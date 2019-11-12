 Якщо мета - обговорити особливий статус Донбасу, то зустрічатися немає сенсу, - Верещук щодо пропозиції Назарбаєва стосовно зустрічі Зеленського і Путіна "тет-а-тет"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я знаю, що Нурсултан Назарбаєв вже багато разів і Петру Порошенку пропонував Казахстан як імовірну платформу для зміни "нормандського формату", а потім мінського перемовного формату", - заявила вона журналістам у кулуарах парламенту.

За словами Верещук, Назарбаєв багато разів хотів "заангажуватися" в переговорний процес щодо Донбасу, "відчуваючи свій авторитет" і "знайомість з Путіним і з колишніми очільниками України, в тому числі Петром Порошенком, а тепер вже і з Володимиром Зеленським".

"Пан Назарбаєв каже, що пан Зеленський не відкидає такої можливості і в принципі погоджується на це, але я не чула від пана Зеленського, як він коментує цей аспект. Але, тим не менше, розумію, що пан Назарбаєв міг би організувати таку зустріч, але поки що незрозуміло, якою буде мета. Якщо мета – лише змінити місце, країну, де зустрітися – то, звичайно, це не потрібно, якщо мета є зустрітися і справді вирішити питання по суті (а ми бачимо вчорашню розмову Путіна та (канцлера ФРН Ангели. – Ред.) Меркель, в якій вони обговорили "особливий статус")... Я думаю, що якщо мета - обговорити в нормандському чи в іншому форматі "особливий статус", то нам зустрічатися немає сенсу", - додала вона.



Нагадаємо, раніше експрезидент Казахстану заявив, що Президент України Володимир Зеленський погодився на зустріч із Путіним "тет-а-тет" у Казахстані.

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