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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (112) Донбас (13598) Верещук (25)

 Найближчі два-три роки жодних підстав для проведення виборів в ОРДЛО немає, - Верещук

Представник уряду у Верховній Раді, народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук не бачить жодних підстав для проведення виборів в окупованих районах Донецької та Луганської областей у найближчі два-три роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона заявила журналістам у кулуарах парламенту.

"Я думаю, що взагалі передчасно говорити про будь-які вибори на Донбасі, бо ми не контролюємо українсько-російський кордон. Ми не маємо реального, стійкого припинення вогню… Ми не маємо роззброєння, ми не маємо відведення важкої техніки... Ми не маємо на сьогодні жодних підстав, що вибори на Донбасі можуть стати реальністю у найближчі два-три роки", - заявила Верещук.

Крім того, на її переконання, розведення військ на Донбасі проводиться не лише для зустрічі у "нормандському форматі".

"Розведення потрібно і нам в будь-якому випадку, яка б модель не була обрана в подальшому для вирішення конфлікту. Розведення військ, сил та засобів є необхідним елементом. Яку б ми не пропонували стратегію розвитку подій, ми маємо говорити про розведення, бо в іншому випадку ми будемо стріляти, і наші хлопці і цивільне населення будуть гинути", - наголосила вона.

За словами Верещук, розведення сил і засобів у Петрівському та Золотому не завершилося повною мірою.

"Ще потрібен час. Я думаю, що не один день і не тиждень триватиме реальне розведення. Що далі? Зустріч у "нормандському форматі", я сподіваюсь", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо мета - обговорити особливий статус Донбасу, то зустрічатися немає сенсу, - Верещук щодо пропозиції Назарбаєва стосовно зустрічі Зеленського і Путіна "тет-а-тет"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159148
 
   
 Топ коментарі
 
Лошадь никак не успокоится! Ты то откуда знаешь, чучело! пуйло даст приказ, и поползете выполнять, все вашей зеленой шоблой.
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Яких два-три? Там і 10-ти років мало.
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А зачем тогда отводить войска и переносить линию фронта по границам луганской и донецкой областей? Ближайшие два-три года никаких оснований для проведения выборов в ОРДЛО нет, - Верещук - Цензор.НЕТ 3409
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Кто-то верит что человек , сделавший карьеру политика и госслужащего во времена разгула власти донецких, со своими флюгерными заявлениями является искренней-2007-2010 годы выросла до городской голова Равы-Русской, С января 2016 года - президент Международного Центра Балтийско-Черноморских исследований и консенсусных практик- ДЕТИЩЕ МЕДВЕДЧУКА .В донецко-терроистически-российсской дипломатии рулит друг Кремля Ерамак и она ЭТО ВСЕ ГОНИТ ИСКРЕННЕ?
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Лошадь никак не успокоится! Ты то откуда знаешь, чучело! пуйло даст приказ, и поползете выполнять, все вашей зеленой шоблой.
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Козу зачем водите Зе ко? Каждый зе клован по своему коментирует ситуацию, вы бы межу собой договорились для начала, а то пургу несете,которая противоречит сама себе, в зависимости от спикера.
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Говорить як нібито від неї щось залежить. Як Ігорь Валерьєвіч скаже так і буде
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А зачем тогда отводить войска и переносить линию фронта по границам луганской и донецкой областей? Ближайшие два-три года никаких оснований для проведения выборов в ОРДЛО нет, - Верещук - Цензор.НЕТ 3409
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Сперва надо отвести оттуда российские войска- а там видно будет.
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Российские войска отойдут когда будут выполнены два важных пункта Минских соглашений. Амнистия для всех и особый статус для Донецкой и Луганской области.
Ну а Крым, есть Крым.
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Тобто ваше вимога - амністія для тих, хто вбивав українців?
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Да, амнистия для всех кто убивал украинцев по обе стороны конфликта. И это не моё требование, я маленький человек.
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Ты конечно можешь жить иллюзиями,но реальность от этого не изменится. Крым украинский.
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Я не говорю про ілюзії і вважаю Крим українським. Але побачив ваше переконання, що нібито Україна має вину перед сепарами.
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Амнистия для "союза ветеранов Донбасса" ?
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Ті, які зараз в Лугандоні визнають себе українцями та не мають російські паспорти?
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Ни одно вменяемое государство в мире не согласится чтобы на части его территории командовали террористы, которых содержит иностранное государство.
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а зачем путину их отводить?? у него все хорошо..
он скорее их вперед продвинет..))) а моника подмахнет
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Да нет- Путин лишь ХОЧЕТ продвинуть войска вперёд- а они опять откатываются назад.
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Не бойтесь, выводите смело- выборов не будет.
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Знову неправильний коментар. Правильний був би такий:"У найближчі 10-20 років... "
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Где то нервно затрясся третий подбородок Сивухи.
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В каждой полит силе должна быть своя анна герман. Задолбала эта верещук, прям спец по всем вопросам. Выборы там вообще проводить нельзя, жителиэтого региона доказали, что они тупые унтерменши, поэтому должны быть поражены в правах
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Тобто навіть слуги відомого народу не бачать необхідності проведення цих псевдовиборів. Які аргументи будуть у таких слуг після того, як їх господарі будуть у далеких краях?
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Значит Украина и дальше будет воевать, а прекращение военных действий получается не будет? По Вашим высказываниям получается президент обманывает народ Украины.
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Украина будет воевать в любом случае. Вопрос лишь стоИт: на какое расстояние на запад передвинется линия фронта, если Украина временно перестанет воевать.
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а еще не поняли? )))))0
моника ВСЕГДА обманывала..))))
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Була ж нормальна баба,рулила Рава-Руською і ніц не боялась,ні націоналістів,ні активістів нічого...Її травили як сучку,а вона прямо казала - ніхто ще не крав так як Свобода,ніде не було корупціі як за Янека...А зараз сподобалось бути в центрі уваги,ходить,коментує,повертає з ніг на голову і крутить як хоче...Все колись витримала,слави не витримала...
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