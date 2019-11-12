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Все про:НАБУ (2176) декларація (590) Укроборонпром (548)

 Ексгендиректора "Укроборонпрому" Букіна підозрюють у недекларуванні двох квартир і позашляховика, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило колишньому гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру. Слідчі вважають, що він вніс до декларації недостовірні відомості.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що ексгенеральний директор не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) і автомобіль (Range Rover) вартістю 10 млн грн, яке є власністю цивільної дружини останнього.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ ведуть із серпня 2019 року.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що йдеться про Павла Букіна, інформує "Інтерфакс-Україна".

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Букіну інкримінують ст. 366-1 Кримінального кодексу України - декларування недостовірної інформації. Покарання за нею - штраф в сумі від 42500 до 51000 гривень, або 150-240 годин громадських робіт, або обмеження волі на строк до двох років.

Букін очолював держконцерн з кінця квітня 2015 року до кінця серпня 2019 року. Був звільнений указом президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159149
 
 
 Топ коментарі
 
Эти квартиры и автомобили моя семья приобрела еще в конце 90-х...
а, ні - це Дубінський
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И самое смешное, что барыга из концерта укороборонпрома такой скромный. А честный журналист богат как шейх Экс-гендиректор "Укроборонпрома" подозревается в недекларировании двух квартир и внедорожника, - НАБУ - Цензор.НЕТ 431
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Тю ты, у Дубинского вон 27 квартир и куча тачек, подумаешь не задекларировал какие-то копейки Экс-гендиректор "Укроборонпрома" подозревается в недекларировании двух квартир и внедорожника, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6513
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Эти квартиры и автомобили моя семья приобрела еще в конце 90-х...
а, ні - це Дубінський
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И самое смешное, что барыга из концерта укороборонпрома такой скромный. А честный журналист богат как шейх
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Забил о паре квартир из парьі десятков. С кем не случается?
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Тю ты, у Дубинского вон 27 квартир и куча тачек, подумаешь не задекларировал какие-то копейки Экс-гендиректор "Укроборонпрома" подозревается в недекларировании двух квартир и внедорожника, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6513
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Не обращайте уже внимания, у команды Порошенко - все профессионалы. Все. В том числе и сменившие в свое время не созвучные еврейские фамилии на более созвучные, например, Романов.
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Не нужно обижать хороших людей подозрениями.Нужно делать проще.Не задекларировал-автоматическая конфискация.Эта мера очень хорошо лечит забывчивость.
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С каких пор надо декларировать собственность гражданской жены ?
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вопрос откуда деньги на покупку ему не задают? Ексгендиректор "Укроборонпрому" підозрюється в недекларуванні двох квартир і позашляховика, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7697
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