоть перед собой.Банкиры ,что вывозили грузовиками деньги и выводили же не гривну.Всё было подконтрольно НБУ.
"Настоящий полковник" решил о себе напомнить
Бо...
может проблема не в гонторевой а в тех кто выводил? например в колоиойском
все банки, которые выводили деньги - не сохраняли баланс и их по этому закрывали.
А Приватбанк закрыть не могли - он слишком большой - потому его национализировали.
Гонтарева під час Дебальцево випустила ОВДП(внутрішя позика) на 400(чотиреста) млрд. гр. і рефінансувала цим всим валом грошей якісь свої липові банки. Ті вийшли з ними на міжбанк, скупили вільний долар, вивели його в офшори і відразу пощезали. Гривня такого удару не витримала і впала втричі. Кожен українець, що не мав доларових рахунків, став втричі біднішим. Це вже 100% злочин Гонтаревої, бо все це могло відбутись тільки за сприяння голови нацбанку. Приват нікуди не щезав він не був липовий. І замість, щоб дати невеличкий рефінанс Привату, щоб компенсувати його втрати в Криму і на Донбасі, Гонтарева з самого початку свого призначення створювала навколо банку атмосферу невпевненості постійними заявами про його можливу націоналізацію. В таких умовах не може нормально існувати будь яка фінансова установа. Досі не проведений докладний аудит нацбанку і Привату часу його націоналізації, а фактично рейдерського захоплення шоблою російського шпигуна Порошенка.
Просто Коломойский выводил бабло потому что хитрый еврей, Порошенко с Ахметовым - нет
А на посміховисько п.Гриценко себе перетворив сам. З такими прихильниками, як оце Ви.