 Слуга народу Арахамія оцінив свої статки в 20-25 млн доларів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

Арахамія каже, що в декларації у нього будуть "гроші, чимало біткоінів і венчурний фонд".

Свої нинішні статки він оцінює в $20-25 млн.

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"Я для себе вирішив, що політика за п'ять років каденції (якщо вони будуть) мені коштуватиме в $750 000 моїх витрат. Після політики я повернуся в бізнес. Щоправда, я ще не вирішив у який", - сказав нардеп.