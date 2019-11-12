 Відкриваються кримінальні провадження щодо бойових операцій. Це питання дискредитації ЗСУ, - Лапін про допит СБУ стосовно загибелі громадян РФ у бою під Луганським аеропортом

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Він розповів, що під час допиту СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом в 2014 році нікому звинувачень або підозр не оголошували.
"Слава Богу, звинувачень і підозр нікому не оголошували", - сказав він.
"Найбільш неприємне в цій ситуації, що це питання стосується бойової операції. Коли десь у тилових за якісь речі там перевірки - не сильно реагуєш, а коли стосується вже штурмовиків, я хотів би щоб вже влада все-таки зрозуміла, що штурмовики на забій не підуть, вони підуть у ліси", - додав Лапін.
Він вважає, що влада намагається дискредитувати військових.
"Коли падають рейтинги, дуже хочеться їх десь взяти. На сьогоднішній день у людей найбільше довіри до Збройних сил України, до солдатів, офіцерів бойових, волонтерів тощо, тому вже йде питання дискредитації Збройних сил України", - сказав Лапін.
"Мене найбільше турбує, що відкриваються кримінальні провадження щодо бойових операцій. Саме стосовно солдатів і офіцерів, які брали участь", - додав екскомандир штурмової роти "Айдара".
Нагадаємо, 11 листопада 2019 року екснардепа від НФ, екскомандира роти батальйону "Айдар" Ігоря Лапіна допитали в СБУ. Після допиту, Лапін повідомив: "Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом в 2014 році".
"Слава Богу, обвинений и подозрений никому не объявляли", - сказал он."
Ну так в чем проблема тогда, раз никому из наших защитников никаких обвинений не выдвигают и привлекают их исключительно как свидетелей активного участия РФ в войне против Украины? Что плохого в том, что собирают информацию об идентифицированных гражданах РФ, принимавших участие в боях на Донбассе?
Похоже на историю с Савченко и раша-журналистами.
По чьей кляузе, кстати, открыли дело?
По чьему заявлению открыто дело?
А пост мой о том, что не нужно везде зраду искать - эти дела не против наших защитников - никого из наших не обвиняют - дела скорее всего именно для сбора информации против РФ.
В чем суть этого иска, известно?
"Что плохого в том, что собирают информацию об идентифицированных гражданах РФ, принимавших участие в боях на Донбассе?"
На основании чего? Может это очередной пасквиль от Портнова, который обвиняет украинских воинов-добровольцев в убийстве "волонтера" из россии, который почему-то шастал возле Луганского аэропорта во время военных действий, скорее всего, незаконно попав в Украину через неконтролируемые нашей властью части границы.
Нужно только выяснить соответствует ли действительности информация о том, что это дело открыто по его иску, а такая информация была. И проследить за ходом дела.
одно неосторожное слово и вы подозреваемый
)))))))))))
Адіос мучачос.
Совсем оборзел Зебобик.
)))))))))))) зелина присяга путину?
впрочем уже скоро..)))))))
Ещё один 10 000 патриотов пост
)))))))
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