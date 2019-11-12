 90,9% жителів окупованого Донбасу виступають за мир у регіоні, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані наводяться в спільному дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеному за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".
Інфографіка: "Дзеркало тижня"
Як видно з таблиці, найбільше, 23,6% (2,1% від загальної кількості) хочуть перемоги"над українськими фашистами/укропами", а 14,3% — "над Україною". І якщо є серед відповідей "над Америкою/США", "над НАТО" і "над ЄС", то "над Росією" немає. "Над ОРДЛО/ДНР" хочуть здобути перемогу 2,9% (0,2% від загальної кількості).
Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей. Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р., які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.
вот вот, за русский мир в регионе
Срочно, Срочно уродов в Верховную Раду а Дамбасу восстановление и обеспечение!!!
Ани жа наши люди!!!
Каждый раз, когда речь заходит о жителях оккупированных территорий, я не могу понять, о каких таких «галицких» ценностях они толкуют? Я не помню ни до войны, ни сейчас - каких-то спорных ценностей, которые навязывались и от которых можно было бы бежать. Судя по ролику, украинский язык они отлично понимают. В то, что им страшно не нравятся украинския музыка, еда, косметика, etc., я не верю. Патриотизм - это не «галицкое» изобретение. Особая «львовская» интеллигентность им не помешала бы, но увы.
Полагаю, это просто один из ключевых тезисов, оправдывающий, льстящий, оттого легко воспринимаемый. И не требующий осмысления. Классический и родственный «нет западным ценностям» москальского быдла.
видео -- "Красива НЕреальність - український Донецьк", - Остап Дроздов
Джерело: опитування Центру економічних та політичних досліджень ім.
Мостового ГриценкаРазумкова
ЗЬІ: А як ті потвори піарили Зєлю та винищували Пороха... І все одно, за півроку брехня забулась... Пиня, дай тим потворам знову грошей на чорний піар
https://bitter-onion.livejournal.com/2566103.html
Если они хотят мира, то пускай сдаются на наших условиях. Чего Зеля собирается сдаваться на их условиях?
Цензоре,чи є сенс видавати шабашку контори з маркетингових досліджень,з репутацією трохи вищою,за курв з Окружної ,за серйозне дослідження ?
Ось старе розслідування Найєма (коли ще він не був проститутом) діяльності цієї конторки :https://www.pravda.com.ua/articles/2012/10/9/6974286/
Нікого не турбує опитування зашуганих людей в окупації ,проведене під контролем фсб.нє ?