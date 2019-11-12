 Найближчі два-три роки жодних підстав для проведення виборів в ОРДЛО немає, - Верещук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона заявила журналістам у кулуарах парламенту.

"Я думаю, що взагалі передчасно говорити про будь-які вибори на Донбасі, бо ми не контролюємо українсько-російський кордон. Ми не маємо реального, стійкого припинення вогню… Ми не маємо роззброєння, ми не маємо відведення важкої техніки... Ми не маємо на сьогодні жодних підстав, що вибори на Донбасі можуть стати реальністю у найближчі два-три роки", - заявила Верещук.

Крім того, на її переконання, розведення військ на Донбасі проводиться не лише для зустрічі у "нормандському форматі".

"Розведення потрібно і нам в будь-якому випадку, яка б модель не була обрана в подальшому для вирішення конфлікту. Розведення військ, сил та засобів є необхідним елементом. Яку б ми не пропонували стратегію розвитку подій, ми маємо говорити про розведення, бо в іншому випадку ми будемо стріляти, і наші хлопці і цивільне населення будуть гинути", - наголосила вона.

За словами Верещук, розведення сил і засобів у Петрівському та Золотому не завершилося повною мірою.

"Ще потрібен час. Я думаю, що не один день і не тиждень триватиме реальне розведення. Що далі? Зустріч у "нормандському форматі", я сподіваюсь", - сказала Верещук.

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