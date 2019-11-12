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 Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу не вирішує проблему тіньового ринку азартних ігор, - експертка АМКУ Верцімаха

Законопроєкт №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор", внесений у парламент Кабінетом Міністрів, має низку істотних недоліків і потребує доопрацювання.

Про це заявила начальниця відділу адміністративних і загальних послуг Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери АМКУ Галина Верцімаха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На круглому столі, організованому Українським Інститутом Майбутнього і присвяченому новим законопроєктам, Верцімаха повідомила, що в Антимонопольному комітеті проаналізували документ і дійшли висновку, що його потрібно доопрацювати. Це стосується як технічних питань, так і суті самого законопроєкту.

"Основний момент - цей законопроєкт не вирішить ті глобальні проблеми, які є на сьогодні стосовно розмежування лотерей та інших азартних ігор, які маскуються під виглядом лотерейної діяльності. Це намагання поєднати в одному законі як азартні ігри, так і лотереї. Тут і відсутність розмежування поняття щодо грального обладнання, що саме є лотерейним обладнанням, а що є обладнанням, яке використовується в інших видах азартних ігор", - пояснила Верцімаха.

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Вона зазначила, що в законопроєкті закріплені жорсткі критерії до оператора лотерей, на відміну від інших організаторів азартних ігор.

"Ці питання, на нашу думку, призведуть не до легалізації грального бізнесу, а до розвитку цього (тіньового - ред.) ринку. Виходячи з бачення, що лотерея є найменш шкідливим видом азартних ігор, вимоги, які прописані в законопроєкті не відповідають цьому баченню, тому, будемо пропонувати зауваження та пропозиції до окремих норм закону", - повідомила представниця Антимонопольного комітету.

Раніше експерти критикували законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Зокрема, викликає сумніви логіка Кабміну, який пропонує прив'язати онлайн-казино до букмекерських контор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159130
 
 
 Топ коментарі
 
"А в игорном бизнесе и так нет никаких проблем" (ваш Арсен)
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А почему молчит БАБУШКА? Ведь земля и азартные игры- ее конек. И народ ее в жтом поддерживает
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"Законопроект о легализации игорного бизнеса не решает проблему теневого рынка азартных игр" Как же так? А нам годами говорят, что стоит легализовать проституцию и она "выйдет из тени".. а оказывается при легализации чего бы то ни было не все спешат из тени выходить, вот странно, да?
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А почему молчит БАБУШКА? Ведь земля и азартные игры- ее конек. И народ ее в жтом поддерживает
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треба "кернеса" брати в помічники, той починав з наперстків.
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"А в игорном бизнесе и так нет никаких проблем" (ваш Арсен)
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Зачем платить налоги, когда их можно не платить? Да вы любого мента спросите...
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"Законопроект о легализации игорного бизнеса не решает проблему теневого рынка азартных игр" Как же так? А нам годами говорят, что стоит легализовать проституцию и она "выйдет из тени".. а оказывается при легализации чего бы то ни было не все спешат из тени выходить, вот странно, да?
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