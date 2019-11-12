 90,9% жителів окупованого Донбасу виступають за мир у регіоні, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані наводяться в спільному дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеному за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Ті респонденти, які обрали перемогу, мали самі вписати, над ким. І ось що вийшло:

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Інфографіка: "Дзеркало тижня"

Як видно з таблиці, найбільше, 23,6% (2,1% від загальної кількості) хочуть перемоги"над українськими фашистами/укропами", а 14,3% — "над Україною". І якщо є серед відповідей "над Америкою/США", "над НАТО" і "над ЄС", то "над Росією" немає. "Над ОРДЛО/ДНР" хочуть здобути перемогу 2,9% (0,2% від загальної кількості).

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей. Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р., які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.