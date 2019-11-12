 Будівництво КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адмінмежі з Кримом завершується, - Криклій

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
"Ми готові нарешті забезпечити для наших громадян прийнятний рівень сервісу. Ми за два місяці зробили те, про що говорили роками", - зазначив міністр.
У міністерстві зазначають, що будівництво, яке розпочалось у вересні 2019 року на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, здійснюється АТ "Укрзалізниця" з дотриманням встановлених термінів виконання.
"Готовність режимної зони на КПВВ "Каланчак" - 97 %, на КПВВ "Чонгар" в режимній зоні закінчуються оздоблювальні роботи - 95% готовності. Змонтовано всі тіньові навіси, завершується монтаж покрівель з профнастилу, роботи з облаштування систем відеонагляду, пожежної та охоронної сигналізації, вентиляції та кондиціювання, які виконують підрядні організації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив, що під час робочого візиту, запланованого на 15 листопада, Президент України зможе відвідати і подивитися, як реалізовано його доручення щодо облаштування КПВВ.
Плямиsтьій Vinner 07
@Vola08444204
Операция "Сивоха": - РНБО отменяет КПВВ - росДРГ в цивильном убирают нашу оборону шоссе - колонны русни по очищенным шоссе без войны въезжают в тыл ЗСУ, захватывают облцентры, Киев. Оппа, и мы через 2 дня полностью "интегрированы".. И "минские" не нужны, и нормандские. тихо-мирно
Страшный БЕНДЕРовец
Д@лб@***! Там нужно окопы, ДОТы, "колючку" и минные заграждения строить... а не хрень, корую кацапы будут потом показывать на весь мир мол Украина признала границу с Немытой в Крыму! Хотя... лично мне уже пох. пускай хоть поезда туда пускают!