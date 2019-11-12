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Все про:опитування (430) Донбас (13598)

 90,9% жителів окупованого Донбасу виступають за мир у регіоні, - опитування

90,9% опитаних жителів ОРДЛО виступають за мир у регіоні, а 8,7% - за перемогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані наводяться в спільному дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеному за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

90,9% жителів окупованого Донбасу виступають за мир у регіоні, - опитування 01

Ті респонденти, які обрали перемогу, мали самі вписати, над ким. І ось що вийшло:

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Наша мрія - інтегруватися в Росію всією Україною", - жителі окупованого Донецька. ВIДЕО

90,9% жителів окупованого Донбасу виступають за мир у регіоні, - опитування 02

Інфографіка: "Дзеркало тижня"

Як видно з таблиці, найбільше, 23,6% (2,1% від загальної кількості) хочуть перемоги"над українськими фашистами/укропами", а 14,3% — "над Україною". І якщо є серед відповідей "над Америкою/США", "над НАТО" і "над ЄС", то "над Росією" немає. "Над ОРДЛО/ДНР" хочуть здобути перемогу 2,9% (0,2% від загальної кількості).

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей. Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р., які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159132
 
 
 Топ коментарі
 
Это как в совке, Миру - Мир!!! Так и жители дамбаса, хотят мира, но служат в армейских корпусах РФ...
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а я за ров с кракадилами у территории Донбасса
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Мир наступить відразу після депортації миролюбивих донбасян в тайгу зауралья!
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Понаехавшие боятся депортации. И правильно делают.
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Це не ракова пухлина, це навіть не метостази. Це просто незаживаюча рана. І нам, на жаль з цим жити... Кажуть, що покоління нове все зрозуміє... НІ! Не зрозуміє, там гени в спадок передаються.
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Потомственна зекота і алкашня в енному поколінні.
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Оккупированную территорию освободить , население поделить , кто за Украину - пусть восстанавливают принудительно всё разграбленное касапами , остальных лишить гражданства и принудительно выгнать на мацковию , пусть Урал осваивают и Чукотку кто хочет.
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"90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за мир в регионе"
вот вот, за русский мир в регионе
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Пл.ть!
Срочно, Срочно уродов в Верховную Раду а Дамбасу восстановление и обеспечение!!!
Ани жа наши люди!!!


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пля - как же нас, лохов-быдлоэлекторат, развели и разводят...
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Міру мір,вайни нє нужна-вот дєвіз отряда "Дружба"
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Цензор уже перетворюється на психіатричний консиліум? На біса цю мерзоту публікуєте?
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Щоб усі знали, що "народ" дійсно за мир, як і розповідають зелюки. І щоб ті українці, які "втомилися від війни", зрозуміли, ЩО путін із зеленським намагаються запхати в нашу Україну.
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Чужие ценности

Каждый раз, когда речь заходит о жителях оккупированных территорий, я не могу понять, о каких таких «галицких» ценностях они толкуют? Я не помню ни до войны, ни сейчас - каких-то спорных ценностей, которые навязывались и от которых можно было бы бежать. Судя по ролику, украинский язык они отлично понимают. В то, что им страшно не нравятся украинския музыка, еда, косметика, etc., я не верю. Патриотизм - это не «галицкое» изобретение. Особая «львовская» интеллигентность им не помешала бы, но увы.
Полагаю, это просто один из ключевых тезисов, оправдывающий, льстящий, оттого легко воспринимаемый. И не требующий осмысления. Классический и родственный «нет западным ценностям» москальского быдла.
видео -- "Красива НЕреальність - український Донецьк", - Остап Дроздов
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Ага, готят мира при етом продолжают стрелять и заявлять что захватят всю Украину. Ето называется манипуляция и подмена понятий. А вот вы спрашивали украинцев, хотят ли они капитуляции? Вообще то мир подразумевает собой изгнание врага из страны, деокупацию и окончание войны. А мир в окупации никто нормальный не хочет. Во вторых 90% украинцев хотят отгородиться от войны и окупантов крыма и дамбаса вплоть до полной блокады. Почему то украинцев об етом не спрашивают. Если не верите то проведите референдум твари капитулянские.
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"За останній місяць частка українців, які вважають нинішню владу кращою за попередню, знизилася з 48 до 43%"

Джерело: опитування Центру економічних та політичних досліджень ім. Мостового Гриценка Разумкова

