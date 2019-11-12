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 Політика України
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Все про:ВР (6037) Рада НБУ (4) Милованов Тимофій (69)

 Рада призначила Шапрана членом Ради НБУ замість Милованова

Верховна Рада призначила Віталія Шапрана членом Ради Національного банку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідну постанову проголосували 268 народних депутатів.

Зазначається, що Віталія Шапрана призначено членом Ради Національного банку до 7 липня 2021 року.

Шапран раніше працював головним експертом Ради НБУ.

Члена Ради Нацбанку призначають на період до кінця повноважень вибулого члена.

Згідно зі ст. 10 закону про НБУ, до складу Ради Нацбанку входять чотири члени від парламенту і чотири від Президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Нацбанку має отримати фінансову та операційну незалежність від правління НБУ, - Милованов

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада України звільнила Тимофія Милованова з посади члена Ради Національного банку України.

Милованова звільнили з ради НБУ, оскільки зараз він обіймає посаду міністра з розвитку економіки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159140
 
 
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Голодное дите поволжья? Как юзики стефанчук?
Рада назначила Шапрана членом Совета НБУ вместо Милованова - Цензор.НЕТ 1757
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Во как, кое кто назвал человека дебилом, и сразу кадровая реакция...
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Ще з початку ХХ століття, подібне явище іменується "политическая чехарда"... Чим це закінчилось у жовтні 1917-го, всім відомо....
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