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 Політика України
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Все про:допит (540) Лапін (23)

 Відкриваються кримінальні провадження щодо бойових операцій. Це питання дискредитації ЗСУ, - Лапін про допит СБУ стосовно загибелі громадян РФ у бою під Луганським аеропортом

Нардеп восьмого скликання, колишній командир штурмової роти батальйону "Айдар" Ігор Лапін вважає, що влада намагається дискредитувати українських військових, відкриваючи кримінальні провадження щодо бойових дій на Донбасі.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він розповів, що під час допиту СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом в 2014 році нікому звинувачень або підозр не оголошували.

"Слава Богу, звинувачень і підозр нікому не оголошували", - сказав він.

"Найбільш неприємне в цій ситуації, що це питання стосується бойової операції. Коли десь у тилових за якісь речі там перевірки - не сильно реагуєш, а коли стосується вже штурмовиків, я хотів би щоб вже влада все-таки зрозуміла, що штурмовики на забій не підуть, вони підуть у ліси", - додав Лапін.

Він вважає, що влада намагається дискредитувати військових.

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"Коли падають рейтинги, дуже хочеться їх десь взяти. На сьогоднішній день у людей найбільше довіри до Збройних сил України, до солдатів, офіцерів бойових, волонтерів тощо, тому вже йде питання дискредитації Збройних сил України", - сказав Лапін.

"Мене найбільше турбує, що відкриваються кримінальні провадження щодо бойових операцій. Саме стосовно солдатів і офіцерів, які брали участь", - додав екскомандир штурмової роти "Айдара".

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року екснардепа від НФ, екскомандира роти батальйону "Айдар" Ігоря Лапіна допитали в СБУ. Після допиту, Лапін повідомив: "Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом в 2014 році".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159152
 
   
 Топ коментарі
 
А почему СБУ не интересуется как туда эти убиенные (утилизированные) кацапы и черножопые попали?
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Эти дела, даже если по чьей-то просьбе (портнова) и открываются, то автоматически должны сразу же закрываться в виду отсутсвия состава преступления Открываются уголовные производства по боевым операциям. Это вопрос дискредитации ВСУ, - Лапин о допросе СБУ по гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом - Цензор.НЕТ 4508
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Каратели должны ответить за убийства против жителей домбасса!!! А как вы хотели, что бы было, голосуя за Зе! Портнову Слава!!!
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Тут дело не в том... Если наших военных продолжат кошмарить, таскать в сбу, в прокуратуры по кляузам всяких портновых и никто не прекратит этот беспредел, то ладно - пускай так и будет. Если портнова и остальную мрозь не ликвидируют физически, то значит и хрен с ним... значит наши ветераны это заслужили
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Ну не нужно так торопиться, пусть ребята поиграюся, у них еще есть немножко времени, пока по уши не обгадятся. А потом все...
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Умничка и герой-патриот ! Такие поведут Украину вперед когда сойдет плесень.
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Такі і знищать плєсєнь, а не будуть чекати, поки вона знищить державу.
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беру слова "сойдет плесень"- Вы правы , ее уберут раньше ...
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А почему СБУ не интересуется как туда эти убиенные (утилизированные) кацапы и черножопые попали?
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Эти дела, даже если по чьей-то просьбе (портнова) и открываются, то автоматически должны сразу же закрываться в виду отсутсвия состава преступления Открываются уголовные производства по боевым операциям. Это вопрос дискредитации ВСУ, - Лапин о допросе СБУ по гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом - Цензор.НЕТ 4508
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А пипл верит в ВСУ и в зеленского. Шизуха косит наши ряды...
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"Он рассказал, что во время допроса СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году никому обвинений или подозрений не объявляли.
"Слава Богу, обвинений и подозрений никому не объявляли", - сказал он."

