 Ці квартири та автомобілі моя сім'я придбала ще в кінці 90-х, - Дубінський прокоментував розслідування Bihus.info

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Дубінський зазначив, що ніколи не приховував своє фінансове становище.
"Ці всі квартири, автомобілі моєї сім'ї - вони всі були (придбані - Ред.) ще в кінці 90-х - початку 2000-х, завжди оформлялися прямо на членів нашої родини, і про це всі знають з 2015-го року", - зазначив депутат.
Він запевнив, що кошти заробив законно і податки з них були вкладені в економіку України.
"Тривають ці періодичні виходи цих замовних сюжетів, що у Дубінського є квартири і машини. Просто вони вже вийшли у своєму рівні на Бігус і це все представлено типу це якесь відкриття ... Якщо Бігус у кожному своєму розслідуванні клянчить гроші, то я цього не роблю", - додав Дубінський.
Нагадаємо, раніше журналісти проєкту Bihus.info випустили розслідування і з'ясували, що сім'ї Дубінського належать 24 квартири і 17 автомобілів.
Это для него как бы я например поклялся именем Черепах Ниндзя, или Халка. Та же "эффективность". Но гои поверят
Если не поверят = "гореть вечно". Смешно Джордж Карлин говорил про присягу на Пиплиии в судах сша. - я скажу вам столько же правды сколько в этой книге
Вы предлагаете вторую серию снимать, если пайлот (pilot) провалился?
Такого ни один "голливуд" не делает.
всё просто и примитивно: кредит в Германии ( тогда 9%) 50000 тогда марок можно было взять просто как деньги, добавил свою десяточку и приобрел. В 2006 вы как с ума посходили- набрали валютных кредитов, скинул две неливидных за 160 куе )))))
головой нужно думать, а не ж??пой
Другое дело, что тогда не понятно, откуда это все.