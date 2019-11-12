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 Політика України
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 Трамп пообіцяв цього тижня оприлюднити стенограму "першої і найважливішої" розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп пообіцяв цього тижня оприлюднити стенограму першої телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у Twitter.

"Щоб залишатися найбільш відкритим президентом в історії, я цього тижня опублікую стенограму першої і, отже, найважливішої телефонної розмови з президентом України. Я впевнений, що це буде дуже хвилююче", - зазначив Трамп.

Трамп пообіцяв цього тижня оприлюднити стенограму першої і найважливішої розмови із Зеленським 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заморожував військову допомогу Україні з політичних мотивів, - співробітниця Пентагону Купер

Він також написав, що не бачить підстав для імпічменту.

"Президент має до 30 вересня надати допомогу Україні. Вона отримає її 11 вересня, за 3 тижні до крайнього терміну. ​​Отже, ми надаємо свою допомогу союзнику, а справу проти Джо Байдена не розслідують. Пам'ятайте, що вони отримують допомогу - ми нічого не отримуємо натомість. Демократи...", - додав Трамп.

Трамп пообіцяв цього тижня оприлюднити стенограму першої і найважливішої розмови із Зеленським 02

Найімовірніше, під "ще однією розмовою" мається на увазі телефонний дзвінок Трампа Зеленському 21 квітня - відразу після того, як в Україні було оголошено попередні результати президентських виборів. Відомо лише те, що тоді президент США привітав Зеленського з перемогою. І хоча про інші деталі розмови публічної інформації немає, видання Politico припускає, що могло йтися і про корупцію в Україні.

8 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що готовий оприлюднити стенограму першої телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським, про яку "ніхто не знає".

Читайте: Трамп заборонив публікувати заяви щодо ситуації в Керченській протоці, - ексспівробітник Держдепартаменту США Андерсон

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159139
 
 
 Топ коментарі
 
А обнародовать записи как его в московском отелле обсыкают шлюхи он не хочет?
Или записи только у Путина?)))
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Пока Америка сражается внутри самой себя, Россия и Китай захватывают одну страну за другой. Африка уже захвачена по сути.

К сожалению, демократия в итоге проиграла: тоталитарные режимы оказались куда более сплочёнными и настойчивыми в достижении своих целей.
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Атака России в Керченском проливе: Трамп запретил публиковать важное заявление Главная / Украина 12 ноября 2019, 11:01 Президент США запретил Белому дому публиковать ключевое заявление о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе. Напомним, что оно состоялось в ноябре 2018 года.
Бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон во время дачи показаний комитетам палаты представителей отметил, что Трамп лично настоял на том, чтобы сообщение не публиковалось,
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А обнародовать записи как его в московском отелле обсыкают шлюхи он не хочет?
Или записи только у Путина?)))
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ты ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ правильного мнения о нем (((( бери НИЖЕ : его ТОЛПОЙ мужики в углу !!!
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Зеленський вже напружився.І піднатужився заодно. Змінювати прізвисько над о часто теж незручно
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-Алло, это Владимир?
-Мур-мур 100, не 1000%! Мяу! Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму "первого и самого важного" разговора с Зеленским - Цензор.НЕТ 7558
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)))
Узнаем, что в первом разговоре Трамп называл Зе учителем?
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Пока Америка сражается внутри самой себя, Россия и Китай захватывают одну страну за другой. Африка уже захвачена по сути.

К сожалению, демократия в итоге проиграла: тоталитарные режимы оказались куда более сплочёнными и настойчивыми в достижении своих целей.
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Все по фен шую...
Третья мировая ну просто не избежна)
Каждый игрок на карте глобусе раставляет свои фигуры...
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Третья Мировая давно идёт; её "горячую фазу" - как и во времена Холодной войны между СССР и США - сдерживает лишь гарантированное взаимное уничтожение.
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Так и у Украины есть ядерное оружие. Атомные станции в смысле. Какая разница от чего сдохнуть от бомб или взорванной АЭС. Все кто говорят, что у Украины нет ядерного оружия врут
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Не фантазируйте. Никто не будет взрывать ЗАЭС. Даже приказ такой отдать будет некому.
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Якщо політика поважають, то питаються дозволу на такі дії. Висновок - Зеленський не має ніякої політичної ваги.
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.....по ходу ВИДНО , что трамп егент ФСБ и сливает КОМПРОМАТ на президента , чтоб тот был более СГОВОРЧИВЫЙ с пуйлом ????
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Блин, Зеля обосрался на весь мир с прошлой "стенограмой" ток, что Украина теперь для многих политиков стала синонимом чумы, не говоря уже про "полностью своего" прокурора, подтвердив статус Украины, где коррупция на самом высоком уровне (куда уже выше) культивируется. Могу себе представить, что сейчас всплывёт. Он ляпает своим языком, как баба базарная напрво и налево, чмо это.
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Атака России в Керченском проливе: Трамп запретил публиковать важное заявление Главная / Украина 12 ноября 2019, 11:01 Президент США запретил Белому дому публиковать ключевое заявление о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе. Напомним, что оно состоялось в ноябре 2018 года.
Бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон во время дачи показаний комитетам палаты представителей отметил, что Трамп лично настоял на том, чтобы сообщение не публиковалось,
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Як так трапилось, що така убога країна Україна ніяк не замерзне, не здохне з голоду і з голими задами налагодила експорт в Наросію консерв зі смаженими бурятами?
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