Ну так в чем проблема тогда, раз никому из наших защитников никаких обвинений не выдвигают и привлекают их исключительно как свидетелей активного участия РФ в войне против Украины? Что плохого в том, что собирают информацию об идентифицированных гражданах РФ, принимавших участие в боях на Донбассе?
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Вже були допити по цих питаннях у 2014 році, а тепер поновилися. З яких таких об'єктивних причин?
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млять ... суд в Гааге принял к рассмотрению дело Украина против России ..... русня уже тома перекрученных фактов подала ... срочно нужно противостоять этой адвокатской атаке ... украинская сторона подготавливается и собирает дополнительную информацию чтоб не облажаться на суде ... а вы - порохоботы палки в колеса тычете и зраду разганяете там где нужно максимально консолидироваться
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Лиха беда - начало. В россии зажмуренного из россии представляют как "волонтера".
Похоже на историю с Савченко и раша-журналистами.
По чьей кляузе, кстати, открыли дело?
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Как там кого представляют кацапы - плевать. ГПУ собирает инфу, свидетельские показания о кацапах на Донбассе - все это пригодится в суде ООН.
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Вы не заметили вопрос?
По чьему заявлению открыто дело?
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Я не могу ответить на ваш вопрос, ибо не имеют по этому поводу достоверной информации.
А пост мой о том, что не нужно везде зраду искать - эти дела не против наших защитников - никого из наших не обвиняют - дела скорее всего именно для сбора информации против РФ.
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Кто подал иск не знаете.
В чем суть этого иска, известно?
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Мне известо ровно столько же, сколько и вам, вот только я не ищу везде зраду.
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Вы впадаете в другую крайность, излучаете немотивированный оптимизм:
"Что плохого в том, что собирают информацию об идентифицированных гражданах РФ, принимавших участие в боях на Донбассе?"

На основании чего? Может это очередной пасквиль от Портнова, который обвиняет украинских воинов-добровольцев в убийстве "волонтера" из россии, который почему-то шастал возле Луганского аэропорта во время военных действий, скорее всего, незаконно попав в Украину через неконтролируемые нашей властью части границы.
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Портнов имеет влияние на ГБР, а не на СБУ, которая ведет данное дело.
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Не факт. Просто пока больше светились его дела, которые он подавал в ГБР.
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Да ладно из него прям делать невесть что - он не всесилен.
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Всесилен - не всесилен, но Вы сами признали, что он имеет влияние на ГБР.
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Да, ибо этому есть подтверждения. Никаких подтверждений тому, что у Портнова есть влияние на СБУ нет - то есть это не более чем фантазии на тему поисков зрады.
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Это можно было бы выяснить на примере данного дела.
Нужно только выяснить соответствует ли действительности информация о том, что это дело открыто по его иску, а такая информация была. И проследить за ходом дела.
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вы как в детском саду
одно неосторожное слово и вы подозреваемый
)))))))))))
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Прізвища тих слідчих СБУ - на карандаш. Потім з'ясуємо, діяли вони за КК України чи за політичними вказівками.
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Іхтамнєт! Нєту тєла, нєту дєла!
Адіос мучачос.

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Це реванш ригоаналів і видатна геополітична перемога *****.
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НеЛох решил запугать Защитников Украины?

Совсем оборзел Зебобик.
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Странная какая-то терминология во время боевых ждйствий. Убийства... гибели граждан рф... Есть только одно слово - уничтожение оккупанта.
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Так еще в 2014 году было всем понятно что СБУ ето ФСБ. И в 2019 году ситуация никак не изменилась и там же работают те же предатели. И не рассказывайте сказки что на нас Рашка напала неожиданно и наши спецслужбы и разведка об етом не знали.
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если это не реванш, то ЧТО тогда реванш?
)))))))))))) зелина присяга путину?
впрочем уже скоро..)))))))
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Ну народ же молчит. Думает что само все рассосется и настанет мир. А Зештанмаер шаг за шагом вбрасывает новые капитулянские директивы проверяя насколько народ отупел.
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Гадаю, у Зеленського вже давно є паспорт РФ. А отримуючи паспорт громадяни РФ дають присягу.
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доказательную базу собирают для Суда в Гааге Украина против России ... год есть до заседания по сути ... россияне тома перекрученных "фактов" подали .. всьо это нужно срочно опровергнуть .. Начался сбор дополнительных свидетельских показаний ... Чего кричать про зраду? .. наоборот нужно максимально помогать и сотрудничать
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Не хотите поднять уголовные дела времен Второй мировой войны когда советские террористы убивали граждан Германии?
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Посадки есть? Будут посадки тогда нужно будет или жалобно скулить, или идти на штурм. Просто, в Украине демократия, любое дело может быть возбуждено в соответствии с процессуальным кодексом. Суд должен вынести обоснованное решение, основываясь на законе и доказательствах.
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штурмовики на убой не пойдут, они пойдут в леса", - добавил Лапин.

