 Гонтарева піддала "терору" мільйони українців, а зараз, ховаючись у Лондоні, заговорила про "терор" свого соратника, - Гриценко

Про це Гриценко написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо "терор" і був, то внаслідок дій самої Гонтаревої & Co, а до того - її попередника Кубіва & Со. Унаслідок їхнього "терору" десятки мільйонів українців збідніли не на три відсотки - одразу в три (!) рази.

Видачею десятків мільярдів гривень рефінансу приватним банкам з наступним виведенням коштів закордон (замість стабілізації банків і заспокоєння вкладників) кубіви з гонтаревими свідомо обвалили гривню з 8-ми до 24 і більше за долар", - зазначив політик.

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Гриценко наголосив, що відповідальність за це ніхто не поніс.

"А сьогодні, коли за ті багатомільярдні оборудки 2014-го почалися перші арешти, ключові персонажі заволали про "терор"? Такі злочини, з вкрай тяжкими для країни наслідками, мають завершитися посадками - пожиттєвими! І поверненням країні вкрадених коштів!" - підсумував він.



