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Все про:бізнес (386) заощадження (2) Арахамія (113)

 Арахамія оцінив свої статки в 20-25 млн доларів

Лідер фракції "Слуги народу" в Раді Давид Арахамія стверджує, що живе лише за рахунок своїх заощаджень, оскільки розпродав весь свій бізнес і все реінвестував "у різні компанії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

Арахамія каже, що в декларації у нього будуть "гроші, чимало біткоінів і венчурний фонд".

Свої нинішні статки він оцінює в $20-25 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відповідав чесно, здивувався запитанню про "Опозиційну платформу", - експерт про проходження Арахамією поліграфа

"Я для себе вирішив, що політика за п'ять років каденції (якщо вони будуть) мені коштуватиме в $750 000 моїх витрат. Після політики я повернуся в бізнес. Щоправда, я ще не вирішив у який", - сказав нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159146
 
 
 Топ коментарі
 
Да что Вы?! А на вид - дурак дураком... В особенности когда послушаешь его "речи".
Может ему лучше идти писать коды, а не нести околесицу в ВР?
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А Олександ Дубінський - чесний журналіст, проффесіонал і просто гарний слуга наріту? Арахамия оценил свое состояние в 20-25 млн долларов - Цензор.НЕТ 7828
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Це добре що так! А ось чого на "баригу" Пороха тоді такі нападки? "Рошен" і не тільки не з бідних, робочі місця, зарплати і т.д...
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І це справді волонтер? То ось чому армія бідувала за Порошенка (начебто). Бо окремі волонтери гроші заробляли.
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Він гроші не волонтерством заробляв, а у своїй IT-компанії.
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БАРЫГА АЙТИШНЫЙ - ОБИРАЛ, НАИВНЫХ ПО ДЕТСКИ, УКРАИНСКИХ ПРОГРАММИСТОВ - ПОЗОРНИК
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Та яка там "IT-компанія", вивчить питання детальніше Арахамія оцінив свої статки в 20-25 млн доларів - Цензор.НЕТ 295 Він повний дуб в програмуванні.
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Керівник IT-кмпанії не обов'язково має бути програмістом, бо програмувати - то одне, а керувати - дещо інше.
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Этот "идиот" создал саму прибыльную IT компанию Украины, сделал сотни рабочих мест, и дал возможность заработать тысячам людей. Кроме того он один из самых востребованных спикеров в Украине.
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Да что Вы?! А на вид - дурак дураком... В особенности когда послушаешь его "речи".
Может ему лучше идти писать коды, а не нести околесицу в ВР?
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А Олександ Дубінський - чесний журналіст, проффесіонал і просто гарний слуга наріту? Арахамия оценил свое состояние в 20-25 млн долларов - Цензор.НЕТ 7828
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Это честно заработанные оффшоры. (с)
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"Кроме того он один из самых востребованных спикеров в Украине."

Кто это определял?
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Сам Арахамия так сказал! Арахамія оцінив свої статки в 20-25 млн доларів - Цензор.НЕТ 3167 У вас есть причины ему не верить? Арахамія оцінив свої статки в 20-25 млн доларів - Цензор.НЕТ 4215
Вовочка - самый великий президент всех времен и народов, а этот - самый востребованный спикер. Все логично.
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Це добре що так! А ось чого на "баригу" Пороха тоді такі нападки? "Рошен" і не тільки не з бідних, робочі місця, зарплати і т.д...
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Як сором'язливо триндюк названий спікером!
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Особенно шутка про "один из самых восстребованных спикеров" мне понравилась
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Спикер, это не только Председатель Верховной Рады, а и докладчик на конференциях и ивентах. Ребят, нельзя ж быть такими ограниченными, интересуйтесь ещё чем то кроме политики
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А как ты определил, что "самую прибыльную"?
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Тоді просте елементарне питання - для чого він покинув такий прибутковий бізнес і пішов в депутати??? А відповіді всього дві - або він повний ДЕБІЛ що Ви заперечуєте або дуже "розумний" і вирішив свої статки примножити в декілька разів. Вам яка відповідь більш до вподоби???
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А может человек решил что-то изменить в своей стране? Вот как кремлеботы в 2013-м не верили что люди за идею идут на Майдан, так порохоботы в 2019-м не верят что люди за идею идут менять страну.
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Так туди всі ідуть щоб щось змінити і навіть обіцяють що на краще і саме головне що в них все виходить правда для себе коханих але то таке. Є така приказка - "може не може бути".
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Ну если ты так в теме ответь как "Монстры" налоги платили?
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Цілком нормальний статок для СЕО міжнародної ай-ті компанії.
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Ну дубилет же сказал, что красть не будет, потому что монобанк
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Хламидия подлохматилась на волонтерстве, крысятничала.
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Не путай Арахамию с Бирюковым. Арахамия создал упешный IT-бизнес и волонтерством не зарабатывал.
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Я про воровство ничего не писал. Крысятничество и воровство это разные вещи. Воруют на стороне, а эта мразб у своих.
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И чего же он ушел из такого успешного IT-бизнеса? Арахамія оцінив свої статки в 20-25 млн доларів - Цензор.НЕТ 8611
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Наверное, чтобы что-то изменить в стране, не?
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В марте 2014 года Давид Арахамия вместе со знакомыми открыл сайт для сбора средств на экипировку десантников 79-й бригады. С этого началась волонтёрская инициатива «Народный проект», которая стала одной из ведущих в своём роде.
В августе 2014 был назначен советником председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтёрской деятельности, в сентябре - уполномоченным министра обороны по вопросам закупок, а в октябре - советником министра обороны и председателем Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины. В ноябре 2014 стал соучредителем Ассоциации народных волонтёров Украины и куратором «волонтёрского десанта» - группы волонтёров, которые начали работать в Минобороны.
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"... живет исключительно за счет своих сбережений,.."
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От, скажімо, хтось має стільки заощаджень, що може за них жити. На біса йти до ВР? Це --хобі для ексцентричного мільйонера?
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А ви вважаєте, що у ВР мають іти тільки ті шкури, які йдуть у ВР задля заробітку?
А може навпаки - краще, щоб у ВР йшли забеспечені люди, які йдуть туди не задля заробітку і тому їх набагато важче купити?
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До ВР мають іти ті, що бодай якось виявляли свою громадянську позицію та були політично активними. А не 95-квартаоьна блаЗЄнота. А щодо "..не можна_купити...", то судді вже мають по 100тис. на місяць. Але продаються ще дорожче. Один київський ліхтар для "судової_системи" може зробити більше, ніж 1млн. зарплатні з чартерним літаком напоготові.
А у "агрохімії" (у блаЗЄнського також) погляд блукає. Він не схожий на того, хто раптом так перейнявся долею народу, що "...кушать нє может..." (с).
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То Арахамія не з 95го кварталу і проявляв свою громадянську позицію досить активно.
У вас жеж претензія до нього була саме через те, що він вміє чесно заробляти гроші.

