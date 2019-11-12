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 Події, Київські новини
  2013  16
Все про:Київ (6774) Нацполіція (8492) самогубство (295)

 14-річна школярка випала з вікна квартири в Києві, не відкидають версії самогубства, - Нацполіція

Поліцейські встановлюють обставини смерті 14-річної школярки, яка випала з вікна багатоповерхового будинку на вул. Михайла Ломоносова в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції в Києві.

"Вчора вранці в поліцію надійшло повідомлення від киянина про те, що на вул. Михайла Ломоносова біля під'їзду багатоповерхівки лежить дівчина без ознак життя. ... За попередньою інформацією, 14-річна дівчина впала з вікна квартири приблизно о шостій ранку. В цьому будинку неповнолітня жила зі своєю сім'єю", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини і причини події, а також опитують її знайомих, з якими вона вчилася і спілкувалася останнім часом.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - самогубство. Розпочато досудове розслідування.

Також читайте: 22-річний поліцейський відкрив стрілянину в метро Харкова, постраждалих немає

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159131
 
 
 Топ коментарі
 
Опять компьютерные игры типа Синий кит- по возрасту похоже
При порохе эту тему ликвидировали, а теперь опять началось
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Пора руцкий интрнет на территории Украины заблокировать. Ну а в остальных странах полиция серьезно занимается подобными играми
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Обрубки полицейских сводок проишествий - зачем это выкидывать на обсуждение ?
Или это поддержка политики создания хаоса ?
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То не та дівчинка яку копи зняли пару днів взад з даху поверхівки ?
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То было в Славянске, или где то там. А эта в Киеве.
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Мне почему то сразу пришла мысля, что походу не родители "допилили"...
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Опять компьютерные игры типа Синий кит- по возрасту похоже
При порохе эту тему ликвидировали, а теперь опять началось
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Пора руцкий интрнет на территории Украины заблокировать. Ну а в остальных странах полиция серьезно занимается подобными играми
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всё вы хотите нам что-то заблокировать, то то , то это.
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компьютерная игра синий кит, ну ты жжешь, а есть ссылка на торрент, где скачать? 14-летняя школьница выпала из окна квартиры в Киеве, не исключается версия самоубийства, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5686
То в контакте и гавноклассниках, и других социанальных сетях, детям мозги пудряд и дводят до суицида
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Ссылки нет. Но КОГДАТО об жтом читала. И помню что при порохе полиция занялась блокировкой этих сайтов. И вроде все успокоилось. А теперь опять пошли случаи суицидов подростков.
А в Раде есть комиссия по подростковом проблемам?
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Да ради бога, пусть выпиливаются. Раз выпиливаются значит морально не устойчивые, а раз морально не устойчивые, то значит склонны к влиянию пропаганды. Нахрен нужны такие граждане ? Что бы они потом ишли на выборы и голосовали за Зе!?
Прости господи за политический оффтоп в такой новости...
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В первую очередь виноваты всегда родители. Не обязательно для суицида синих китов. Вон недавно ребенок разбил планшет и повесился. >>>> ТЫЦ <<<<
Просто в дикой природе побеждает сильнейший, более крепкий, физически развитый и моральнее устойчивый.
А в социальном государстве калеки всякие живут дольше здоровых, потому что сидят на пособиях, не напрягаются и их жопы на фронте защищают молодые-здоровые, отдавая свою жизнь, что бы их потом в СБУ таскали за убийство кацапов)
Природный отбор хоть как-то так генофонд чистит. ИМХО)
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Обрубки полицейских сводок проишествий - зачем это выкидывать на обсуждение ?
Или это поддержка политики создания хаоса ?
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Общество должно требовать от полиции СПОКОЙСТВИЯ. За жто им украинцы платят налоги. А если полиция не создат спокойствия в Украине- бизнес , СОДЕРЖАЩИЙ БЮДЖЕТНИКОВ , ПОЛИЦИЮ И ГОСУДАРСТВО, переместится в более спокойную страну
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