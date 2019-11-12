 14-річна школярка випала з вікна квартири в Києві, не відкидають версії самогубства, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції в Києві.
"Вчора вранці в поліцію надійшло повідомлення від киянина про те, що на вул. Михайла Ломоносова біля під'їзду багатоповерхівки лежить дівчина без ознак життя. ... За попередньою інформацією, 14-річна дівчина впала з вікна квартири приблизно о шостій ранку. В цьому будинку неповнолітня жила зі своєю сім'єю", - йдеться в повідомленні.
Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини і причини події, а також опитують її знайомих, з якими вона вчилася і спілкувалася останнім часом.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - самогубство. Розпочато досудове розслідування.
При порохе эту тему ликвидировали, а теперь опять началось
То в контакте и гавноклассниках, и других социанальных сетях, детям мозги пудряд и дводят до суицида
А в Раде есть комиссия по подростковом проблемам?
Прости господи за политический оффтоп в такой новости...
Просто в дикой природе побеждает сильнейший, более крепкий, физически развитый и моральнее устойчивый.
А в социальном государстве калеки всякие живут дольше здоровых, потому что сидят на пособиях, не напрягаются и их жопы на фронте защищают молодые-здоровые, отдавая свою жизнь, что бы их потом в СБУ таскали за убийство кацапов)
Природный отбор хоть как-то так генофонд чистит. ИМХО)
Или это поддержка политики создания хаоса ?