ЗЬІ: А як ті потвори піарили Зєлю та винищували Пороха... І все одно, за півроку брехня забулась... Пиня, дай тим потворам знову грошей на чорний піар

https://bitter-onion.livejournal.com/2566103.html
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Может хватит уже етих новостей и манипулятивных опросов из Запоребрика?
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Цензор зовсім опустився, вже фейкові "опороси" публікує...
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Тупой опрос..А кто в мире за войну,кроме торговцев оружием?
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Я далека от науки социологии, но считаю постановку вопроса " Если бы пришлось выбирать за мир в регионе или победой..." некорректным с точки зрения формулировки т.к. мир- война победа-поражение. Мир- это результат какого-то процесса- победы (разгром врага), поражения ( разгром врагом) капитуляции ( одной из сторон). Никто в цитировании этого опроса не привел качественный срез интервьюированых, а он такой "люди со средним профессионально-техническим образованием - 45,2%, диплом об окончании вуза имеют 23,3%. Остальные либо не доучились в институтах, "бурсах" (сленговое название сохранившихся в регионе ПТУ) или школах." Надо ли еще удивляться ихним ответам ?
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зауважте, не за Україну, не за свою Батьківщину, а просто за "мір", за якесь невизначенне поняття. Так нічого і не дійшло до "умів" запроданців. Не дійшло, що Батьківщину на пенсії не міняють. Не дійшло, що як не будуть поважати, захищати, та боротись за свою країну, то будуть правити бал кацапи, та інші загарбники, будуть стріляти та мародерити, будуть загоняти у підпіл та лякати "біндєравцамі". Не дійшло!! Бо інфузорії !! Бо примітивні, бо не Особистості, не Громадяни, а так, худоба у стойлі.
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Те що їм руссіш ТВ втирає. те вони й белькочуть - якийсь міфічний МІР без умов та уступок.
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что есть такое мир? и что есть такое победа?
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Всё верно, 91% вменяемых. Еще сколько процентов желают победы Украине. И только процентов 5 - упоротых ватников.
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На Рашке все кто выходил на митинги *ЗА МИР* были арестованы и сидят в тюрьмах. Ето значит что Рашка мира не хочет и не даст. А даунбаситы подразумевают под миром капитуляцию Украины и окупацию. Так что не нужно подменять здесь понятия. При немецкой окупации тоже люди все хотели мира, зачем было тогда воевать? Тем более при немцах жилось лучше чем при комуняках.
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Зеленский запустил с помощью росийской пропоганды вбросы, в прессу ,на телевидение обязательную капитуляцию Украины перед групировками ордло. Вот веселье ,страна капитулирует перед бандами . России там нет и она утверждает что не воюет .Это полный пиз.ец . В Украину пригласили и дали гарантии многим мудакам которые её разрушили . 5 лет войны не чему не научили этот народ . Слёзы матерей за своих детей ,банды ,насильников и уголовников вот что ждет украину с такими правителями в этой стране . Они просто взрывают украину с нутри и все это понимают и не чего не делают . Только успокоились ,и опять . Бизнес видите ли у них - **** люди гибнут ,о чем ты говоришь .
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90,9% жителей оккупированного Донбасса выступают за "руській мір" в регионе...
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ИГИЛ тоже за мир в регионе, и Северная Корея за мир в регионе
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Який мир хоче Даунбас? На умовах Московії? Вони марять що ми будемо за свої кошти відбудовувати сраний ДАУНмбас, виплачувати пенсії, страховку убивцям захисників України, утримувати колобарантів і московських зайд, що отримали інвалідність в боях з українськими військами, давати їм звання героїв і називати вулиці в честь "моторол" і "гіві. А наших ветеранів скоро будуть привселюдно трахать в дупу за участь в захисті своєї країни, кошмарити по судах, гнобити і садити в каталашку. Запам'ятайте: Території на свободу ми не міняємо. Смерть ворогам України. Зебіли, схаменіться, ваш час проходить.
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Я вам скажу больше, 95% украинцев даже с неокупированной стороны хотят мира. И что теперь делать?

Если они хотят мира, то пускай сдаются на наших условиях. Чего Зеля собирается сдаваться на их условиях?
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Це,часом,не полковнік Аталотій Мостовий іслєдованія проводив ?
Цензоре,чи є сенс видавати шабашку контори з маркетингових досліджень,з репутацією трохи вищою,за курв з Окружної ,за серйозне дослідження ?
Ось старе розслідування Найєма (коли ще він не був проститутом) діяльності цієї конторки :https://www.pravda.com.ua/articles/2012/10/9/6974286/
Нікого не турбує опитування зашуганих людей в окупації ,проведене під контролем фсб.нє ?
90,9% жителів окупованого Донбасу виступають за мир у регіоні, - опитування - Цензор.НЕТ 7854
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Чуваки,заключая договор с дьяволом, про мир можно забыть
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