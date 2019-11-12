 Нардепа Медяника допитує ГПУ

Генеральна прокуратура України (ГПУ) допитала народного депутата В'ячеслава Медяника.

Про це розповів заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура перед засіданням фракції, передає УНІАН з посиланням на РБК-Україна. За його словами, ГПУ продовжує розслідувати справу про можливе втручання нардепа в роботу органів прокуратури.

"Щодо Медяника, в цьому питанні поставлять крапку вже правоохоронні органи. Зареєстроване провадження, проводять процесуальні дії, його викликали на допит. Бо це начебто ознаки корупції, тут з точки зору лінгвістичної, дуже спірно. Це вже не листування з дівчиною, це листування про діяльність правоохоронного органу", – заявив Качур. Як раніше повідомляв УНІАН, спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження стосовно народного депутата від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника. Депутата впіймали у Верховній Раді на листуванні, яке може свідчити про те, що він причетний до корупційних діянь.