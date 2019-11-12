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 Суспільство
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Все про:Херсонщина (478) Мінінфраструктури (337) Криклій (40) КПВВ (71)

 Будівництво КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адмінмежі з Кримом завершується, - Криклій

Будівництво КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" на адміністративній межі з окупованим Кримом завершується.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Ми готові нарешті забезпечити для наших громадян прийнятний рівень сервісу. Ми за два місяці зробили те, про що говорили роками", - зазначив міністр.

У міністерстві зазначають, що будівництво, яке розпочалось у вересні 2019 року на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, здійснюється АТ "Укрзалізниця" з дотриманням встановлених термінів виконання.

"Готовність режимної зони на КПВВ "Каланчак" - 97 %, на КПВВ "Чонгар" в режимній зоні закінчуються оздоблювальні роботи - 95% готовності. Змонтовано всі тіньові навіси, завершується монтаж покрівель з профнастилу, роботи з облаштування систем відеонагляду, пожежної та охоронної сигналізації, вентиляції та кондиціювання, які виконують підрядні організації", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив, що під час робочого візиту, запланованого на 15 листопада, Президент України зможе відвідати і подивитися, як реалізовано його доручення щодо облаштування КПВВ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159124
 
 
 Топ коментарі
 
Какой сервис? Почему за счет налогоплательщиков строят эту никому ненужную хрень? Я туда ехать не собираюсь! Нужно перекрыть там границу и: Всех впускать - никого не выпускать Строительство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом завершается, - Криклий - Цензор.НЕТ 1662
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Навпаки. Нехай вата валить звідси назавжди.
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Плямиsтьій Vinner 07

@Vola08444204

Операция "Сивоха": - РНБО отменяет КПВВ - росДРГ в цивильном убирают нашу оборону шоссе - колонны русни по очищенным шоссе без войны въезжают в тыл ЗСУ, захватывают облцентры, Киев. Оппа, и мы через 2 дня полностью "интегрированы".. И "минские" не нужны, и нормандские. тихо-мирно
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Какой сервис? Почему за счет налогоплательщиков строят эту никому ненужную хрень? Я туда ехать не собираюсь! Нужно перекрыть там границу и: Всех впускать - никого не выпускать Строительство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом завершается, - Криклий - Цензор.НЕТ 1662
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Навпаки. Нехай вата валить звідси назавжди.
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ну можна і так, я запропонував одну із робочих версій і готовий до обговорення цього питання Строительство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом завершается, - Криклий - Цензор.НЕТ 7202
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ну так пункт і подубували, щоб вата швидше валила в свій мухосранськ
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Кстати все украинцы едущие в крым - едут туда по одной причине. Почтить память младшего сына Януковича и побывать на могиле легендарного гонщика, который пошел по стопам отца, который славил СССР в свое время на соревнованиях в Монте-Карло Строительство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом завершается, - Криклий - Цензор.НЕТ 9502
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Придурки . Замість того щоб створювати мінні поля будують переходи.
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Валить к родне и жить дружно и счастливо и никакие патриоиы не мешают.
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И на хера ЭТО? Перекрыть все движение - делов то! Пускай чувствуют себя сепары как на острове. Та и еще десятки тысяч наших ватных туристов свои бабки туда везти не будут.
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Плямиsтьій Vinner 07

@Vola08444204

Операция "Сивоха": - РНБО отменяет КПВВ - росДРГ в цивильном убирают нашу оборону шоссе - колонны русни по очищенным шоссе без войны въезжают в тыл ЗСУ, захватывают облцентры, Киев. Оппа, и мы через 2 дня полностью "интегрированы".. И "минские" не нужны, и нормандские. тихо-мирно
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Страшный БЕНДЕРовец


Д@лб@***! Там нужно окопы, ДОТы, "колючку" и минные заграждения строить... а не хрень, корую кацапы будут потом показывать на весь мир мол Украина признала границу с Немытой в Крыму! Хотя... лично мне уже пох. пускай хоть поезда туда пускают!
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