"А щодо "..не можна_купити...", то судді вже мають по 100тис. на місяць. Але продаються ще дорожче."
То інше - корумпованих неможливо виправити зарплатнєю, бо вони вже звикли до роскоші, яку не може забеспечити суддівська зарплатня в жодній країні світу. Тут же людина пішла у політику на одну каденцію, щоб щось зробити особисто для розвитку країні.
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подскажу арахамии,зеопарышу лучший бизнес-навозный
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Ей, зебилы, а ведь правда что епоха злыднив закончилась! У нищего народа богатые слуги, это знаете ли не все могут себе позволить.
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Выбрали в слуги "простых" ребят из "народа"
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Имело смысл брать успешных людей, а не каких-то простых васьков.
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Создатель и руководитель успешной IT-компании, а не опг.
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один наколядовал, другой наволонтерил, а как про активистов сказать? ... кто в стране работает?
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Кесарю-кесарево, а слесарю- слесарево! Арахамія оцінив свої статки в 20-25 млн доларів - Цензор.НЕТ 3086
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Как-то слуга значительно богаче хозяев Арахамія оцінив свої статки в 20-25 млн доларів - Цензор.НЕТ 1648
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Брауны, бедными не бывают!
Давид Арахамия.
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!00%))) Я вот, весной 14 уехал на войну богатым человеком, а через три года вернулся нищим инвалидом)
А Арахамия вовсю волонтёрил в МО и теперь даже сам не знает, 20 миллионов долларов у него состояние или 25)))
Такие Брауны, они хорошо живут и при Порошенко, и при Зеленском, и при Путине, ведь для них предать, это не предать, а предвидеть)
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Все крупные современные состояния нажиты нечестным путём (c) К. Маркс
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Схоже, Комсомолець підробляв Фунтом.
Крученко №2. Зіц-мільйонер
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Речи не раз уже слышали модные -
Мол, перемены грядут,
Только по-прежнему слуги народные
Лучше хозяев живут! (с) КВН
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ПУСКАЙ ОПУБЛИКУЕТ - СКОЛЬКО НАЛОГОВ ОНО ЗАПЛАТИЛО ЗА 5 ЛЕТ
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Очередной, тупорылый зверек из зоопарка Бэнэ Колымойского....

Тоесть он хочет убедить, что для того, чтобы обслуживать собственное состояние в 20-25 млн. дол. он пошел лидером фракции на зарплату в 20-40 тыс. грн. (или 4-8 тыс. дол....) ?
Что, так любит Украину, что готов даже избавится от собственного бизнесса и 750 тыс. дол.... ? Подонки колымойского......
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"Забыл" задекларировать, значит - уже ненужное, лишнее. Это можно конфисковывать на законном основании, автоматически. А за утилизацию, ещё и деньги востребовать. Как, а?
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це жах жахливий ... порохоботы сплошь и рядом социалисты ... национал-социалисты .. человек стал миллионером не одного дня не быв в политике .... разбогател на высокоинтеллектуальном рынке ........порохоботы, что вам не нравится? .... Ну давайте, расскажите нам про своего Боха ... я уже прям слышу как вы рассказываете про то как простой винницкий мальчик ..... ни дня в политике не был .. всьо нажито честным трудом без помощи родителей .. Бессонными ночами, еще студентом, мальчик Петя по ночам варил шоколад на общей кухне в общежитии, а утром шел на занятия и продавал свои авторские конфеты однокурсникам ... Потом его стали приглашать на свадьбы и корпоративы ... Каким же было счастьем для него арендовать свой первый ларек .. не то что олигархи Зеленский с Арахамией... Да? ..Топ-100 самых богатых украинцев. За счет чего богатеет Петр Порошенко
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