Ещё один 10 000 патриотов пост
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торнадо уже на БУЦУГАРНИ , а не в лесах ))) и вы там будете . увы но надо делать ВСЕ как в КОНСТИТУЦИИ Украины прописано !! нет ВОЙНЫ , значит УБИЙСТВА !!! получайте (((
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тогда ОБОСАВШИСЬ не назвали ВОЙНОЙ войною -получайте привет от ПОРОШЕНКО !! РЫГИ не бувають КОЛЫШНИМЫ !!!((((
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Это должен быть не допрос, а снятие свидетельских показаний об участии граждан РФ в боевых действиях для международных судов.
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порошенко ЗАВАЛИЛ всё , и привел к власти КАСАНДРУ !!
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нет, зебильчики, это ВАШ выбор, и не отмоетесь от зеленки
)))))))
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.....в ЭТОМ и суть СТРАНЫ !!! одни топят за рф , другие ПРОТИВ !!! плюрализм МНЕНИЙ в одной голове признак ШИЗОФРЕНИИ (((((
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Уроды вы медведчука на допрос с бойкой вместе хоть раз вызвали.
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А почему никто не вспоминает прошлое И.Лапина- коммунист, замполит, учился в Кургане , и это без учета "заслуг" адвокатской деятельности. И неожиданно решил поучаствовать в ЕвроМайдане . Как можно было стать комроты, без основной воен.специализации, когда офицеры с большим опытом и боевым, были рядовыми .
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.....там все были КОМАНДИРАМИ !!!! сегодня ДЕПУТАТАМИ !!! простые в ЗЕМЛЕ и ГОВНЕ !!!
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наверно потому, что ты, лапоть моржовый, на диване яйца чесал в это время. Пошел бы на фронт был бы уже генералом Відкриваються кримінальні провадження щодо бойових операцій. Це питання дискредитації ЗСУ, - Лапін про допит СБУ стосовно загибелі громадян РФ у бою під Луганським аеропортом - Цензор.НЕТ 8371
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Ольгинцам и комми не чужие, а не только рыги .
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.....какого сейчас человеку - бойцу который стал на этой войне ИНВАЛИДОМ ???((( его близким , родным ????? читать эти КОМЕНТЫ ((((((( на цензоре ((((
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.....перед глазами СТОЯТ кадры БРАВОГО БОЙЦА в Дебальцево КИВУ )))) а сегодня ЧЕШИТ ХЕР в ВЕРХОВНОЙ РАДЕ и говорит , а что НЕЛЬЗЯ ????)))))) в этом зале КОНСТИТУЦИЮ подписывали , а он чё НЕЛЬЗЯ головку ПОШАТАТЬ ((((( the END !!!
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Сірожа , ти з тих гнид про які згадував ще Симон Петлюра . Хоча це певно робота в тебе така , танцювати на цирлах по замовленню кремля . Троляка з "научних рот " .
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Когда падают рейтинги, очень хочется их где-то взять. На сегодняшний день у людей самое большое доверие к вооруженным силам Украины, к солдатам, офицерам боевым, волонтерам и так далее, поэтому уже идет вопрос дискредитации Вооруженных сил Украины", - сказал Лапин.Источник: https://censor.net.ua/n3159152 Згоден на всі 100%
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Ситуация конечно странная. Ознакомившись с самой ситуацией происшедшего делаю свои ( может и неверные выводы) Группа военных Украины получили задание прорвать окружение противником нашей группы возле Луганского аэродрома. Таким образом продвигаются через территорию занятой агрессором , продвигается с боем. По пути прорыва в бою захватывает ряд бойцов противника ( тем более иностранного происхождения), а задача у них не меняется, Деблокада окруженной нашей части. Какие вообще в таких условиях "военнопленные" ( тем более что войны нет, а значит это просто террористы), в сложившейся ситуации они их просто должны были бы на месте "утилизировать" и продолжать движение на выполнение задачи. А они с ними панькались, и теперь еще отвечают. Война, особенно противо террористическая имеет , в ситуации прорывов, деблокады, на территори изанятой бандформированиями оккупантов меняют международные правили ведения обычных войн , хотя они и тогда не всегда выполнялись судя по истории.
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* гибели граждан РФ *- Це як люди кажуть одним *Хай щастить* а другим* гибели граждан РФ * Нейух шастать
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